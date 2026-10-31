Miał uderzyć kobietę i próbować uciec. Przy 30-latku znaleziono nóż

31 października 2026 11:46 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczna sytuacja podczas zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Według Komendy Stołecznej Policji 30-letni mężczyzna miał uderzyć jedną z organizatorek protestu, a następnie próbował uciec. Po zatrzymaniu funkcjonariusze znaleźli przy nim nóż, pistolet gazowy, odznakę przypominającą policyjną oraz substancje odurzające.

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Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. | Fot. FotoDax / Shutterstock.
Radiowóz stojący z innymi służbami na drodze. Zdjęcie poglądowe. | Fot. FotoDax / Shutterstock.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 11 w Alei Szucha, gdzie trwa zgromadzenie związane z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Stołeczna policja poinformowała o incydencie w najnowszym komunikacie.

Zwróciła uwagę na zasłoniętą twarz

Według relacji KSP jedna z organizatorek zgromadzenia zauważyła mężczyznę, który miał zasłoniętą twarz kominiarką.

Kobieta poprosiła go o jej odsłonięcie.

Wtedy – jak informuje policja – mężczyzna miał ją uderzyć i rzucić się do ucieczki.

Do akcji wkroczyli inni uczestnicy zgromadzenia, którzy próbowali zatrzymać uciekającego.

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30-latek miał jednak wyrwać się i kontynuować ucieczkę.

Zatrzymali go policjanci

Mężczyzna został ostatecznie zatrzymany przez funkcjonariuszy zabezpieczających zgromadzenie.

Policjanci przewieźli go do jednostki, gdzie prowadzone są dalsze czynności.

Na razie KSP nie podała informacji o ewentualnych zarzutach ani o decyzji prokuratora.

Nie wiadomo również, czy zaatakowana kobieta wymagała pomocy medycznej.

Miał przy sobie nóż i pistolet gazowy

Podczas sprawdzania zatrzymanego policjanci znaleźli przy nim kilka przedmiotów, które zwróciły ich uwagę.

Według KSP 30-latek posiadał przy sobie nóż oraz pistolet gazowy na kulki.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również odznakę z napisem „Security”, która swoim wyglądem miała przypominać odznakę policyjną.

Policja poinformowała ponadto, że przy mężczyźnie znaleziono substancje odurzające.

Wszystkie zabezpieczone przedmioty będą miały znaczenie dla dalszych czynności prowadzonych w sprawie.

Policja ustala okoliczności incydentu

Na obecnym etapie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna pojawił się na zgromadzeniu i w jakim celu miał przy sobie znalezione przedmioty.

Policja nie poinformowała również, jaki rodzaj oraz jaką ilość substancji odurzających zabezpieczono.

Nie ma też informacji wskazujących, aby nóż lub pistolet gazowy zostały użyte podczas samego incydentu.

Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz rolę zatrzymanego.

Kolejny incydent w rejonie Trybunału Konstytucyjnego

Od piątku okolice siedziby Trybunału Konstytucyjnego pozostają pod zwiększonym nadzorem policji.

Wcześniej KSP informowała o rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy oraz o zatrzymaniu trzech osób, które miały przeskoczyć przez ogrodzenie i wejść na teren Trybunału.

Policja podkreślała przy tym, że jej działania prowadzone są na zewnętrznym terenie TK oraz w ogólnodostępnej części Alei Szucha i mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Trwają dalsze czynności

30-latek został przewieziony do jednostki policji.

Funkcjonariusze prowadzą z nim czynności i ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Według stołecznej policji mężczyzna miał uderzyć organizatorkę zgromadzenia po zwróceniu mu uwagi na zasłoniętą twarz. Przy zatrzymanym znaleziono nóż, pistolet gazowy na kulki, odznakę z napisem „Security” oraz substancje odurzające.

Sprawa pozostaje rozwojowa.

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