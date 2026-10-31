Miał uderzyć kobietę i próbować uciec. Przy 30-latku znaleziono nóż
Niebezpieczna sytuacja podczas zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Według Komendy Stołecznej Policji 30-letni mężczyzna miał uderzyć jedną z organizatorek protestu, a następnie próbował uciec. Po zatrzymaniu funkcjonariusze znaleźli przy nim nóż, pistolet gazowy, odznakę przypominającą policyjną oraz substancje odurzające.
Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 11 w Alei Szucha, gdzie trwa zgromadzenie związane z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Stołeczna policja poinformowała o incydencie w najnowszym komunikacie.
Zwróciła uwagę na zasłoniętą twarz
Według relacji KSP jedna z organizatorek zgromadzenia zauważyła mężczyznę, który miał zasłoniętą twarz kominiarką.
Kobieta poprosiła go o jej odsłonięcie.
Wtedy – jak informuje policja – mężczyzna miał ją uderzyć i rzucić się do ucieczki.
Do akcji wkroczyli inni uczestnicy zgromadzenia, którzy próbowali zatrzymać uciekającego.
30-latek miał jednak wyrwać się i kontynuować ucieczkę.
Zatrzymali go policjanci
Mężczyzna został ostatecznie zatrzymany przez funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie.
Policjanci przewieźli go do jednostki, gdzie prowadzone są dalsze czynności.
Na razie KSP nie podała informacji o ewentualnych zarzutach ani o decyzji prokuratora.
Nie wiadomo również, czy zaatakowana kobieta wymagała pomocy medycznej.
🚨 Niebezpieczny incydent w miejscu zgromadzenia w Alei Szucha.
Około godziny 11:00 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał zasłoniętą kominiarką twarz. Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej.
Mężczyzna został zatrzymany przez zabezpieczających zgromadzenie policjantów. Jak się okazało posiadał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem „Security” – przypominającą kształtem policyjną. Funkcjonariusze znaleźli przy nim także narkotyki.
Zatrzymany został przewieziony do jednostki Policji. Wykonywane są z nim czynności.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 31, 2026
Miał przy sobie nóż i pistolet gazowy
Podczas sprawdzania zatrzymanego policjanci znaleźli przy nim kilka przedmiotów, które zwróciły ich uwagę.
Według KSP 30-latek posiadał przy sobie nóż oraz pistolet gazowy na kulki.
Funkcjonariusze zabezpieczyli również odznakę z napisem „Security”, która swoim wyglądem miała przypominać odznakę policyjną.
Policja poinformowała ponadto, że przy mężczyźnie znaleziono substancje odurzające.
Wszystkie zabezpieczone przedmioty będą miały znaczenie dla dalszych czynności prowadzonych w sprawie.
Policja ustala okoliczności incydentu
Na obecnym etapie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna pojawił się na zgromadzeniu i w jakim celu miał przy sobie znalezione przedmioty.
Policja nie poinformowała również, jaki rodzaj oraz jaką ilość substancji odurzających zabezpieczono.
Nie ma też informacji wskazujących, aby nóż lub pistolet gazowy zostały użyte podczas samego incydentu.
Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz rolę zatrzymanego.
Kolejny incydent w rejonie Trybunału Konstytucyjnego
Od piątku okolice siedziby Trybunału Konstytucyjnego pozostają pod zwiększonym nadzorem policji.
Wcześniej KSP informowała o rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy oraz o zatrzymaniu trzech osób, które miały przeskoczyć przez ogrodzenie i wejść na teren Trybunału.
Policja podkreślała przy tym, że jej działania prowadzone są na zewnętrznym terenie TK oraz w ogólnodostępnej części Alei Szucha i mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
Trwają dalsze czynności
30-latek został przewieziony do jednostki policji.
Funkcjonariusze prowadzą z nim czynności i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
Według stołecznej policji mężczyzna miał uderzyć organizatorkę zgromadzenia po zwróceniu mu uwagi na zasłoniętą twarz. Przy zatrzymanym znaleziono nóż, pistolet gazowy na kulki, odznakę z napisem „Security” oraz substancje odurzające.
Sprawa pozostaje rozwojowa.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.