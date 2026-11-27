Nowe przepisy dla właścicieli domów. Za taki śmietnik grozi do 5000 zł grzywny
Właściciele domów jednorodzinnych stracą dotychczasowy wyjątek pozwalający na dowolne ustawianie śmietników na posesji. Zgodnie z podpisanym 24 listopada 2026 roku nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla budynków, miejsca gromadzenia odpadów muszą znajdować się co najmniej 3 m od granicy działki oraz 10 m od okien i drzwi. Za złamanie wymogów budowlanych lub regulaminu gminnego grozi grzywna sięgająca 5000 zł, choć inwestorzy mają czas na dostosowanie projektów do 20 marca 2028 roku.
Koniec wyjątku dla zabudowy jednorodzinnej. Nowe odległości 3 m i 10 m
Przez ponad 2 dekady właściciele domów jednorodzinnych, zabudowy zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej korzystali z dużego ułatwienia. Paragraf 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku zwalniał ich z obowiązku zachowania minimalnych dystansów przy lokalizowaniu wiat śmietnikowych i miejsc na pojemniki. Projekt nowych regulacji, przekazany Komisji Europejskiej 7 sierpnia 2026 roku i podpisany w listopadzie, całkowicie likwiduje ten przywilej.
Zgodnie z § 20 ust. 1 nowego rozporządzenia, wiaty śmietnikowe, przestrzenie wydzielone ścianami oraz utwardzone place na kontenery muszą zachować ściśle określone odległości:
- Minimum 3 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
- Minimum 10 m od okien lub drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, zlokalizowanych na wysokości do 10 m nad poziomem terenu.
- Minimum 10 m od określonych placów zabaw, boisk oraz miejsc rekreacyjnych.
Największe trudności dotkną właścicieli wąskich działek, a także zabudowy bliźniaczej i szeregowej. Odsunięcie wiaty śmietnikowej o 3 m od bocznego ogrodzenia automatycznie przybliży ją do budynku mieszkalnego, co w wielu przypadkach uniemożliwi jednoczesne zachowanie 10 m dystansu od okien własnych lub sąsiednich.
Mandat do 500 zł lub 5000 zł grzywny z sądu. Podwójna odpowiedzialność
Nieprzestrzeganie nowych zasad lokalizacji miejsc na odpady może słono kosztować. Podstawą do ukarania właściciela nieruchomości jest przede wszystkim lokalny regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, uchwalany na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gdy samorządy uwzględnią nowe wymogi odległościowe w swoich regulaminach, ich złamanie stanie się wykroczeniem z art. 10 ust. 2a.
Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń, za taki czyn grozi grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 zł. W standardowym postępowaniu mandatowym straż miejska lub policja może nałożyć mandat do 500 zł, natomiast maksymalną kwotę 5000 zł wymierza sąd. Niezależnie od kar porządkowych, w grę wchodzi również art. 93 pkt 6 Prawa budowlanego. Postawienie wiaty śmietnikowej z naruszeniem warunków technicznych naraża inwestora na postępowanie przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, które może zakończyć się nakazem rozbiórki obiektu.
Co z istniejącymi śmietnikami? Kluczowa data 20 marca 2028 roku
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (na 27 listopada 2026 roku ostateczny tekst nie został jeszcze opublikowany). Właściciele domów, którzy wcześniej legalnie urządzili miejsce na odpady przy płocie, nie muszą jednak obawiać się natychmiastowego nakazu przenoszenia wiat. Nowe wymagania obejmą przede wszystkim nowo powstające inwestycje oraz przebudowy istniejących obiektów.
Dodatkowy okres przejściowy przewidziano dla osób planujących budowę. Mimo że rozporządzenie z 2002 roku utraciło moc 20 września 2026 roku, nowelizacja Prawa budowlanego daje inwestorom objętym art. 102a czas do 20 marca 2028 roku włącznie na przygotowanie projektów według starych, łagodniejszych zasad – pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia właściwemu organowi. Przy robotach niewymagających pozwolenia ani zgłoszenia (art. 102b) ustawa zwalnia z konieczności składania takiego oświadczenia. Ochroną objęto również inwestycje, dla których przed wejściem w życie nowych przepisów uzyskano już pozwolenie na budowę, złożono wniosek lub dokonano zgłoszenia.
Śmietniki przy płocie i uciążliwy zapach. Kiedy wystarczy droga lub umowa z sąsiadem?
Projekt rozporządzenia pozostawia właścicielom posesji 2 istotne furtki. Pierwsza dotyczy granicy od strony ulicy: przepis znosi obowiązek zachowania 3 m odstępu od granicy działki przylegającej do drogi, terenu przeznaczonego pod budowę drogi publicznej lub linii kolejowej, a także publicznego placu. Ułatwienie to nie działa jednak w narożniku posesji od strony sąsiada, a wymóg 10 m od okien i drzwi pozostaje w mocy. Drugi wyjątek pozwala ustawić śmietnik bezpośrednio przy granicy 2 działek, ale wyłącznie wtedy, gdy po drugiej stronie płotu znajduje się analogiczne miejsce na odpady i obie przestrzenie się ze sobą stykają. Sama pisemna zgoda sąsiada nie wystarczy.
Jeśli natomiast śmietnik sąsiada już dziś stoi pod Twoim oknem i generuje uciążliwy zapach, nie musisz czekać na nowe rozporządzenie. Na mocy art. 144 oraz art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego możesz żądać zaprzestania tak zwanych immisji. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 stycznia 2024 roku (sygn. akt II CSKP 1062/22) potwierdził, że rozprzestrzeniające się zapachy mogą stanowić niedozwolone zakłócenie korzystania z nieruchomości, co daje podstawę do żądania uszczelnienia pojemników lub przeniesienia wiaty.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki dla właścicieli domów i inwestorów
Zmiana warunków technicznych wymusza dokładniejsze planowanie zagospodarowania terenu wokół domu. Aby uniknąć kosztownych przeróbek, sporów sąsiedzkich i kar finansowych do 5000 zł, wdróż poniższe 4 działania:
- Zaplanuj lokalizację wiaty przed złożeniem projektu budowlanego: Jeśli zamierzasz budować dom na wąskiej działce, sprawdź z architektem, czy zmieścisz śmietnik z zachowaniem 3 m od granicy i 10 m od okien. Jeśli nie, skorzystaj z okresu przejściowego do 20 marca 2028 roku i złóż oświadczenie o projektowaniu według starych przepisów z art. 102a Prawa budowlanego.
- Porozmawiaj z sąsiadem o wspólnej lokalizacji przy płocie: Na ciasnych posesjach w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej najprostszym rozwiązaniem jest wyznaczenie miejsc na odpady dokładnie naprzeciwko siebie, po obu stronach wspólnego ogrodzenia. Tylko fizyczne stykanie się obu wiat legalizuje brak 3-metrowego odstępu.
- Wykorzystaj pas od strony drogi publicznej: Jeżeli układ Twojej działki na to pozwala, przenieś miejsce na pojemniki w pobliże bramy wjazdowej od strony ulicy, zachowując jednak 10 m odległości od okien własnego budynku oraz 3 m od bocznego płotu sąsiada.
- Reaguj na uciążliwe zapachy na podstawie Kodeksu cywilnego: Gdy istniejący śmietnik z sąsiedniej posesji utrudnia otwieranie okien lub korzystanie z tarasu, skieruj do sąsiada pisemne wezwanie do zabezpieczenia lub przeniesienia pojemników, powołując się na art. 144 Kodeksu cywilnego. W przypadku braku reakcji możesz skierować sprawę do sądu cywilnego.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.