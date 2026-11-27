Nawrocki wetuje kolejną ustawę. Miliony Polaków czekało na decyzję
Decyzję ogłoszono w piątek, 27 listopada 2026 roku. Karol Nawrocki uzasadnił ją sprzeciwem wobec podwyższania podatków oraz konstrukcją reformy, która jego zdaniem premiowała osoby o wyższych dochodach, pomijając większość pracowników i emerytów. Weto oznacza również, że przedsiębiorcy unikną zapowiadanych ograniczeń w ryczałcie, a największe firmy nie zostaną objęte planowaną w tej ustawie podwyżką CIT z 19 do 22 proc.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował reformę PIT, CIT i ryczałtu
Rząd przygotował rozbudowaną reformę podatków dochodowych, która miała zacząć obowiązywać od początku 2027 roku.
Jednym z jej głównych założeń było ograniczenie liczby osób objętych najwyższą, 32-procentową stawką podatku PIT.
Obecnie podatnicy rozliczający się według skali podatkowej płacą 12 proc. podatku od dochodów do 120 tys. zł rocznie. Od nadwyżki ponad tę kwotę obowiązuje stawka 32 proc.
W ostatnich latach wzrost wynagrodzeń sprawił, że coraz więcej osób zaczęło przekraczać ten limit. Dotyczy to nie tylko najlepiej zarabiających specjalistów, ale również części pracowników zatrudnionych na etatach.
Ministerstwo Finansów zaproponowało więc podniesienie progu do 130 tys. zł i wprowadzenie dodatkowego przedziału dochodowego.
Zgodnie z projektem stawka 32 proc. miałaby obowiązywać dopiero po przekroczeniu 150 tys. zł rocznego dochodu. Między 130 tys. a 150 tys. zł zastosowanie znalazłaby nowa stawka wynosząca 24 proc.
Zmiana miała umożliwić płynniejsze przechodzenie pomiędzy kolejnymi poziomami opodatkowania.
Reforma obejmowała jednak również rozwiązania zwiększające obciążenia części przedsiębiorców oraz największych podatników CIT.
To właśnie te elementy stały się jednym z głównych powodów sprzeciwu prezydenta.
Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wprowadzającej nowe obciążenia podatkowe dla wybranych grup.
W rezultacie cały pakiet zmian został zawetowany.
Próg podatkowy pozostanie na poziomie 120 tys. zł. Co to oznacza dla pracowników?
Najważniejszą konsekwencją weta dla osób zatrudnionych na umowach o pracę jest zablokowanie planowanego podniesienia pierwszego progu podatkowego.
Rząd chciał zwiększyć go ze 120 tys. do 130 tys. zł.
Zmiana miała szczególne znaczenie dla osób osiągających dochody zbliżone do granicy wyższej stawki PIT.
Obecnie obowiązują dwie stawki podatku dochodowego w ramach skali:
-
12 proc. od podstawy opodatkowania do 120 tys. zł rocznie,
-
32 proc. od nadwyżki ponad 120 tys. zł.
Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł.
Po reformie miały funkcjonować trzy przedziały.
Pierwszy obejmowałby dochody do 130 tys. zł, drugi dochody powyżej 130 tys. do 150 tys. zł, a trzeci nadwyżkę przekraczającą 150 tys. zł.
Odpowiednie stawki wynosiłyby 12, 24 i 32 proc.
Wprowadzenie dodatkowego przedziału oznaczałoby, że część dochodów dotychczas opodatkowanych stawką 32 proc. zostałaby objęta niższym podatkiem.
Po wecie prezydenta te rozwiązania nie wejdą automatycznie w życie od 1 stycznia 2027 roku.
Jeśli parlament nie odrzuci weta albo nie zostaną uchwalone inne przepisy, dotychczasowy próg 120 tys. zł zostanie utrzymany.
Warto pamiętać, że 32-procentowy podatek nie jest pobierany od całego rocznego dochodu po przekroczeniu progu.
Wyższą stawką objęta jest wyłącznie nadwyżka ponad ustawowy limit.
Przykładowo osoba, której roczna podstawa opodatkowania wynosi 125 tys. zł, płaci 32 proc. tylko od 5 tys. zł przekraczających pierwszy próg.
Nawet 3600 zł rocznie mniej podatku. Tyle Polacy mogli zyskać na reformie
Według szacunków Ministerstwa Finansów na zmianach w skali PIT mogło skorzystać około 3,5 mln podatników.
Największe korzyści miały przypaść osobom, których roczna podstawa opodatkowania wynosi co najmniej 150 tys. zł.
W ich przypadku oszczędności mogły osiągnąć 3600 zł rocznie, czyli równowartość 300 zł miesięcznie.
Dla pozostałych podatników korzyści zależałyby od wysokości dochodu.
Przykładowe wyliczenia pokazują, jak wyglądałaby różnica między obecnym systemem a proponowaną reformą.
Przy rocznej podstawie opodatkowania wynoszącej 125 tys. zł:
-
Obecny PIT: 12 400 zł.
-
PIT według proponowanej reformy: 11 400 zł.
-
Roczna oszczędność: 1000 zł.
Przy podstawie opodatkowania wynoszącej 130 tys. zł:
-
Obecny PIT: 14 000 zł.
-
PIT według proponowanej reformy: 12 000 zł.
-
Roczna oszczędność: 2000 zł.
Przy podstawie opodatkowania wynoszącej 140 tys. zł:
-
Obecny PIT: 17 200 zł.
-
PIT według proponowanej reformy: 14 400 zł.
-
Roczna oszczędność: 2800 zł.
Przy podstawie opodatkowania wynoszącej 150 tys. zł:
-
Obecny PIT: 20 400 zł.
-
PIT według proponowanej reformy: 16 800 zł.
-
Roczna oszczędność: 3600 zł.
Wyliczenia uwzględniają podstawową skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek, bez dodatkowych ulg czy szczególnych zasad rozliczania.
Pokazują jednak, dlaczego reforma była istotna dla osób przekraczających obecny próg podatkowy.
Należy również podkreślić, że podane wartości dotyczą rocznej podstawy opodatkowania, a nie wynagrodzenia brutto.
W przypadku umowy o pracę podstawę opodatkowania ustala się po uwzględnieniu odpowiednich składek i kosztów uzyskania przychodów.
Nie można więc automatycznie utożsamiać dochodu podatkowego w wysokości 120 tys. zł z wynagrodzeniem 120 tys. zł brutto rocznie.
Prezydent wyjaśnia powody weta. Wskazuje na pominięcie milionów Polaków
Karol Nawrocki przekonuje, że proponowana reforma nie była rozwiązaniem sprawiedliwym dla większości podatników.
Zdaniem prezydenta rząd przedstawił ją jako wsparcie dla klasy średniej, chociaż korzyści podatkowe miały objąć stosunkowo niewielką część osób rozliczających się według skali.
Prezydent zwrócił uwagę, że około 22 mln spośród 25 mln podatników nie odczułoby obniżenia podatku.
Osoby, których roczna podstawa opodatkowania nie przekracza 120 tys. zł, nie zyskałyby na zmianie progów.
Dotyczyłoby to między innymi wielu pracowników handlu, nauczycieli, emerytów oraz osób osiągających wynagrodzenia zbliżone do mediany.
W ocenie prezydenta reforma nie odpowiadała więc na potrzeby tych gospodarstw domowych, które szczególnie odczuwają wzrost kosztów utrzymania.
Karol Nawrocki wskazał również, że dodatkowe oszczędności mogłyby osiągnąć osoby otrzymujące stosunkowo wysokie wynagrodzenia, w tym menedżerowie czy osoby zajmujące kierownicze stanowiska.
Nie oznacza to jednak, że rządowa propozycja była pozbawiona poparcia ekonomistów.
Zwolennicy reformy argumentowali, że brak waloryzacji progów podatkowych prowadzi do stopniowego zwiększania obciążeń fiskalnych.
Gdy wynagrodzenia rosną, coraz więcej pracowników przekracza próg 120 tys. zł, nawet jeśli wzrost ich realnej siły nabywczej jest znacznie mniejszy.
Podniesienie limitu miało ograniczyć ten mechanizm.
Spór dotyczył więc nie tylko wysokości stawek, ale również tego, które grupy społeczne powinny w pierwszej kolejności otrzymać korzyści podatkowe.
Przedsiębiorcy unikną ograniczeń w ryczałcie. Chodzi o dziesiątki tysięcy firm
Weto prezydenta ma istotne znaczenie również dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Rząd zamierzał zdecydowanie ograniczyć dostępność tej formy opodatkowania.
Obecny roczny limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu wynosi 2 mln euro.
Projekt przewidywał jego obniżenie do 250 tys. euro.
Oznaczałoby to zmniejszenie limitu aż o 87,5 proc.
Zmiana szczególnie dotknęłaby przedsiębiorców, którzy osiągają stosunkowo wysokie przychody, ale dotychczas korzystają z uproszczonego sposobu rozliczania podatku.
Według szacunków przywoływanych podczas debaty nad reformą ograniczenie mogłoby objąć około 43 tys. przedsiębiorców.
Dla wielu z nich oznaczałoby konieczność przejścia na inną formę opodatkowania.
Ryczałt różni się od podatku liniowego i skali podatkowej tym, że jego podstawą jest zasadniczo przychód, a nie dochód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności.
W praktyce może być szczególnie korzystny dla przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie koszty w stosunku do uzyskiwanych przychodów.
Rząd argumentował, że zbyt wysoki limit umożliwia korzystanie z preferencyjnego opodatkowania również osobom prowadzącym działalność na dużą skalę.
Z kolei przeciwnicy ograniczenia wskazywali na ryzyko zwiększenia obciążeń przedsiębiorców i pogorszenia przewidywalności zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
Po prezydenckim wecie planowane obniżenie limitu nie wejdzie w życie w ramach tej ustawy.
Dla podatników korzystających z ryczałtu oznacza to zachowanie dotychczasowych zasad, o ile nie zostaną przyjęte inne regulacje.
Największe firmy miały zapłacić CIT w wysokości 22 proc. Podwyżka została zablokowana
Kolejnym ważnym elementem zawetowanej reformy była podwyżka podatku dochodowego od osób prawnych.
Rząd planował zwiększenie podstawowej stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych przedsiębiorstw.
Zmiana miała dotyczyć firm, których roczne przychody przekraczały 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych.
Przedsiębiorstwa objęte reformą miały więc płacić podatek wyższy o 3 punkty procentowe.
Zamierzeniem rządu było częściowe sfinansowanie obniżek PIT poprzez zwiększenie obciążeń dużych podmiotów gospodarczych.
Ministerstwo Finansów przedstawiało rozwiązanie jako element reformy, która miała pozostawać neutralna dla finansów publicznych.
W praktyce oznaczałoby to przesunięcie części obciążeń podatkowych z wybranych osób fizycznych na największe przedsiębiorstwa.
Krytycy projektu ostrzegali jednak, że podwyżka CIT może negatywnie wpłynąć na inwestycje i konkurencyjność gospodarki.
Wyższe opodatkowanie zysków zmniejsza bowiem kwotę pozostającą do dyspozycji przedsiębiorstwa po rozliczeniu podatku.
Zwolennicy reformy podkreślali natomiast, że duże firmy mają większe możliwości finansowe niż drobni przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe.
Prezydenckie weto oznacza zablokowanie tej podwyżki w ramach omawianego pakietu.
Nie należy jednak mylić jej z odrębnymi przepisami dotyczącymi opodatkowania sektora bankowego.
Danina solidarnościowa również miała wzrosnąć. Zmiany dotyczyły najbogatszych
Projekt reformy obejmował także podniesienie daniny solidarnościowej.
Obecnie wynosi ona 4 proc. od odpowiednio ustalonej nadwyżki dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie.
Rząd chciał zwiększyć tę stawkę do 5 proc.
Zgodnie z danymi przywoływanymi podczas prac nad ustawą daninę solidarnościową za 2024 rok płaciło około 39 tys. osób.
Planowana zmiana oznaczałaby dodatkowe obciążenie podatników osiągających najwyższe dochody.
Przykładowo przy podstawie naliczenia daniny wynoszącej 500 tys. zł obecne obciążenie to 20 tys. zł.
Po podniesieniu stawki do 5 proc. wyniosłoby ono 25 tys. zł.
Różnica sięgnęłaby 5 tys. zł rocznie.
Podobnie jak w przypadku CIT i ryczałtu, podwyżka nie wejdzie w życie na podstawie zawetowanej nowelizacji.
Weto prezydenta. Czy Sejm może jeszcze wprowadzić reformę podatkową?
Prezydenckie weto nie musi oznaczać definitywnego zakończenia prac nad ustawą.
Konstytucja przewiduje możliwość ponownego rozpatrzenia aktu prawnego przez Sejm.
Aby odrzucić weto, posłowie muszą uchwalić ustawę ponownie większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Przy udziale wszystkich 460 posłów oznacza to konieczność uzyskania co najmniej 276 głosów.
Jeżeli Sejm uzyska wymaganą większość, prezydent będzie zobowiązany do podpisania ustawy.
Jeżeli jednak większości zabraknie, zawetowane przepisy nie staną się obowiązującym prawem.
Możliwe jest również przygotowanie nowego projektu ustawy, który uwzględniałby część zastrzeżeń zgłoszonych przez prezydenta.
Nie ma jednak gwarancji, że ewentualne kolejne propozycje zachowają identyczne stawki i limity.
Wiceminister finansów Jarosław Neneman wskazał w rozmowie z Business Insiderem, że w przypadku utrzymania weta zmiany w podatkach dochodowych nie wejdą w życie od 2027 roku.
Dla podatników oznacza to utrzymanie dotychczasowych zasad w zakresie objętym zawetowaną ustawą.
Co z kwotą wolną od podatku? Weto nie oznacza podwyżki do 60 tys. zł
W kontekście zmian podatkowych regularnie powraca temat podniesienia kwoty wolnej od podatku.
Obecnie wynosi ona 30 tys. zł rocznie dla osób rozliczających się według skali PIT.
Oznacza to, że przy zastosowaniu podstawowych zasad rozliczenia podatnik nie płaci PIT od dochodu mieszczącego się w tej kwocie.
Zawetowana reforma nie przewidywała podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł.
Dotyczyła przede wszystkim zmiany progów podatkowych i wprowadzenia pośredniej stawki 24 proc.
Dlatego decyzja prezydenta nie oznacza zablokowania bezpośrednio w tej ustawie podwyżki kwoty wolnej do 60 tys. zł.
Takie rozwiązanie wymagałoby osobnych przepisów.
Na podstawie omawianej decyzji nie można również stwierdzić, że od stycznia 2027 roku automatycznie wzrosną podatki wszystkich pracowników.
Weto oznacza przede wszystkim brak planowanej obniżki PIT dla osób, które miały skorzystać na przesunięciu progów.
To istotna różnica.
Podatki w 2027 roku. Co pozostaje bez zmian po decyzji prezydenta?
Na 27 listopada 2026 roku najważniejszym skutkiem weta jest zablokowanie pakietu reform, który miał obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
Jeżeli Sejm nie odrzuci decyzji prezydenta, a parlament nie przyjmie innych przepisów, zasady objęte zawetowaną nowelizacją pozostaną dotychczasowe.
Dla pracowników oznacza to utrzymanie pierwszego progu PIT na poziomie 120 tys. zł i najwyższej stawki wynoszącej 32 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę.
Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem oznacza to brak planowanego obniżenia limitu przychodów do 250 tys. euro.
Największe przedsiębiorstwa nie zostaną natomiast objęte przewidzianą w tym pakiecie podwyżką podstawowej stawki CIT do 22 proc.
Bez zmian pozostanie również 4-procentowa stawka daniny solidarnościowej, o ile nie zostanie zmieniona osobną ustawą.
Nie przesądza to jednak o wszystkich zasadach podatkowych obowiązujących w 2027 roku.
Inne uchwalone przepisy mogą niezależnie wpływać na wysokość zobowiązań podatkowych, składek i dostępnych ulg.
Dlatego decyzję prezydenta należy odnosić do konkretnego pakietu zmian w PIT, CIT i ryczałcie, a nie do całego systemu podatkowego.
Rozliczasz PIT lub prowadzisz firmę? Sprawdź, co oznacza weto dla Twoich pieniędzy
Dla osób zatrudnionych na umowie o pracę najważniejsze będzie ustalenie, czy ich roczna podstawa opodatkowania przekroczy 120 tys. zł.
Jeżeli tak, nadal należy uwzględniać 32-procentową stawkę PIT od nadwyżki ponad ten próg.
Osoby osiągające niższe dochody nie miały bezpośrednio skorzystać z reformy skali podatkowej, dlatego jej zablokowanie nie zmienia ich podstawowego sposobu rozliczania podatku.
Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu powinni natomiast zwrócić uwagę na utrzymanie dotychczasowego limitu przychodów uprawniającego do tej formy opodatkowania.
Nie ma obecnie podstaw, aby z powodu zawetowanej ustawy automatycznie przechodzić na podatek liniowy lub skalę podatkową od stycznia 2027 roku.
Warto jednak śledzić dalsze decyzje parlamentu, ponieważ prezydenckie weto może zostać ponownie rozpatrzone przez Sejm.
Ostateczny kształt przepisów zależy od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.
Jedno jest już jasne: reforma, która miała przynieść około 3,5 mln podatników oszczędności sięgające 3600 zł rocznie, została zatrzymana na etapie podpisu prezydenta. Równocześnie zablokowano podwyżki i ograniczenia podatkowe przewidziane dla części przedsiębiorców.
Dla jednych oznacza to brak oczekiwanej obniżki podatku, dla innych zachowanie korzystniejszych zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
O tym, czy proponowane rozwiązania powrócą w zmienionej formie, zdecydują kolejne działania rządu i parlamentu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.