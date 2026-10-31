Mężczyzna z nożem i pistoletem przed Trybunałem Konstytucyjnym!
Niepokojące wydarzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Podczas zgromadzenia w Alei Szucha doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Według policji zaatakował on kobietę, a następnie próbował uciec. Kiedy funkcjonariusze go zatrzymali, okazało się, że miał przy sobie nóż, pistolet gazowy, odznakę z napisem „Security” oraz narkotyki.
Dramatyczne sceny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kobieta została uderzona
W sobotę, 31 października 2026 roku, podczas zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie doszło do niebezpiecznego incydentu.
Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, zdarzenie miało miejsce około godziny 11:00.
Jedna z organizatorek zgromadzenia zauważyła mężczyznę, który miał twarz zasłoniętą kominiarką.
Kobieta zwróciła się do niego z prośbą o odsłonięcie twarzy.
Według policyjnego komunikatu mężczyzna zareagował agresywnie. Uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki.
Cała sytuacja rozegrała się w miejscu, w którym trwało zgromadzenie związane z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Próbował uciec z miejsca zdarzenia. Policjanci ruszyli do działania
Po uderzeniu kobiety mężczyzna zaczął uciekać.
Na miejscu znajdowali się funkcjonariusze zabezpieczający zgromadzenie. Policjanci podjęli interwencję i zatrzymali 30-latka.
Jednak najbardziej niepokojące okazało się to, co znaleziono przy zatrzymanym.
Nóż, pistolet gazowy i odznaka „Security”. Zaskakujące odkrycie policjantów
Podczas czynności funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie kilka przedmiotów.
Według Komendy Stołecznej Policji zatrzymany miał przy sobie:
- nóż,
- pistolet gazowy na kulki,
- odznakę z napisem „Security”, przypominającą kształtem policyjną,
- narkotyki.
Policja opublikowała również fotografie zabezpieczonych przedmiotów.
Szczególną uwagę zwraca odznaka przypominająca policyjną. Na obecnym etapie nie wiadomo jednak, dlaczego mężczyzna ją posiadał ani czy próbował się za jej pomocą za kogokolwiek podawać.
Nie podano również rodzaju ani ilości znalezionych narkotyków.
Zatrzymany 30-latek trafił do jednostki policji
Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji.
Jak przekazali funkcjonariusze, prowadzone są z nim dalsze czynności.
Na razie policja nie poinformowała o ewentualnych zarzutach ani o motywach zachowania zatrzymanego.
Nie wiadomo również, czy mężczyzna był uczestnikiem zgromadzenia, czy pojawił się na miejscu z innego powodu.
Nie ma podstaw, aby na obecnym etapie łączyć zatrzymanego z którąkolwiek ze stron sporu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Napięta sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego
Incydent miał miejsce w czasie poważnego konfliktu politycznego i prawnego dotyczącego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
W sobotę prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie, w którym ocenił, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia organu państwa.
Zapowiedział również pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych.
Wydarzenia te przyciągnęły uwagę opinii publicznej, a przed siedzibą TK odbywały się zgromadzenia.
Sobotnie zatrzymanie 30-latka stanowi osobny incydent, którego okoliczności wyjaśnia policja.
Co wiadomo na tę chwilę?
Komenda Stołeczna Policji potwierdziła zatrzymanie 30-letniego mężczyzny po incydencie podczas zgromadzenia w Alei Szucha.
Według funkcjonariuszy mężczyzna uderzył jedną z organizatorek, gdy poprosiła go o odsłonięcie twarzy, a następnie próbował uciec.
Policjanci znaleźli przy nim nóż, pistolet gazowy, odznakę „Security” i narkotyki.
Zatrzymany został przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są dalsze czynności.
Na kolejne informacje dotyczące ewentualnych zarzutów i okoliczności zdarzenia trzeba poczekać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.