Alarmy lotnicze w polskich szkołach od 30 listopada do 4 grudnia 2026 roku. MSWiA sprawdzi procedury w 16 placówkach
Od 30 listopada do 4 grudnia 2026 roku w 16 wytypowanych szkołach po 1 w każdym województwie – odbędą się praktyczne ćwiczenia z reagowania na alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza. Akcję koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z resortem edukacji, wojewodami oraz Państwową Strażą Pożarną. Celem pilotażu jest przetestowanie wrześniowych wytycznych bezpieczeństwa, które wkrótce mają stać się jednolitym standardem we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce.
Pilotaż w 16 województwach. Kto bierze udział w grudniowych manewrach?
Ogólnopolskie przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W trakcie 5 dni roboczych – od poniedziałku 30 listopada do piątku 4 grudnia 2026 roku – służby oraz pracownicy oświaty sprawdzą w praktyce działanie procedur alarmowych. W każdym województwie do udziału w treningu wytypowano 1 szkołę podstawową lub ponadpodstawową. Ostatecznego wyboru konkretnego budynku dokonują wspólnie wojewoda, kurator oświaty, samorządowy organ prowadzący oraz dyrektor danej placówki.
W ćwiczenia zaangażowano szeroki krąg instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Poza kadrą pedagogiczną i uczniami, na miejscu obecni będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska zapewniła, że dzieci w szkołach są bezpieczne, a nabywanie nowych umiejętności i nawyków buduje realną odporność całych rodzin oraz społeczeństwa na współczesne zagrożenia.
Ewakuacja wewnątrz budynku i test wrześniowych procedur MSWiA
Merytorycznym fundamentem zaplanowanych działań jest szczegółowa procedura postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, którą MSWiA opracowało i przekazało dyrektorom szkół we wrześniu 2026 roku. Dokument ten precyzuje, w jaki sposób przystosować infrastrukturę szkolną do ochrony ludności oraz jak zorganizować bezpieczne przemieszczanie się dużych grup uczniów w warunkach podwyższonego stresu.
W przeciwieństwie do standardowych, próbnych ewakuacji przeciwpożarowych, podczas których uczniowie opuszczają budynek i gromadzą się na boisku szkolnym, alarm o zagrożeniu z powietrza wymaga zupełnie innego schematu działania. Ćwiczenia skupiają się na sprawnym i zdyscyplinowanym przejściu dzieci oraz personelu do wyznaczonych miejsc schronienia wewnątrz budynku – zazwyczaj w najniższych kondygnacjach, piwnicach lub korytarzach pozbawionych dużych przeszkleń. Równolegle strażacy oraz koordynatorzy ocenią czas reakcji dyrekcji, drożność ciągów komunikacyjnych oraz skuteczność komunikacji ze służbami ratunkowymi.
Warsztaty dla dyrektorów i wdrożenie ogólnopolskiego standardu
Równolegle z praktycznymi próbami ewakuacji w szkołach odbywać się będą specjalistyczne warsztaty kryzysowe skierowane do kadry zarządzającej. Szkolenia mają przygotować dyrektorów zaproszonych placówek do podejmowania szybkich decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych, wdrażania procedur operacyjnych oraz sprawnej wymiany informacji z samorządami i służbami mundurowymi.
Zgodnie z deklaracjami resortu spraw wewnętrznych, listopadowo-grudniowy pilotaż nie jest jednorazowym wydarzeniem. Wszystkie wnioski zebrane podczas 5 dni ćwiczeń w 16 województwach posłużą do dopracowania instrukcji i wyeliminowania ewentualnych błędów organizacyjnych. Sprawdzone schematy działania zostaną następnie upowszechnione i wdrożone jako obowiązujący, jednolity standard bezpieczeństwa w każdej polskiej szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki dla rodziców i uczniów przed ćwiczeniami alarmowymi
Dźwięk syren alarmowych oraz próbne schodzenie do miejsc schronienia mogą wywołać niepokój u młodszych uczniów, jeśli nie zostaną wcześniej odpowiednio wyjaśnione. Aby ćwiczenia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przebiegły spokojnie i spełniły swoją edukacyjną rolę, zastosuj poniższe 4 wskazówki:
- Porozmawiaj z dzieckiem o celu próbnego alarmu: Wytłumacz synowi lub córce spokojnym tonem, że wyjące syreny i zejście do bezpiecznej części budynku to wyłącznie planowany trening – dokładnie taki sam jak coroczna próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Podkreśl, że w szkole są obecni nauczyciele i strażacy, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
- Sprawdź komunikaty w dzienniku elektronicznym: Przed 30 listopada 2026 roku regularnie monitoruj wiadomości od wychowawcy oraz dyrekcji szkoły. Placówki wytypowane do pilotażu (a później kolejne szkoły wdrażające standard) informują rodziców o harmonogramie ćwiczeń oraz ewentualnych zmianach w organizacji zajęć w danym dniu.
- Przypomnij dziecku podstawowe zasady zachowania podczas ewakuacji: Upewnij się, że uczeń wie, iż na sygnał alarmowy należy zostawić ciężki plecak w klasie, słuchać wyłącznie poleceń nauczyciela, poruszać się sprawnie bez biegania i nie korzystać w tym czasie ze smartfona, aby nie blokować przejścia i słyszeć komunikaty.
- Zapytaj na zebraniu o szkolne procedury bezpieczeństwa: Nawet jeśli szkoła Twojego dziecka nie znalazła się w grupie 16 placówek pilotażowych, zapytaj dyrekcję lub radę rodziców o wdrożenie wrześniowych wytycznych MSWiA. Dowiedz się, gdzie w budynku wyznaczono strefy schronienia i w jaki sposób placówka informuje rodziców o odbiorze dzieci w razie realnego zdarzenia kryzysowego.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.