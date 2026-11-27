Zmiany w rachunkach za prąd od grudnia. Ta grupa Polaków może zapłacić nawet o 50 proc. więcej
Nowe zasady mogą zacząć obowiązywać już 2 grudnia 2026 roku. Zmiany dotyczą klientów korzystających z taryf regulowanych, zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Nie obejmą automatycznie wszystkich gospodarstw domowych, ponieważ część Polaków rozlicza się na podstawie ofert wolnorynkowych.
Choć wprowadzenie opłaty może oznaczać wyższą kwotę do zapłaty w grudniu, nie jest to zupełnie nowy koszt w systemie energetycznym. Wcześniej podobna należność była pobierana przez dystrybutorów energii. Teraz zmienia się sposób jej naliczania i miejsce na rachunku. Istotna różnica dotyczy jednak właścicieli fotowoltaiki, dla których zatwierdzono wyraźnie wyższe stawki.
Od 2 grudnia zmiany w rachunkach za prąd. URE zatwierdził nowe opłaty
17 listopada 2026 roku Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf czterech dużych sprzedawców energii elektrycznej: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea Sprzedaż oraz Energa-Obrót.
Decyzje dotyczą wprowadzenia opłaty abonamentowej do części rachunku związanej ze sprzedażą energii elektrycznej.
Dotychczas tego rodzaju koszty były uwzględniane w rozliczeniach dystrybucyjnych. Do końca września 2026 roku opłata abonamentowa pobierana przez operatorów sieci zależała między innymi od częstotliwości odczytu licznika. Jej wysokość wynosiła od 32 groszy do 4,56 zł miesięcznie.
Od 1 października opłata została usunięta z taryf dystrybucyjnych. W rezultacie w październiku i listopadzie gospodarstwa domowe nie ponosiły jej w dotychczasowej postaci.
Teraz koszt obsługi sprzedaży energii zostanie wyodrębniony w taryfach sprzedawców.
Zatwierdzone stawki mogą być stosowane najwcześniej po upływie 14 dni od publikacji taryf, czyli od 2 grudnia 2026 roku. Nie oznacza to jednak, że wszyscy odbiorcy zobaczą nową opłatę dokładnie tego dnia.
Termin jej naliczania będzie zależał od tego, kiedy konkretny sprzedawca rozpocznie stosowanie zmienionej taryfy oraz za jaki okres wystawi rachunek.
Ile wyniesie opłata abonamentowa? Nawet 6,54 zł miesięcznie
Dla gospodarstw domowych korzystających z taryf regulowanych przewidziano miesięczne stawki od 4,59 zł do 5,32 zł netto.
Po doliczeniu 23-procentowego podatku VAT oznacza to od około 5,65 zł do 6,54 zł brutto miesięcznie.
Wysokość opłaty będzie zależała od sprzedawcy energii.
Nowe miesięczne stawki dla odbiorców niebędących prosumentami wynoszą:
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PGE Obrót – 4,59 zł netto, czyli około 5,65 zł brutto.
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Tauron Sprzedaż – 4,74 zł netto, czyli około 5,83 zł brutto.
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Enea Sprzedaż – 5,30 zł netto, czyli około 6,52 zł brutto.
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Energa-Obrót – 5,32 zł netto, czyli około 6,54 zł brutto.
Oznacza to, że przy pełnym roku obowiązywania takich stawek koszt samego abonamentu wynosiłby od około 67,80 zł do 78,50 zł brutto.
Należy jednak pamiętać, że obecnie zatwierdzone zmiany dotyczą taryf obowiązujących do końca 2026 roku. Nie można więc zakładać, że identyczne kwoty będą naliczane przez cały 2027 rok.
Ważne jest również rozróżnienie opłaty abonamentowej od ceny samej energii.
Abonament jest kosztem stałym, związanym z obsługą sprzedaży prądu. Nie zależy bezpośrednio od liczby kilowatogodzin zużytych w danym miesiącu.
Dlatego nawet gospodarstwo domowe, które ograniczy zużycie energii, może nadal ponosić tę należność.
Właściciele fotowoltaiki zapłacą o połowę więcej. Oto nowe stawki
Największe zainteresowanie wzbudzają zmiany dotyczące prosumentów, czyli odbiorców, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby, na przykład za pomocą paneli fotowoltaicznych.
Dla tej grupy URE zatwierdził wyższe stawki abonamentowe.
W zależności od przedsiębiorstwa energetycznego opłata wyniesie od 6,88 zł do 7,98 zł netto miesięcznie. Po doliczeniu VAT będzie to od około 8,46 zł do 9,82 zł brutto.
Szczegółowe stawki przedstawiają się następująco:
-
PGE Obrót – 6,88 zł netto, czyli około 8,46 zł brutto.
-
Tauron Sprzedaż – 7,07 zł netto, czyli około 8,70 zł brutto.
-
Enea Sprzedaż – 7,94 zł netto, czyli około 9,77 zł brutto.
-
Energa-Obrót – 7,98 zł netto, czyli około 9,82 zł brutto.
Różnice są wyraźne.
Przykładowo klient Energi nieposiadający statusu prosumenta zapłaci 5,32 zł netto miesięcznie. Właściciel instalacji fotowoltaicznej rozliczający się w odpowiedniej taryfie tej samej spółki będzie ponosił opłatę wynoszącą 7,98 zł netto.
To dokładnie 50 proc. więcej.
W przypadku PGE różnica wyniesie 2,29 zł netto miesięcznie, a w Enei 2,64 zł netto.
Warto jednak podkreślić, że wzrost o około 50 proc. dotyczy wyłącznie wysokości opłaty abonamentowej w porównaniu ze stawką dla pozostałych odbiorców. Nie oznacza, że cały rachunek za energię elektryczną właściciela fotowoltaiki wzrośnie o połowę.
Całkowita kwota do zapłaty nadal będzie zależała od wielu innych elementów, w tym zużycia energii, sposobu rozliczania nadwyżek oraz opłat dystrybucyjnych.
Dlaczego prosumenci mają płacić więcej za prąd?
Wyższa stawka abonamentowa dla prosumentów wynika z przyjętego sposobu kalkulowania kosztów obsługi sprzedaży energii.
Rozliczanie gospodarstwa domowego posiadającego własne źródło energii jest bardziej skomplikowane niż rozliczanie tradycyjnego odbiorcy.
W przypadku zwykłego gospodarstwa podstawą rozliczenia jest przede wszystkim energia pobrana z sieci oraz obowiązujące stawki sprzedaży i dystrybucji.
Prosumenci nie tylko kupują energię elektryczną, ale również wprowadzają jej nadwyżki do sieci.
W zależności od daty przyłączenia instalacji i obowiązującego systemu mogą korzystać z rozliczeń net-metering lub net-billing.
W starszym systemie opustów część energii wprowadzonej do sieci można później odebrać zgodnie z określonymi współczynnikami.
Z kolei w systemie net-billing wartość energii oddawanej do sieci jest rozliczana według odpowiednich zasad rynkowych, a środki zgromadzone w depozycie prosumenckim mogą służyć do pokrywania kosztów zakupu energii.
Takie mechanizmy wymagają dodatkowych operacji rozliczeniowych.
To właśnie większe koszty obsługi tych klientów stanowią uzasadnienie dla wyższej opłaty abonamentowej.
Nie oznacza to jednak, że prosumenci automatycznie zużywają więcej prądu niż pozostałe gospodarstwa domowe.
W wielu przypadkach instalacje fotowoltaiczne pozwalają znacząco ograniczyć ilość energii pobieranej z sieci, szczególnie wiosną i latem.
Mimo to stała opłata będzie naliczana niezależnie od tego, jak dużo energii uda się wyprodukować na własne potrzeby.
Masz panele fotowoltaiczne i prawie zerowy rachunek? Opłata nadal może się pojawić
Dla części właścicieli instalacji fotowoltaicznych nowy sposób naliczania abonamentu może być szczególnie zauważalny.
Dotyczy to gospodarstw, które dzięki wysokiej produkcji energii i odpowiedniemu systemowi rozliczeń płacą stosunkowo niewiele za sam zakup prądu.
Wyobraźmy sobie dom wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która w ciągu roku produkuje dużą część energii potrzebnej mieszkańcom.
W słonecznych miesiącach ilość energii pobieranej z sieci może być niewielka. Nie oznacza to jednak, że właściciel takiej instalacji nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą umowy.
Nowy abonament ma charakter stały.
Z tego powodu może być naliczany również wtedy, gdy rachunek za sam zakup energii jest bardzo niski.
W systemie net-billing istotne jest dodatkowo to, że depozyt prosumencki służy do rozliczania zakupu energii na określonych zasadach. Nie należy zakładać, że pokryje również wszystkie opłaty stałe.
Dla właścicieli fotowoltaiki to kolejny powód, aby dokładnie analizować faktury i oddzielać koszty energii od kosztów obsługi oraz dystrybucji.
Nie wszyscy Polacy zapłacą nowy abonament. Decyduje rodzaj umowy
Zmiany zatwierdzone przez URE nie obejmują automatycznie wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce.
Kluczowe znaczenie ma rodzaj umowy zawartej ze sprzedawcą.
Nowe stawki dotyczą gospodarstw domowych rozliczanych na podstawie odpowiednich taryf regulowanych.
Inaczej wygląda sytuacja osób korzystających z ofert wolnorynkowych.
W takich przypadkach warunki rozliczeń wynikają z umowy oraz cennika wybranego sprzedawcy. Opłata abonamentowa w wysokości zatwierdzonej 17 listopada przez URE nie jest im automatycznie doliczana.
Nie oznacza to jednak, że osoby posiadające umowy wolnorynkowe nie ponoszą kosztów obsługi sprzedaży.
W wielu takich ofertach występuje opłata handlowa.
Może ona obejmować między innymi koszty administracyjne, rozliczeniowe oraz obsługę klienta.
Dlatego przy porównywaniu ofert nie wystarczy sprawdzić wyłącznie ceny jednej kilowatogodziny.
Czasami oferta z pozornie atrakcyjną ceną energii wiąże się z wysoką miesięczną opłatą handlową.
Z kolei taryfa regulowana może mieć inną strukturę opłat stałych.
Ostateczny koszt zależy od całego cennika i rzeczywistego zużycia energii.
Czy rachunki za prąd rzeczywiście wzrosną? URE wyjaśnia zmianę
Wprowadzenie opłaty abonamentowej po stronie sprzedawców nie powinno być automatycznie utożsamiane z dodaniem zupełnie nowego kosztu do systemu rozliczeń.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek wyjaśniała wcześniej, że zmiana sposobu prezentowania poszczególnych składników ma ułatwić porównywanie ofert energetycznych.
Dotychczas koszty stałe obsługi sprzedaży energii nie były wyodrębniane w taki sam sposób jak w nowych taryfach.
Po zmianie mają być prezentowane oddzielnie od ceny energii elektrycznej.
Dzięki temu odbiorca powinien łatwiej zobaczyć, ile płaci za zużytą energię, a ile za obsługę sprzedaży.
W przypadku umów kompleksowych, obejmujących zarówno sprzedaż, jak i dystrybucję energii, nie oznacza to koniecznie pojawienia się zupełnie nowej kategorii kosztów.
Jednocześnie wysokość nowych stawek abonamentowych może różnić się od opłat pobieranych wcześniej przez dystrybutorów.
Dlatego rzeczywista zmiana wysokości rachunku będzie zależeć od indywidualnej sytuacji odbiorcy.
Najprościej będzie to ustalić poprzez porównanie faktur oraz sprawdzenie, jakie składniki kosztów zostały usunięte, dodane lub zmienione.
Warszawa i okolice. Czy mieszkańcy stolicy również zapłacą więcej?
Sytuacja gospodarstw domowych w Warszawie wymaga osobnego wyjaśnienia.
W stolicy wielu odbiorców korzysta z usług E.ON Polska, którego cenniki sprzedaży energii dla gospodarstw domowych nie są zatwierdzane przez URE na takich samych zasadach jak taryfy PGE, Tauronu, Enei czy Energi.
Oznacza to, że nowe stawki ogłoszone 17 listopada nie są automatycznie stosowane do wszystkich klientów E.ON w Warszawie.
Mieszkańcy stolicy powinni więc sprawdzić przede wszystkim nazwę sprzedawcy oraz warunki swojej umowy.
Nie należy przy tym mylić sprzedawcy energii z operatorem sieci dystrybucyjnej.
To dwa odrębne podmioty, nawet jeżeli ich opłaty pojawiają się na jednej fakturze.
Inaczej może wyglądać sytuacja w miejscowościach pod Warszawą.
W części województwa mazowieckiego odbiorcy korzystają z usług PGE Obrót i mogą być objęci zatwierdzonymi zmianami, jeżeli posiadają odpowiednią taryfę regulowaną.
Samo miejsce zamieszkania nie przesądza jednak o wysokości abonamentu.
Decydują konkretna umowa, sprzedawca oraz status odbiorcy, w tym ewentualne rozliczanie energii jako prosument.
Co z rachunkami za prąd w 2027 roku? Jedna opłata pozostanie bez zmian
Zmiany w abonamencie pojawiają się w czasie, gdy gospodarstwa domowe oczekują na rozstrzygnięcia dotyczące cen energii elektrycznej w 2027 roku.
Na 27 listopada 2026 roku nowe taryfy sprzedażowe na przyszły rok nie zostały jeszcze zatwierdzone.
Oznacza to, że nie można na podstawie samej grudniowej zmiany abonamentu określić, ile dokładnie Polacy zapłacą za energię w całym 2027 roku.
Ostateczna wysokość rachunków będzie zależała między innymi od zatwierdzonych cen energii, stawek dystrybucyjnych oraz pozostałych składników rozliczenia.
Jedna z decyzji została już jednak podjęta.
30 października 2026 roku URE opublikował stawki opłaty mocowej na 2027 rok.
W przypadku gospodarstw domowych pozostaną one na poziomie obowiązującym w 2026 roku.
Miesięczne stawki netto będą wynosiły:
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4,29 zł – przy rocznym zużyciu poniżej 500 kWh.
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10,31 zł – przy zużyciu od 500 do 1200 kWh.
-
17,18 zł – przy zużyciu powyżej 1200 do 2800 kWh.
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24,05 zł – przy zużyciu powyżej 2800 kWh.
Opłata mocowa jest odrębnym składnikiem rachunku i nie należy jej mylić z abonamentem za obsługę sprzedaży energii.
Służy ona finansowaniu mechanizmu zapewniającego odpowiednią dostępność mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Rząd zapowiada również dalsze działania mające chronić gospodarstwa domowe przed wysokimi kosztami energii.
Minister energii Miłosz Motyka informował o przygotowywaniu rozwiązań dotyczących obniżania rachunków.
Na razie jednak nie można traktować tych zapowiedzi jako potwierdzenia konkretnych obniżek od stycznia.
Jak sprawdzić, czy nowa opłata pojawi się na Twoim rachunku?
Najważniejsze jest ustalenie, z jakiej taryfy lub oferty korzysta gospodarstwo domowe.
Informacje te powinny znajdować się na fakturze za energię elektryczną albo w dokumentach umowy.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie nazwy sprzedawcy.
Jeżeli na rachunku widnieje PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea Sprzedaż lub Energa-Obrót, warto następnie ustalić, czy energia jest rozliczana według taryfy regulowanej.
Samo korzystanie z usług jednego z tych przedsiębiorstw nie oznacza jeszcze, że odbiorca został objęty nową stawką. Duzi sprzedawcy oferują także umowy na warunkach wolnorynkowych.
Kolejna kwestia to status prosumenta.
Osoby posiadające instalacje fotowoltaiczne i rozliczające energię w systemie prosumenckim powinny zwrócić uwagę na wyższy wariant opłaty abonamentowej.
Warto również sprawdzić okres rozliczeniowy.
Jeżeli rachunek obejmuje kilka miesięcy, opłaty mogą zostać naliczone za różne okresy według odmiennych zasad.
Nowy abonament nie powinien być naliczany wstecz za październik i listopad, kiedy zmienione taryfy sprzedażowe jeszcze nie obowiązywały.
Nie można też wykluczyć, że pierwsza faktura zawierająca nową opłatę dotrze do odbiorcy dopiero w 2027 roku, jeżeli obejmie również grudniowy okres rozliczeniowy.
Dlatego daty otrzymania rachunku i okresu, za który naliczono należność, nie należy traktować jako tego samego.
Nowa opłata za prąd. Czy warto zmienić sprzedawcę energii?
Pojawienie się abonamentu może skłonić część gospodarstw domowych do poszukiwania tańszych ofert.
Przed podjęciem decyzji warto jednak porównać wszystkie składniki rachunku, a nie tylko jedną opłatę.
Zmiana sprzedawcy nie oznacza automatycznie rezygnacji z kosztów stałych.
W ofertach wolnorynkowych abonament może zostać zastąpiony inną należnością, na przykład opłatą handlową.
Niektóre umowy przewidują również dodatkowe usługi, takie jak assistance domowy czy pakiety serwisowe. Ich koszt może być uwzględniony w miesięcznych opłatach.
Przy porównywaniu ofert należy sprawdzić cenę energii za kWh, wysokość wszystkich opłat stałych, okres obowiązywania umowy oraz ewentualne koszty jej wcześniejszego rozwiązania.
Szczególną ostrożność powinni zachować prosumenci.
Zmiana sprzedawcy energii może wymagać dodatkowego sprawdzenia zasad rozliczania energii wprowadzonej do sieci. Przed podpisaniem nowej umowy trzeba upewnić się, że jej warunki odpowiadają sposobowi korzystania z instalacji fotowoltaicznej.
Warto także pamiętać, że sam koszt grudniowego abonamentu stanowi stosunkowo niewielką część typowego rachunku gospodarstwa domowego.
O wysokości rocznych wydatków znacznie silniej mogą decydować cena energii oraz wielkość jej zużycia.
Płacisz za prąd lub masz fotowoltaikę? Zwróć uwagę na grudniową fakturę
Od grudnia 2026 roku część gospodarstw domowych musi przygotować się na zmiany w sposobie naliczania opłat za energię elektryczną.
Nowe stawki abonamentowe wyniosą od około 5,65 zł do 6,54 zł brutto miesięcznie dla odbiorców niebędących prosumentami. Właściciele instalacji fotowoltaicznych objęci odpowiednimi taryfami zapłacą od około 8,46 zł do 9,82 zł brutto.
Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu całego rachunku o 50 proc. Taka różnica dotyczy wyłącznie porównania stawek abonamentowych dla dwóch grup odbiorców.
Po otrzymaniu kolejnej faktury warto przede wszystkim sprawdzić, czy pojawiła się na niej opłata abonamentowa sprzedawcy, za jaki okres została naliczona i czy odpowiada obowiązującej taryfie.
Jeżeli kwota budzi wątpliwości, najlepiej zwrócić się do sprzedawcy o szczegółowe wyjaśnienie rozliczenia.
Najważniejsze jest również to, aby nie oceniać przyszłych kosztów prądu wyłącznie na podstawie grudniowej zmiany. O wysokości rachunków w 2027 roku zdecydują także kolejne taryfy, których zatwierdzenie jest jeszcze przed nami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.