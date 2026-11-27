Nawrocki nie ustępuje. Po raz kolejny zablokował podwyżkę, którą planował rząd
Karol Nawrocki już w grudniu 2025 roku odmówił podpisania ustawy podwyższającej opłatę cukrową. Teraz do prezydenta trafiła kolejna wersja przepisów, przewidująca zwiększenie stawek i rozszerzenie katalogu produktów objętych opłatą. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm 22 października, a 6 listopada przekazano ją do podpisu głowie państwa.
Weto z 27 listopada oznacza, że proponowane podwyżki nie mogą wejść w życie w zaplanowanej formie bez ponownej decyzji parlamentu. Utrzymanie obecnych stawek byłoby szczególnie istotne dla producentów napojów i konsumentów, którzy mogli odczuć wzrost cen w sklepach.
Nawrocki po raz drugi sprzeciwił się podwyżce opłaty cukrowej
To już kolejna próba rządu wprowadzenia wyższej opłaty cukrowej.
Pierwsza zakończyła się w grudniu 2025 roku, kiedy prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zwiększającą opłatę od słodzonych napojów oraz zmieniającą zasady opodatkowania wygranych.
Prezydent argumentował wtedy, że nowe obciążenia mogą przełożyć się na wyższe ceny produktów i dodatkowo obciążyć budżety gospodarstw domowych.
Kwestionował również skuteczność proponowanych rozwiązań jako narzędzia poprawy zdrowia publicznego. Jego zdaniem rząd przedstawiał podwyżki jako sposób walki z otyłością i cukrzycą, chociaż jednym z najważniejszych skutków miało być zwiększenie wpływów publicznych.
Mimo wcześniejszego weta rząd zdecydował się powrócić do projektu.
Nowa ustawa przewidywała nie tylko wyższe stawki, ale również rozszerzenie katalogu produktów objętych opłatą. Przepisy miały obowiązywać od początku 2027 roku.
Proponowane zmiany ponownie spotkały się ze sprzeciwem przedstawicieli branży spożywczej, producentów soków oraz organizacji rolniczych.
Jeszcze przed terminem podjęcia decyzji przez prezydenta kierowano do niego apele o zawetowanie ustawy.
Decyzje Prezydenta RP w sprawie ustaw https://t.co/9G1QEX89VJ
— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 27, 2026
Prezydent wcześniej ostrzegał przed wyższymi cenami. Tak uzasadniał sprzeciw
W argumentacji przedstawianej przy wcześniejszych wetach dotyczących opodatkowania napojów Karol Nawrocki zwracał uwagę na konsekwencje dla konsumentów oraz polskich producentów.
Prezydent przekonywał, że dodatkowe obciążenia podatkowe mogą zostać uwzględnione w cenach produktów sprzedawanych w sklepach.
Oznaczałoby to, że koszt reformy poniosą nie tylko przedsiębiorstwa zobowiązane do uiszczania opłaty, ale również gospodarstwa domowe.
Nawrocki wskazywał także na możliwe negatywne skutki dla krajowego przetwórstwa i rolnictwa.
Szczególną uwagę poświęcał producentom owoców, których sytuacja zależy między innymi od popytu na soki i napoje owocowe.
W przypadku wcześniejszego weta dotyczącego podwyżek podatku VAT na wybrane napoje bezalkoholowe prezydent argumentował, że zwiększenie obciążeń może ograniczyć sprzedaż produktów wytwarzanych z polskich surowców.
To stanowisko wpisuje się w jego deklarowaną politykę sprzeciwu wobec podwyższania podatków.
Należy jednak odróżnić te wcześniejsze argumenty od uzasadnienia najnowszego weta. Szczegółowa treść wypowiedzi prezydenta z 27 listopada dotyczącej tej konkretnej ustawy nie była dostępna w sprawdzonych oficjalnych komunikatach.
Opłata cukrowa miała mocno wzrosnąć od 2027 roku. Oto planowane stawki
Najważniejszym elementem zawetowanej ustawy było zwiększenie wysokości opłaty od środków spożywczych, potocznie nazywanej podatkiem cukrowym.
Rząd proponował zmianę kilku podstawowych stawek.
Część stała opłaty, wynosząca obecnie 50 groszy za litr napoju zawierającego cukier lub określone substancje słodzące, miała wzrosnąć do 70 groszy.
Oznaczałoby to podwyżkę o 40 proc.
Jeszcze większe zmiany przewidziano w przypadku części zmiennej.
Obecnie za każdy gram cukru przekraczający poziom 5 gramów w 100 mililitrach napoju naliczane jest dodatkowe 5 groszy w przeliczeniu na litr produktu.
Nowe przepisy miały zwiększyć tę kwotę do 10 groszy.
W praktyce oznaczałoby to podwojenie stawki związanej z przekroczeniem określonej zawartości cukru.
Największą podwyżkę przewidziano jednak dla napojów zawierających kofeinę lub taurynę.
Dodatkowa opłata miała wzrosnąć z 10 groszy do 1 zł za litr.
To dziesięciokrotny wzrost.
Jednocześnie maksymalna wysokość opłaty cukrowej miała zwiększyć się z 1,20 zł do 1,80 zł za litr produktu.
Wszystkie te zmiany miały obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Energetyki mogłyby podrożeć. Największa zmiana dotyczyła kofeiny i tauryny
Szczególnie istotne konsekwencje nowe przepisy mogły mieć dla producentów napojów energetycznych.
Produkty te często zawierają kofeinę, taurynę lub obie substancje.
W przypadku napoju o pojemności 500 mililitrów sama dodatkowa część opłaty związana z obecnością kofeiny lub tauryny miała wzrosnąć z 5 do 50 groszy.
Oznaczałoby to zwiększenie obciążenia o 45 groszy na jednej półlitrowej puszce, z uwzględnieniem ustawowego limitu całkowitej opłaty.
Nie oznacza to jednak, że cena każdego energetyka automatycznie wzrosłaby dokładnie o taką kwotę.
Ostateczna cena zależy od polityki producenta, marży sprzedawcy, kosztów transportu i sytuacji rynkowej.
Część przedsiębiorstw mogłaby przenieść nowe obciążenia na klientów, inne mogłyby ograniczyć marże lub zmienić skład produktów.
Warto również pamiętać, że opłata cukrowa nie dotyczy wyłącznie napojów zawierających zwykły cukier.
Może obejmować także produkty zawierające określone substancje słodzące, kofeinę lub taurynę.
Dlatego nie każdy napój oznaczony jako „zero cukru” automatycznie pozostaje poza systemem opłat.
Nawet 90 groszy więcej za dwulitrową butelkę. Tak wyglądałoby naliczanie opłaty
Skalę proponowanych zmian można zobrazować na przykładzie słodzonego napoju zawierającego 10 gramów cukru w 100 mililitrach.
Przy dotychczasowych zasadach opłata za litr takiego napoju, bez dodatku kofeiny i tauryny, wynosi 75 groszy.
Składa się na nią 50 groszy części stałej oraz 25 groszy wynikające z przekroczenia ustawowego poziomu zawartości cukru.
Dla dwulitrowej butelki oznacza to 1,50 zł opłaty.
Po wprowadzeniu proponowanych zmian obciążenie wzrosłoby do 1,20 zł za litr.
W przypadku butelki o pojemności dwóch litrów opłata wyniosłaby więc 2,40 zł.
Różnica sięgnęłaby 90 groszy na jednej butelce.
Warto podkreślić, że jest to wzrost samej opłaty cukrowej, a nie prognoza ostatecznej podwyżki ceny produktu w sklepie.
Dla gospodarstw domowych regularnie kupujących słodzone napoje ewentualny wzrost cen mógłby jednak oznaczać dodatkowe wydatki w skali miesiąca.
Nie każda kategoria napojów zostałaby przy tym objęta identycznymi zmianami.
Wysokość opłaty zależy od składu produktu i zasad przewidzianych dla konkretnej grupy wyrobów.
Rząd chciał objąć opłatą kolejne produkty. Zmiany dotyczyły także koncentratów
Nowelizacja przewidywała rozszerzenie zakresu opłaty cukrowej na kolejne produkty.
Szczególne znaczenie miały przepisy dotyczące koncentratów wykorzystywanych do przygotowywania napojów.
Rząd zamierzał objąć opłatą wszystkie koncentraty, niezależnie od ich postaci.
Chodziło między innymi o produkty płynne, półpłynne oraz stałe, które po rozcieńczeniu lub odpowiednim przygotowaniu służą do sporządzania napojów.
Dla określonych koncentratów proponowano odrębną stawkę wynoszącą 3 zł za litr lub kilogram produktu.
Zmiany miały objąć również niektóre mocno słodzone syropy owocowe sprzedawane jako suplementy diety.
Ministerstwo Finansów argumentowało, że obowiązujące przepisy wymagają dostosowania do zmieniającej się oferty rynkowej.
Producenci wprowadzają bowiem produkty, które mogą zastępować tradycyjne słodzone napoje, ale ze względu na sposób sprzedaży lub skład podlegają innym zasadom.
Rząd chciał ograniczyć te różnice i zwiększyć skuteczność systemu poboru opłaty.
Przedstawiciele branży ostrzegali natomiast, że szerszy zakres opodatkowania może zwiększyć koszty produkcji i skomplikować rozliczenia przedsiębiorstw.
Dodatkowe 1,3 mld zł dla NFZ. Rząd przekonywał, że chodzi o zdrowie Polaków
Ministerstwo Finansów szacowało, że podwyższenie opłaty cukrowej i rozszerzenie jej zakresu mogłoby zapewnić Narodowemu Funduszowi Zdrowia dodatkowe 1,3 mld zł rocznie.
Rząd uzasadniał potrzebę reformy rosnącymi kosztami leczenia chorób związanych z nadwagą, otyłością i nieprawidłowym odżywianiem.
Zwracano uwagę, że nadmierne spożycie cukru stanowi jeden z czynników zwiększających ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i innych schorzeń metabolicznych.
Wyższe ceny słodzonych napojów miały zachęcać konsumentów do ograniczania ich spożycia.
Jednocześnie większe obciążenia mogłyby skłaniać producentów do zmniejszania zawartości cukru w produktach.
W założeniach rządu dodatkowe środki miały wspierać finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz działania profilaktyczne i edukacyjne.
Obecnie zdecydowana większość wpływów z opłaty cukrowej trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku podwyższenia stawek dodatkowe pieniądze miały zwiększyć możliwości finansowania ochrony zdrowia.
Spór dotyczący reformy obejmuje jednak pytanie, czy zwiększenie obciążeń jest najlepszym sposobem ograniczania spożycia cukru.
Zwolennicy wyższej opłaty wskazują na ekonomiczne mechanizmy wpływające na zachowania konsumentów.
Przeciwnicy zwracają natomiast uwagę na koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe i ryzyko obciążenia polskich producentów.
Sadownicy i producenci soków apelowali o weto. Obawiali się utraty rynku
Jeszcze przed decyzją prezydenta przedstawiciele organizacji branżowych i rolniczych ostrzegali przed konsekwencjami zmian.
Szczególne obawy zgłaszali producenci soków, przetwórcy owoców oraz sadownicy.
Ich zdaniem zwiększenie opłaty cukrowej mogłoby doprowadzić do wzrostu cen części napojów, a następnie do ograniczenia sprzedaży.
Mniejszy popyt na gotowe produkty mógłby przełożyć się na zmniejszone zapotrzebowanie na surowce.
Ma to znaczenie między innymi dla producentów jabłek i innych owoców wykorzystywanych w przemyśle przetwórczym.
Branża wskazywała także, że nowe regulacje mogą skłonić przedsiębiorstwa do modyfikowania receptur.
W niektórych przypadkach producenci mogliby ograniczać udział składników zwiększających wysokość opłaty.
Nie jest jednak przesądzone, że wszystkie te skutki rzeczywiście wystąpiłyby w przewidywanej skali.
Zależałoby to od zachowania konsumentów, polityki cenowej producentów oraz sytuacji na rynku surowców.
Mimo to przedstawiciele branży uznawali projekt za zagrożenie dla stabilności działalności gospodarczej.
Dlatego apelowali do prezydenta o jego zawetowanie.
Warszawa i Mazowsze. Decyzja ma znaczenie również dla producentów jabłek
Chociaż opłata cukrowa obowiązuje w całej Polsce, jej wysokość może mieć szczególne znaczenie dla regionów związanych z produkcją i przetwórstwem owoców.
Jednym z takich obszarów jest województwo mazowieckie.
Region grójecko-warecki należy do najważniejszych ośrodków sadownictwa w Polsce.
Znaczna część produkowanych tam jabłek trafia do zakładów przetwórczych wytwarzających między innymi soki i koncentraty.
Dlatego ewentualne zmiany obciążeń nakładanych na producentów napojów mogą pośrednio wpływać również na sytuację dostawców owoców.
Z punktu widzenia mieszkańców Warszawy najważniejszą konsekwencją reformy byłyby natomiast potencjalne podwyżki cen części napojów w sklepach.
Szczególnie widoczne mogłyby być zmiany dotyczące produktów kupowanych regularnie, takich jak napoje gazowane i energetyczne.
Weto oznacza zablokowanie proponowanego wzrostu opłat na obecnym etapie procesu legislacyjnego.
Nie gwarantuje jednak, że ceny produktów pozostaną niezmienione.
Na ich wysokość wpływają również koszty produkcji, transportu, energii i marże handlowe.
To kolejna decyzja Nawrockiego dotycząca podatków na napoje
Listopadowe wydarzenia pokazują, że kwestia opodatkowania napojów stała się jednym z istotnych punktów sporu między rządem a prezydentem.
18 listopada 2026 roku Karol Nawrocki zawetował odrębną ustawę dotyczącą podwyższenia podatku VAT na określone napoje bezalkoholowe.
Przepisy miały zwiększyć stawki VAT na wybrane produkty zawierające soki, kofeinę lub taurynę, a także niektóre bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych.
Wówczas prezydent zwracał uwagę między innymi na skutki zmian dla polskiego przetwórstwa owocowego.
Podkreślał również, że wyższy VAT mógłby ograniczyć sprzedaż produktów zawierających naturalne soki.
Ustawa dotycząca opłaty cukrowej jest jednak osobnym aktem prawnym.
Podatek VAT i opłata cukrowa działają na innych zasadach, choć oba obciążenia mogą wpływać na końcową cenę produktu.
W rezultacie w listopadzie pod znakiem zapytania znalazły się dwie różne propozycje zwiększenia opodatkowania napojów.
Dla konsumentów najważniejsze jest jednak to, że zablokowanie nowych stawek nie oznacza zniesienia dotychczasowej opłaty cukrowej.
Obecne regulacje nadal obowiązują.
Co dalej z ustawą? Sejm może odrzucić weto prezydenta
Prezydenckie weto nie oznacza automatycznie definitywnego zakończenia prac nad ustawą.
Konstytucja przewiduje możliwość ponownego rozpatrzenia jej przez Sejm.
Do odrzucenia weta wymagana jest większość trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Jeżeli w głosowaniu uczestniczyłoby wszystkich 460 posłów, potrzeba byłoby co najmniej 276 głosów za ponownym uchwaleniem ustawy.
W takiej sytuacji prezydent byłby zobowiązany do jej podpisania.
Jeżeli jednak parlamentarzystom nie uda się zebrać wymaganej większości, zawetowane przepisy nie wejdą w życie.
Rząd może również zdecydować się na przygotowanie kolejnej wersji reformy.
Nie ma jednak pewności, czy ewentualny nowy projekt zachowałby identyczne stawki, limity i zakres produktów objętych opłatą.
Warto również zwrócić uwagę na wyniki wcześniejszego głosowania.
22 października za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 76, a 128 wstrzymało się od głosu.
Odrzucenie prezydenckiego weta wymagałoby więc uzyskania znacznie szerszego poparcia niż podczas uchwalania ustawy.
Czy napoje podrożeją od 1 stycznia 2027 roku? Co oznacza decyzja dla kupujących?
Najważniejszym skutkiem weta jest zatrzymanie proponowanych podwyżek opłaty cukrowej na obecnym etapie procesu legislacyjnego.
Oznacza to, że stawki zaplanowane przez rząd nie zaczną automatycznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Jeżeli Sejm nie odrzuci weta i nie zostaną przyjęte inne przepisy, utrzymane zostaną dotychczasowe zasady naliczania opłaty.
Dla konsumentów oznacza to brak dodatkowego obciążenia wynikającego z tej konkretnej nowelizacji.
Nie jest to jednak równoznaczne z gwarancją utrzymania cen napojów na obecnym poziomie.
Producenci mogą zmieniać cenniki również z innych powodów.
Podobnie sklepy mogą dostosowywać ceny do kosztów prowadzenia działalności i konkurencji.
Warto także pamiętać, że opłata cukrowa nie znika z polskiego systemu prawnego.
Nadal obowiązują aktualne stawki, które dotyczą określonych napojów zawierających cukier, substancje słodzące, kofeinę lub taurynę.
Dla kupujących podstawowa różnica polega więc na tym, że proponowane wyższe stawki nie zostały zatwierdzone przez prezydenta.
Dla przedsiębiorców oznacza to natomiast brak konieczności automatycznego dostosowania rozliczeń do zawetowanych przepisów.
Dalszy los reformy będzie zależał od decyzji parlamentu.
Weto Karola Nawrockiego jest kolejnym etapem sporu o sposób opodatkowania słodzonych napojów. Rząd chciał ograniczyć spożycie cukru i uzyskać dodatkowe 1,3 mld zł rocznie dla NFZ. Przeciwnicy reformy ostrzegali przed wyższymi cenami i konsekwencjami dla polskich producentów. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie zależało od tego, czy Sejm zdecyduje się ponownie rozpatrzyć ustawę i znajdzie większość potrzebną do odrzucenia weta.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.