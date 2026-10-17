Problemy na ważnej trasie kolejowej z Warszawy. Pociągi mogą być odwoływane i opóźniane. Pasażerowie powinni sprawdzić połączenia
Koleje Mazowieckie informowały o zakłóceniach w ruchu pociągów na trasie Warszawa–Skierniewice. Z komunikatu przewoźnika wynika, że utrudnienia mogą powodować opóźnienia, odwołania wybranych kursów oraz skracanie ich tras. To ważna informacja dla osób korzystających z połączeń między stolicą a miejscowościami położonymi na zachód od Warszawy. Przed wyjazdem należy sprawdzić aktualny status konkretnego pociągu. Najnowszy potwierdzony komunikat dotyczący tego zdarzenia pochodzi z 14 października; nie potwierdzono, by ograniczenia nadal obowiązywały 17 października.
Podróże kolejowe na zachód od Warszawy są codziennością dla tysięcy mieszkańców Mazowsza. Pociągami przemieszczają się osoby dojeżdżające do pracy, uczniowie, studenci oraz pasażerowie podróżujący między miastami.
Jedną z istotnych tras jest linia R1, łącząca Warszawę ze Skierniewicami.
W ostatnich dniach Koleje Mazowieckie publikowały informacje o problemach z kursowaniem składów na tym kierunku.
Koleje Mazowieckie ostrzegały przed zmianami w ruchu
Oficjalny komunikat opublikowany 14 października o godzinie 17:18 dotyczył utrudnień na linii Warszawa–Skierniewice.
Przewoźnik wskazał, że niektóre składy mogą notować opóźnienia, zostać odwołane albo kursować na skróconych odcinkach.
To oznacza, że planując podróż, nie wystarczy znać jedynie standardowej godziny odjazdu.
W przypadku zakłóceń zmienić może się także miejsce zakończenia kursu.
Koleje Mazowieckie podkreśliły również, że czas opóźnienia może ulegać zmianie.
Dlatego informacja sprawdzona kilka godzin wcześniej nie zawsze będzie odpowiadała sytuacji w chwili rozpoczęcia podróży.
Którędy przebiega trasa Warszawa–Skierniewice?
Linia R1 obsługuje połączenia między stolicą a miejscowościami leżącymi na zachód od Warszawy.
Na trasie znajdują się między innymi Piastów, Pruszków, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żyrardów i Skierniewice.
To obszar, z którego wielu pasażerów regularnie dojeżdża do Warszawy.
Każda poważniejsza zmiana organizacji ruchu może więc wpływać nie tylko na podróże między miastami, ale również na codzienne przesiadki do komunikacji miejskiej.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione stacje zostały jednocześnie objęte odwołaniami pociągów.
Zakres utrudnień należy ustalać na podstawie bieżących informacji o konkretnym połączeniu.
Pociąg może skończyć trasę wcześniej. Co to oznacza?
Jedną z możliwości opisanych przez przewoźnika jest kursowanie składów w skróconej relacji.
W praktyce oznacza to, że pociąg nie dociera do stacji, która zwykle jest jego końcowym przystankiem.
Może również rozpoczynać kurs dopiero na dalszej stacji.
Taka zmiana jest szczególnie istotna dla pasażerów podróżujących z przesiadką.
Jeżeli pierwsze połączenie zakończy się wcześniej, dotarcie do następnego pociągu może wymagać zmiany planu podróży.
Z tego powodu warto sprawdzać nie tylko godzinę odjazdu, ale również pełną trasę składu.
Gdzie znaleźć aktualne informacje o opóźnieniach?
Koleje Mazowieckie odsyłają pasażerów do Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych.
Serwis umożliwia sprawdzenie odjazdów i przyjazdów oraz informacji o zmianach w kursowaniu pociągów.
Przed podróżą warto wyszukać numer konkretnego składu albo stację, z której planowany jest odjazd.
Pasażerowie mogą również korzystać z oficjalnych komunikatów Kolei Mazowieckich.
Ma to szczególne znaczenie podczas zdarzeń, w których rozkład jazdy zmienia się w krótkich odstępach czasu.
Nie należy przy tym zakładać, że wszystkie opublikowane wcześniej ostrzeżenia pozostają aktualne.
Zmiany rozkładu także pod koniec października
Niezależnie od doraźnych zakłóceń Koleje Mazowieckie przygotowują kolejną organizację rozkładu jazdy.
Nowe zasady mają obowiązywać od 25 października do 12 grudnia 2026 roku.
Przewoźnik zapowiedział między innymi nocne zmiany dotyczące pociągów linii R1.
W dniach 27–30 października, 3–6 listopada oraz 17–18 listopada planowane są nocne zamknięcia podmiejskiej linii średnicowej między godzinami 00:20 a 03:20.
W związku z tym wybrane pociągi mają być kierowane drogą okrężną przez Warszawę Gdańską.
Przykładowo pociąg nr 19301 ma ominąć część przystanków na standardowej trasie przez centrum stolicy.
To zaplanowane zmiany rozkładowe, a nie dowód na trwanie awarii z 14 października.
Pasażerowie powinni sprawdzać połączenia przed wyjściem
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie podróży bezpośrednio przed dotarciem na stację.
Szczególnie dotyczy to osób, które mają zaplanowaną przesiadkę albo muszą dotrzeć na miejsce o ściśle określonej godzinie.
W przypadku informacji o odwołaniu pociągu należy sprawdzić, czy przewoźnik wskazał alternatywne połączenie.
Nie należy natomiast zakładać, że automatycznie wprowadzono komunikację zastępczą lub honorowanie biletów u innych przewoźników.
Takie rozwiązania wymagają osobnego potwierdzenia w aktualnych komunikatach.
Najważniejsze: Koleje Mazowieckie opublikowały 14 października komunikat dotyczący utrudnień na trasie Warszawa–Skierniewice. Ostrzegano przed możliwymi opóźnieniami, odwołaniami i skróceniem tras wybranych pociągów. Nie udało się jednak potwierdzić, że to samo zdarzenie trwa nadal 17 października. Pasażerowie powinni sprawdzić bieżący status swoich połączeń w Portalu Pasażera.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.