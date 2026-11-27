Dorasta pokolenie, jakiego jeszcze nie było. Na świecie liczy już prawie 2 miliardy osób
Najstarsi kończą w tym roku 16 lat, najmłodsi są jeszcze małymi dziećmi. To pokolenie Alfa, którego liczebność australijski ośrodek McCrindle szacuje na około 2 miliardy osób. Dorastają w świecie smartfonów, algorytmów i sztucznej inteligencji, a część z nich pierwszych szkolnych lekcji doświadczyła przez ekran. W Polsce ta ogromna światowa generacja ma jednak zupełnie inną twarz. Autorzy raportu „Diagnoza Młodzieży 2026” opisują ją jako najmniej liczną we współczesnej historii kraju. W Warszawie skutki demograficznej zmiany widać już przy rekrutacji do przedszkoli.
To dzieci urodzone po Zetkach. Najstarsi wkrótce będą pełnoletni
W podziale stosowanym przez Marka McCrindle’a do pokolenia Alfa należą osoby urodzone w latach 2010-2024. Oznacza to, że najstarsi przedstawiciele tej grupy osiągną pełnoletność już w 2028 roku. Nadal łatwo myśleć o nich jak o najmłodszych dzieciach, tymczasem część jest już w szkołach ponadpodstawowych. Rozpiętość wieku ma znaczenie: szesnastolatek przygotowujący się do dorosłości i maluch uczący się mówić należą w tej klasyfikacji do tej samej generacji, choć ich codzienne potrzeby dzieli ogromna odległość.
McCrindle podaje liczebność Alfy w przybliżeniu jako 2 miliardy. To szacunek dla określonej grupy roczników, a nie wynik jednego światowego spisu przeprowadzonego w 2026 roku. Nazwa pomaga opisywać dorastanie kolejnych dzieci w zmieniających się warunkach. Nie oznacza, że wszystkie mają podobne życie. Możliwości dziecka wychowującego się w zamożnej rodzinie z szybkim internetem będą inne niż jego rówieśnika bez stałego dostępu do nauki. Ogromna liczebność nie usuwa różnic między państwami, rodzinami i szkołami.
Smartfon pojawia się wcześnie. Dane pokazują, jak wcześnie
Konkretnych informacji o cyfrowym dorastaniu dostarcza raport NASK „Nastolatki”, opublikowany w 2025 roku na podstawie badania z jesieni 2024 roku. 40 proc. badanych otrzymało pierwszy smartfon z dostępem do internetu przed dziewiątymi urodzinami. W najmłodszej badanej grupie, czyli w klasach 7-8 szkół podstawowych, było to 45 proc. W badaniu uczestniczyło 3655 uczniów ze 160 szkół oraz 918 rodziców i opiekunów. Wyniki dotyczą uczniów z pogranicza pokoleń Z i Alfa, a nie wszystkich dzieci zaliczanych do Alfy.
Ten sam raport pokazuje, że 70 proc. nastolatków miało kontakt z narzędziami sztucznej inteligencji, a 63 proc. nie znało określenia „deepfake”, oznaczającego spreparowane przy użyciu AI materiały, na przykład nagrania. Korzystanie z technologii nie jest więc tym samym co rozumienie jej działania. To ważna różnica dla dorosłych: dziecko może świetnie obsługiwać aplikację, a nadal potrzebować pomocy przy ocenie, czy film jest prawdziwy, kto do niego pisze i dlaczego serwis podsuwa mu określone treści.
Zetki i Alfy dzieli przede wszystkim moment dorastania
Najłatwiej zobaczyć tę różnicę na przykładzie szkolnego zadania. Wyszukanie strony, obejrzenie instrukcji wideo i poproszenie chatbota o wyjaśnienie to trzy różne sposoby uzyskania odpowiedzi. Dla starszego ucznia narzędzie AI może być nowością, którą poznaje po latach samodzielnego szukania informacji. Dla młodszego może należeć do zwykłego wyposażenia świata, w którym zaczyna naukę. To przykład różnicy warunków dorastania, a nie dowód, że jedna generacja jest zdolniejsza, bardziej leniwa albo mniej samodzielna od drugiej.
Pew Research Center zwraca uwagę, że granice generacji nie są ścisłym, powszechnie uzgodnionym podziałem naukowym. Ludzie urodzeni blisko umownej granicy mogą mieć znacznie więcej wspólnego ze sobą niż z osobami z przeciwnego końca własnej grupy. Dlatego opisy Alfy mają sens wtedy, gdy pokazują wspólne warunki: dostępne technologie, organizację szkoły czy wydarzenia z dzieciństwa. Znacznie mniej mówią nam hasła, że całe pokolenie ma jeden charakter, identyczne poglądy lub z góry określony stosunek do pracy.
Pandemia przyszła na początku ich szkolnego życia
Gdy w 2020 roku zamykano szkoły, najstarsi przedstawiciele Alfy według podziału McCrindle’a mieli około 10 lat. Część młodszych dopiero zaczynała edukację lub chodziła do przedszkola. UNESCO wskazuje, że zakłócenia edukacji związane z pandemią dotknęły na świecie ponad 1,6 miliarda uczących się. To liczba obejmująca różne grupy wieku, nie samą Alfę. Dla wielu dzisiejszych nastolatków oznaczało to jednak wyjątkowy początek nauki: kontakt z klasą przez ekran, zmieniane zasady spotkań i codzienność zależną od kolejnych ograniczeń.
Nie wszystkie dzieci zaliczane do tej generacji pamiętają lockdowny. Urodzone w 2023 czy 2024 roku nie doświadczyły zdalnych lekcji w podstawówce. Już ten prosty przykład pokazuje, dlaczego warto uważać z jednym opisem dla kilkunastu roczników. Pandemia jest istotnym doświadczeniem części Alfy, ale nie wspólnym wspomnieniem każdego jej przedstawiciela. U jednego dziecka pytanie o ten okres dotyczy zaległości w nauce, u innego relacji z kolegami, a u najmłodszych pozostaje fragmentem opowieści rodziców o czasie przed jego narodzinami.
Na świecie około 2 miliardów. W polskim raporcie 4,37 miliona
W przygotowanej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej „Diagnozie Młodzieży 2026” pokolenie Alfa obejmuje roczniki 2013-2025. W tabeli opartej na danych GUS autorzy podają 4 374 173 osoby i opisują tę grupę jako najmniej liczną generację we współczesnej historii Polski. W tym samym zestawieniu pokolenie Z liczy około 6,56 mln osób, a milenialsi około 8,99 mln. Trzeba pamiętać, że te grupy obejmują różną liczbę roczników. Samo porównanie ich wielkości nie jest więc miarą spadku liczby urodzeń.
|Ujęcie pokolenia Alfa
|Roczniki
|Podana liczebność
|Światowy szacunek McCrindle’a
|2010-2024
|Około 2 miliardów osób
|Polska, „Diagnoza Młodzieży 2026”
|2013-2025
|Około 4,37 miliona osób, zestawienie za 2025 rok
Różnica definicji oznacza, że nie można bezpośrednio wyliczać z tych dwóch liczb udziału Polski w światowej Alfie. Dziecko urodzone w 2011 roku jest Alfą u McCrindle’a, ale w polskim raporcie trafia do pokolenia Z. Autorzy „Diagnozy” zwracają też uwagę na demograficzne „wąskie gardło”: mniej liczne roczniki potencjalnych rodziców ograniczają liczbę przyszłych urodzeń. Dla rodzin praktyczne znaczenie będzie miało to, jak samorządy dostosują szkoły i inne usługi do zmieniającej się liczby dzieci.
Warszawa już widzi zmianę. W Śródmieściu 943 miejsca i 338 chętnych
W stolicy nie trzeba czekać, aż Alfa wejdzie na rynek pracy, żeby zobaczyć demograficzną zmianę. Jak opisywał w marcu 2026 roku TVN Warszawa, po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli na rok 2026/2027 pozostawało 4681 wolnych miejsc. W Śródmieściu na 943 miejsca zgłoszono 338 dzieci. To dane z konkretnego etapu wiosennego naboru, nie aktualna lista dostępności. Pokazują jednak skalę zmiany w dzielnicy, w której przygotowana oferta znacznie przekraczała liczbę zgłoszeń.
Jednocześnie sytuacja wyglądała inaczej na Białołęce, gdzie nowe osiedla nadal tworzyły zapotrzebowanie na przedszkola, a miasto wykupywało miejsca w placówkach prywatnych. Wniosek jest istotny dla rodziców: mniej dzieci w całej Warszawie nie oznacza automatycznie wolnego miejsca blisko każdego domu. Liczy się także to, gdzie mieszkają rodziny i dokąd mogą dowieźć dziecko. Spadek liczby przedszkolaków w jednej części miasta może więc występować równocześnie z potrzebą rozbudowy placówek w innej.
Alfa nie jest już najmłodsza. Rodzi się pokolenie Beta
W klasyfikacji McCrindle’a od 2025 roku rodzi się już pokolenie Beta, obejmujące lata 2025-2039. W listopadzie 2026 roku jego najstarsi przedstawiciele są dopiero małymi dziećmi, a większość przewidzianych roczników pozostaje przyszłością. Dlatego opowieści o ich przyszłych zawodach, poglądach czy zachowaniach należy traktować jako przewidywania. Sama nazwa nie pozwala dziś ustalić, jakie będą dzieci urodzone za dziesięć lat. Pokazuje raczej, jak szybko zmieniają się etykiety, którymi dorośli próbują opisać kolejne generacje.
Co te dane mówią rodzicom?
Dla rodzica bardziej użyteczna od samej nazwy pokolenia jest rozmowa o codzienności dziecka. Z jakich aplikacji korzysta, jak sprawdza informacje do lekcji, czy rozumie, że chatbot może się pomylić i czy wie, do kogo zwrócić się po pomoc. Przy wyborze przedszkola lub szkoły przydadzą się z kolei dane o konkretnej okolicy, a nie wyłącznie o całym mieście. Dwa miliardy osób to liczba działająca na wyobraźnię. Za nią stoją jednak dzieci o bardzo różnych możliwościach i potrzebach, których nie da się odczytać z samego rocznika urodzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.