Metro praktycznie sparaliżowane? Kolejni pasażerowie alarmują o poważnych utrudnieniach na linii M1
Do naszej redakcji napływają kolejne sygnały od pasażerów dotyczące problemów na pierwszej linii metra. Jak relacjonują Czytelnicy, utrudnienia są znacznie większe, niż początkowo przypuszczano.
„Linia M1 wyłączona z ruchu całkowicie”
Jeden z pasażerów poinformował nas, że około godziny 18:42 ruch na linii M1 został poważnie ograniczony.
– Metro linii M1 wyłączone z ruchu całkowicie. Kursuje od Stokłosy do Kabat tylko. Zero komunikacji zastępczej – przekazał Czytelnik.
Jeśli informacje te się potwierdzą, oznaczałoby to bardzo duże utrudnienia dla tysięcy pasażerów wracających do domów w godzinach popołudniowego szczytu.
Wcześniej pasażerowie musieli opuścić skład
To już kolejne zgłoszenie, które otrzymaliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Wcześniej Czytelnicy informowali o zatrzymaniu pociągu w kierunku Młocin oraz poleceniu opuszczenia składu przez pasażerów.
Według nieoficjalnych relacji przyczyną problemów mógł być pozostawiony bagaż w rejonie stacji Wilanowska. Informacje te nie zostały jednak dotąd oficjalnie potwierdzone przez służby.
Coraz więcej zgłoszeń od mieszkańców
Z minuty na minutę przybywa wiadomości od osób korzystających z metra. Pasażerowie skarżą się na brak informacji, wydłużony czas przejazdu oraz problemy z dalszym planowaniem podróży.
Szczególnie trudna sytuacja może dotyczyć osób dojeżdżających z południowych dzielnic Warszawy, dla których metro jest podstawowym środkiem transportu.
Co to oznacza dla pasażerów?
Osoby planujące podróż linią M1 powinny sprawdzać aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i przygotować się na możliwe opóźnienia oraz zmiany w organizacji ruchu. W przypadku dalszych ograniczeń ruchu na linii metro może być znacznie bardziej zatłoczone niż zwykle.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.