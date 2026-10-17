MEN rozważa kontrole plecaków i nowe zabezpieczenia. Rodzice powinni o tym wiedzieć
Po serii niebezpiecznych zdarzeń w polskich placówkach oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Wśród rozważanych rozwiązań znalazła się możliwość sprawdzania zawartości plecaków uczniów przez dyrektorów szkół. Resort analizuje również wprowadzenie specjalnych zabezpieczeń drzwi do sal lekcyjnych oraz bardziej rygorystycznych zasad wchodzenia do budynków. Propozycje pojawiły się po wydarzeniach, które wywołały niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Część działań już rozpoczęto, jednak najdalej idące zmiany wymagają przygotowania nowych przepisów.
Ministerstwo reaguje po groźnych wydarzeniach. Szkoły pod szczególną obserwacją
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży stało się jednym z głównych tematów rozmów przedstawicieli rządu ze służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny.
W ostatnich dniach doszło do niebezpiecznych incydentów, które doprowadziły do zwiększenia obecności funkcjonariuszy w pobliżu placówek edukacyjnych.
Sytuacja była na tyle poważna, że w części szkół zdecydowano o czasowym odwołaniu zajęć.
Z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że w piątek 9 października 2026 roku lekcje nie odbyły się w 59 szkołach.
W poniedziałek 12 października liczba placówek, w których zawieszono zajęcia, zmniejszyła się do 10.
Dziewięć z nich znajdowało się na Mazowszu, natomiast jedna w województwie kujawsko-pomorskim.
Choć dane wskazują na stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania, resort edukacji uznał, że konieczne jest przeanalizowanie dotychczasowych procedur bezpieczeństwa.
Kontrola plecaków uczniów? MEN analizuje nowe uprawnienia dyrektorów
Jedną z propozycji omawianych 12 października podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej było przyznanie dyrektorom dodatkowych kompetencji.
Chodzi o możliwość sprawdzenia rzeczy osobistych ucznia, jeżeli pojawią się przesłanki wskazujące na zagrożenie bezpieczeństwa.
W praktyce mogłoby to dotyczyć sytuacji, w której istnieje podejrzenie wniesienia do szkoły niebezpiecznego narzędzia lub innego przedmiotu mogącego stanowić zagrożenie.
Według informacji przekazanych przez przedstawicieli oświatowej „Solidarności” dyskusja objęła również możliwość kontroli rzeczy należących do pracowników placówek.
Takie rozwiązanie wymagałoby jednak precyzyjnego określenia zasad.
Nie wiadomo jeszcze, jakie przesłanki uprawniałyby dyrektora do podjęcia kontroli, w jaki sposób miałaby ona przebiegać ani jakie gwarancje prawne przysługiwałyby uczniom.
Na 13 października 2026 roku nie obowiązuje nowy przepis przyznający dyrektorom powszechne uprawnienie do przeszukiwania szkolnych plecaków.
Ministerstwo dopiero rozważa wprowadzenie odpowiednich regulacji.
Drzwi do klas zamykane od środka. Pojawił się kolejny pomysł
Zmiany mogą dotyczyć również samej infrastruktury szkolnej.
Podczas rozmów przedstawiono koncepcję montowania zabezpieczeń umożliwiających zamknięcie sal lekcyjnych od wewnątrz.
Takie rozwiązanie miałoby służyć ochronie osób przebywających w pomieszczeniu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Jeżeli niebezpieczna osoba znajdowałaby się na terenie placówki, nauczyciel mógłby zabezpieczyć wejście do sali, ograniczając możliwość dostania się do środka.
Pomysł budzi jednak również pytania o bezpieczeństwo pożarowe.
Drzwi muszą zapewniać możliwość sprawnego opuszczenia pomieszczenia w sytuacji wymagającej ewakuacji.
Dlatego ewentualne nowe zabezpieczenia musiałyby być zgodne z odpowiednimi wymaganiami technicznymi.
Nie zapadła jeszcze decyzja o obowiązkowym montowaniu takich urządzeń we wszystkich szkołach.
Rodzice mogą napotkać ograniczenia przy wejściu do szkoły
Ministerstwo analizuje także rozwiązania dotyczące dostępu do budynków edukacyjnych.
Jednym z kierunków zmian jest zwiększenie kontroli nad tym, kto może wejść na teren placówki i przemieszczać się po jej pomieszczeniach.
Dotychczasowe praktyki różnią się pomiędzy szkołami.
W niektórych placówkach osoby odwiedzające muszą zgłosić się do pracownika ochrony lub sekretariatu. W innych dostęp do części budynku jest mniej ograniczony.
Resort chce, aby zasady zabezpieczania szkół skuteczniej ograniczały ryzyko wtargnięcia nieuprawnionych osób.
Minister edukacji Barbara Nowacka wskazywała podczas rządowej odprawy, że bardziej restrykcyjne rozwiązania mogą wywoływać niezadowolenie części rodziców.
Podkreślała jednak potrzebę zwiększenia ochrony dzieci i pracowników oświaty.
Szczegóły przyszłych regulacji nie zostały jeszcze przedstawione.
Instrukcje trafiły do szkół. MEN podjęło już pierwsze działania
Nie wszystkie działania pozostają na etapie zapowiedzi.
12 października resort edukacji poinformował o przekazaniu placówkom materiałów dotyczących reagowania na zagrożenie ze strony osoby posiadającej niebezpieczny przedmiot.
Instrukcje przygotowano we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
W działania zaangażowane były między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Celem jest uporządkowanie zasad postępowania w sytuacji, gdy na terenie szkoły pojawi się realne niebezpieczeństwo.
W takich okolicznościach znaczenie mają szybkość reakcji, znajomość procedur oraz współpraca z odpowiednimi służbami.
Resort chce, aby dyrektorzy i nauczyciele dysponowali jasnymi wskazówkami dotyczącymi postępowania podczas poważnych incydentów.
Tysiące policjantów w pobliżu szkół. Rząd przedstawił dane
Po ostatnich zdarzeniach zwiększono również działania prewencyjne.
Podczas odprawy 12 października premier Donald Tusk poinformował, że około 20 tys. funkcjonariuszy uczestniczyło w patrolowaniu szkół i ich otoczenia.
Obecność służb miała zwiększyć bezpieczeństwo uczniów oraz umożliwić szybką reakcję na niepokojące sytuacje.
Przedstawiciele MSWiA informowali ponadto o 135 osobach zatrzymanych w związku z działaniami prowadzonymi w ostatnich dniach.
Nie należy jednak utożsamiać wszystkich zatrzymań z potwierdzonymi atakami na szkoły.
Poszczególne interwencje dotyczą różnych zdarzeń, a zatrzymanie osoby nie oznacza automatycznie udowodnienia jej winy.
Władze zapowiedziały utrzymywanie działań prewencyjnych odpowiednio do oceny zagrożenia.
Dzieci mają ćwiczyć nie tylko ewakuację. Rozważane są nowe scenariusze
Zmiany dotyczące bezpieczeństwa szkół nie ograniczają się do kontroli wejść i zabezpieczania sal.
MEN oraz MSWiA pracują również nad rozszerzeniem zakresu ćwiczeń przeprowadzanych w placówkach edukacyjnych.
Dotychczas uczniowie uczestniczyli przede wszystkim w próbnych ewakuacjach, podczas których ćwiczyli opuszczanie budynku.
Nowe rozwiązania mają uwzględniać także sytuacje wymagające pozostania w bezpiecznym miejscu.
Może to mieć znaczenie między innymi podczas zagrożeń z powietrza, kiedy natychmiastowe wyjście na zewnątrz nie zawsze byłoby najbezpieczniejszym rozwiązaniem.
Resorty zapowiedziały również działania edukacyjne prowadzone z udziałem służb.
W planach znalazły się spotkania poświęcone zachowaniu podczas sytuacji kryzysowych.
Celem jest przekazanie uczniom i nauczycielom praktycznej wiedzy, która pozwoli ograniczyć chaos i zwiększyć skuteczność reagowania.
Nauczyciele zwracają uwagę na odpowiedzialność i szkolenia
Zapowiadane rozwiązania wywołują pytania nie tylko o bezpieczeństwo dzieci, lecz także o zakres obowiązków pracowników szkół.
Przedstawiciele oświatowej „Solidarności” wskazują, że dyrektorzy i nauczyciele nie mogą zostać obciążeni nowymi zadaniami bez odpowiedniego przygotowania.
Szczególnie wrażliwa jest kwestia ewentualnego sprawdzania rzeczy osobistych uczniów.
Takie czynności wymagają jasnych zasad, aby nie dochodziło do naruszania praw dzieci ani sytuacji konfliktowych.
Istotne jest również określenie odpowiedzialności osób podejmujących działania w sytuacji zagrożenia.
Związkowcy zwracają uwagę na potrzebę szkoleń, odpowiedniego wyposażenia oraz wsparcia ze strony państwa.
Co zmieni się w szkołach w najbliższym czasie?
Na razie nie przedstawiono ostatecznego projektu przepisów obejmującego wszystkie omawiane rozwiązania.
Wiadomo jednak, że resort edukacji analizuje kilka kierunków zmian.
Dotyczą one zwiększenia kontroli dostępu do szkół, możliwości reagowania na podejrzenie wniesienia niebezpiecznych przedmiotów oraz poprawy zabezpieczeń pomieszczeń.
Równolegle placówki otrzymują materiały instruktażowe, a służby prowadzą działania mające ograniczać ryzyko kolejnych niebezpiecznych incydentów.
Dla rodziców najważniejsze jest rozróżnienie pomiędzy obowiązującymi zasadami a rozwiązaniami dopiero rozważanymi przez ministerstwo.
Nie ogłoszono obowiązkowych kontroli wszystkich uczniowskich plecaków ani powszechnego zamykania sal lekcyjnych od środka.
Przed polską oświatą ważne decyzje
Wydarzenia z początku października sprawiły, że temat bezpieczeństwa w szkołach powrócił z wyjątkową siłą.
Rząd zapowiada wzmocnienie procedur, a MEN prowadzi rozmowy dotyczące zmian prawnych i organizacyjnych.
Niektóre propozycje, szczególnie dotyczące kontroli rzeczy osobistych, mogą wymagać szczegółowej debaty nad granicami uprawnień dyrektorów i prawami uczniów.
Jedno jest pewne: Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa istotne zmiany w funkcjonowaniu szkół. Ich ostateczny kształt nie jest jednak jeszcze znany. Dopiero przygotowanie i przyjęcie odpowiednich przepisów pokaże, jakie nowe obowiązki otrzymają placówki i jak wpłyną one na codzienne życie uczniów oraz rodziców.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.