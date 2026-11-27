Michał Oksiński pochowany. Na tym samym cmentarzu spoczywają jego bliscy
Michał Oksiński został pochowany w piątek, 27 listopada, w Waśniowie w województwie świętokrzyskim. Jak ustaliło Radio Eska, w krótkiej ceremonii uczestniczyło jedynie kilku najbliższych krewnych. Urnę złożono na cmentarzu, na którym wcześniej pochowano zamordowanych przez niego rodziców i siostrę, jednak nie w tym samym grobowcu.
Krótka ceremonia
Uroczystość na cmentarzu parafialnym miała trwać zaledwie kilka minut. Oprócz nielicznych członków rodziny obecni byli ksiądz i kościelny. Ciało 24-latka wcześniej skremowano. Pogrzeb przeprowadzono dyskretnie.
Według nieoficjalnych ustaleń urnę umieszczono w istniejącym grobie dalszych krewnych Oksińskiego. Nie jest to mogiła jego rodziców i siostry. Ich grób znajduje się na tej samej nekropolii, w odległości kilkudziesięciu metrów.
Tym samym wyjaśniła się sprawa miejsca ostatniego spoczynku sprawcy listopadowego ataku w Krakowie, która przez ostatnie dni była przedmiotem doniesień medialnych, a także dyskusji w gronie lokalnych władz.
Zbrodnia w Ostrowcu i atak w Krakowie
Do tragicznych wydarzeń doszło 7 listopada. Oksiński pozbawił życia rodziców i 21-letnią siostrę w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie pojechał do Krakowa. Na Rynku Głównym i w jego okolicy strzelał do ludzi. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych byli dwaj policjanci. Sprawca został postrzelony podczas interwencji i zmarł w szpitalu 9 listopada.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.