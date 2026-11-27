Dodatkowe dni wolne z Kodeksu pracy przepadają 31 grudnia 2026 roku. Sprawdź, jak wykorzystać nawet 9 dni
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają czas tylko do 31 grudnia 2026 roku na wykorzystanie dodatkowych dni wolnych przysługujących na mocy Kodeksu pracy. W przeciwieństwie do standardowego urlopu wypoczynkowego, niewykorzystane uprawnienia – obejmujące łącznie nawet 9 dni – nie przechodzą na 2027 rok i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny. Sprawdzamy zasady przyznawania urlopu opiekuńczego, zwolnienia z powodu siły wyższej oraz opieki nad dzieckiem do 14. roku życia.
5 dni urlopu opiekuńczego. Bezpłatne wolne na wsparcie bliskich
Oprócz podstawowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, pracownicy etatowi mogą korzystać z dodatkowych zwolnień od pracy. Część z nich weszła w życie 26 kwietnia 2023 roku wraz z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance. Największą pulę w tym katalogu stanowi urlop opiekuńczy uregulowany w art. 173¹ Kodeksu pracy, który daje pracownikowi prawo do 5 dni wolnego w roku kalendarzowym.
Uprawnienie to przysługuje w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie wymagającej pomocy z poważnych względów medycznych. Przepisy precyzują katalog osób, których może dotyczyć taka opieka: matka, ojciec, syn, córka, małżonek oraz inna osoba zamieszkująca z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym. Wniosek o urlop opiekuńczy należy złożyć pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej na 1 dzień przed jego rozpoczęciem. W dokumencie trzeba wskazać dane osoby potrzebującej pomocy, przyczynę konieczności zapewnienia opieki oraz stopień pokrewieństwa lub adres zamieszkania. Za czas tego urlopu pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, jednak okres ten wlicza się do stażu pracy, od którego zależą pozostałe uprawnienia pracownicze.
Zwolnienie z powodu siły wyższej i opieka nad dzieckiem. 50 proc. lub 100 proc. pensji
Drugim uprawnieniem wprowadzonym w kwietniu 2023 roku jest zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 148¹ Kodeksu pracy). Przysługuje ono w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika – na przykład w razie nagłego wypadku dziecka w szkole. Wniosek można zgłosić najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia, a o sposobie jego rozliczania (w dniach czy godzinach) decyduje pierwszy wniosek złożony w danym roku. Za ten czas przysługuje 50 proc. wynagrodzenia. Przepisy wykluczają jednak traktowanie tego wolnego jako odpowiednika urlopu na żądanie w celu przedłużenia weekendu lub przerwy świątecznej.
Trzecią pulę stanowią 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy). W tym przypadku pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Wymiar tego uprawnienia jest stały i nie rośnie wraz z liczbą dzieci – taki sam limit przysługuje rodzicom wychowującym 1 dziecko oraz 3 dzieci. Jeżeli oboje rodzice pracują na etacie, mogą podzielić się pulą albo przekazać całość jednemu z nich. Końcówka grudnia to dla rodziców doskonały moment na wykorzystanie tych dni podczas zimowej przerwy świątecznej w szkołach, ponieważ od 1 stycznia 2027 roku naliczony zostanie nowy limit.
Zestawienie uprawnień i brak ekwiwalentu. Kogo nie obejmują przepisy?
Pracownik spełniający warunki dla wszystkich 3 dodatkowych uprawnień może dysponować w ciągu roku łącznie 29 lub 35 dniami wolnymi od pracy (wliczając urlop wypoczynkowy). Kluczowa różnica dotyczy jednak rozliczania niewykorzystanych dni na przełomie roku. Zaległy urlop wypoczynkowy przechodzi na kolejny rok i musi zostać udzielony najpóźniej do 30 września. W przypadku urlopu opiekuńczego, siły wyższej oraz opieki nad dzieckiem prawo nie przewiduje ani przeniesienia limitu na 2027 rok, ani wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
|Rodzaj zwolnienia od pracy
|Roczny wymiar
|Wysokość wynagrodzenia
|Czy przechodzi na 2027 r.?
|Urlop opiekuńczy (art. 173¹ KP)
|5 dni
|Brak (0 proc.)
|Nie
|Działanie siły wyższej (art. 148¹ KP)
|2 dni lub 16 godzin
|50 proc.
|Nie
|Opieka nad dzieckiem do 14 lat (art. 188 KP)
|2 dni lub 16 godzin
|100 proc.
|Nie
Należy pamiętać, że wszystkie opisane przywileje wynikają bezpośrednio z Kodeksu pracy. Przysługują wyłącznie osobom pozostającym w stosunku pracy – niezależnie od tego, czy zawarły umowę na czas określony, czy nieokreślony. Z dodatkowych dni wolnych nie skorzystają osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz przedsiębiorcy świadczący usługi w modelu B2B.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki, zanim minie termin 31 grudnia 2026 roku
Do końca roku pozostało niewiele ponad miesiąc, dlatego warto natychmiast zweryfikować stan swoich uprawnień w systemie kadrowym. Aby w pełni i zgodnie z prawem wykorzystać przysługujące Ci dni wolne, wdróż poniższe 4 działania:
- Zaplanuj wykorzystanie 2 dni opieki nad dzieckiem w okresie świątecznym: Jeśli wychowujesz dziecko poniżej 14. roku życia i nie wykorzystałeś jeszcze pełnej puli z art. 188 Kodeksu pracy, złóż wniosek na dni między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Zachowasz 100 proc. pensji i unikniesz przepadnięcia w pełni płatnego wolnego z dniem 31 grudnia 2026 roku.
- Wybieraj rozliczenie godzinowe przy krótszych wyjściach: Jeśli dopiero pierwszy raz w tym roku składasz wniosek o opiekę nad dzieckiem lub zwolnienie z powodu siły wyższej, zastanów się nad wyborem limitu 16 godzin zamiast 2 dni. Rozliczenie godzinowe daje znacznie większą elastyczność przy pojedynczych wizytach lekarskich lub załatwianiu nagłych spraw rodzinnych w trakcie dnia pracy.
- Złóż wniosek o urlop opiekuńczy z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem: Gdy bliski członek rodziny lub domownik wymaga Twojego wsparcia z poważnych powodów medycznych, pamiętaj o zachowaniu ustawowego terminu zgłoszenia i podaniu we wniosku wymaganych danych. Choć dni te są bezpłatne, wliczają się do stażu pracy.
- Nie nadużywaj zwolnienia z powodu siły wyższej: Pamiętaj, że 2 dni z art. 148¹ Kodeksu pracy są przeznaczone wyłącznie na nagłe wypadki lub choroby w rodzinie. Próba wykorzystania ich na zwykły odpoczynek bez zaistnienia przesłanek ustawowych może zostać zakwestionowana przez pracodawcę jako naruszenie obowiązków pracowniczych.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.