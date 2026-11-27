Spór o zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prezydent Warszawy składa zażalenie na decyzję sądu
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w piątek 27 listopada 2026 roku złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który uchylił decyzję ratusza o nieprzedłużeniu zgody na zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Samorząd argumentuje swój sprzeciw koniecznością zapewnienia przejazdu służbom ratunkowym przez Aleję Szucha, natomiast sąd uznał, że brakuje podstaw do stwierdzenia zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia. Bez prawomocnego rozstrzygnięcia sporu kluczową datą pozostaje 30 listopada, kiedy wygasa pierwotna zgoda na protest trwający od września 2026 roku.
Argumenty stołecznego ratusza. Wolność zgromadzeń a przejazd służb ratunkowych
O decyzji w sprawie odwołania Rafał Trzaskowski poinformował w piątek rano za pośrednictwem serwisu X. Jak stwierdził prezydent stolicy, działanie władz miasta podyktowane jest troską o mieszkańców oraz o służby ratunkowe, które muszą mieć zapewniony swobodny przejazd przez Aleję Szucha. W swoim wpisie polityk podkreślił, że choć szanuje konstytucyjną wolność zgromadzeń, nie akceptuje blokowania ulicy przez okres przekraczający 1 miesiąc.
Pierwotną decyzję o nieprzedłużeniu zgody na manifestację stołeczny ratusz wydał w środę 25 listopada 2026 roku. W oficjalnym uzasadnieniu urzędnicy zaznaczyli, że prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich jest fundamentalną wolnością obywatelską, jednak w polskim porządku prawnym nie ma charakteru bezwarunkowego. Ratusz powołał się na przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach, wskazując, że organ gminy wydaje zakaz, gdy wydarzenie narusza zasady pokojowego zgromadzania się, może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo koliduje z miejscem zgromadzeń cyklicznych. Utrzymanie środowej odmowy w mocy oznaczałoby, że obecny protest mógłby trwać wyłącznie do 30 listopada.
Postanowienie Sądu Okręgowego. Spór o 30-dniowy termin z ustawy
Organizatorzy zgromadzenia nie zgodzili się ze stanowiskiem władz miasta i natychmiast wnieśli odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. W czwartek 26 listopada sąd uwzględnił ich skargę i uchylił decyzję prezydenta stolicy. Jednym z głównych punktów spornych była interpretacja terminów wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Stołeczny ratusz twierdził, że organizator przekroczył ustawowe ramy czasowe. Zawiadomienie wpłynęło do urzędu 10 listopada i dotyczyło zgromadzenia zaplanowanego aż do 5 stycznia 2027 roku. Urzędnicy przytoczyli przepis, zgodnie z którym dokument musi dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia – z tego powodu uznali zgłoszenie obejmujące okres po 10 grudnia za przedwczesne. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek odrzuciła jednak tę wykładnię, argumentując, że ustawowy wymóg należy odnosić wyłącznie do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia, co w tym przypadku zostało spełnione. Sąd ocenił również, że materiały przedstawione przez władze miasta nie dawały wystarczających podstaw do przyjęcia, iż protest narusza zasady organizowania zgromadzeń lub stwarza realne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach.
Geneza protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym i zaangażowane środowiska
Trwające przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zgromadzenie ma swoją genezę we wrześniu 2026 roku. Wówczas na miejscu powstało miasteczko namiotowe, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – w ich ocenie – próby siłowego przejęcia Trybunału przez obecny rząd. Od tego czasu inicjatywa jest regularnie wspierana przez środowiska prawicowe, w tym Kluby „Gazety Polskiej” oraz prawicowe media.
Jako główną postać i organizatora wydarzenia wskazuje się Adama Borowskiego, przewodniczącego warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Przed gmachem ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która na bieżąco relacjonuje przebieg protestu i zapewnia jego uczestnikom przestrzeń do wystąpień publicznych. W dotychczasowych manifestacjach udział brali głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także zwolennicy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Zażalenie zapowiedziane przez prezydenta miasta oznacza, że ostateczną ocenę prawną legalności przedłużenia zgromadzenia do 5 stycznia wyda teraz sąd wyższej instancji.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 zasady korzystania z prawa do zgromadzeń w Polsce
Spór sądowy wokół manifestacji przy Alei Szucha pokazuje, jak precyzyjne procedury regulują organizację protestów oraz jak szybka jest ścieżka odwoławcza w polskim prawie. Niezależnie od tego, czy planujesz zorganizować legalne zgromadzenie, czy poruszasz się po mieście w rejonie protestu, zastosuj poniższe 4 praktyczne zasady:
- Pilnuj ścisłego okna czasowego przy zgłaszaniu zgromadzenia: Jeśli planujesz zorganizować publiczną manifestację, złóż zawiadomienie w urzędzie gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku nagłych, nieprzewidzianych okoliczności możesz skorzystać z trybu uproszczonego (najpóźniej na 2 dni przed terminem), o ile zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym.
- Wykorzystaj przyspieszoną ścieżkę odwoławczą w sądzie: Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda decyzję o zakazie zgromadzenia, masz dokładnie 24 godziny od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na wniesienie odwołania bezpośrednio do sądu okręgowego. Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę w trybie nieprocesowym w ciągu 24 godzin, a na jego postanowienie stronom przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego – również w terminie 24 godzin.
- Zabezpiecz korytarz życia dla służb ratunkowych: Jako uczestnik lub organizator pokojowego protestu na drodze publicznej pamiętaj, że priorytetem zawsze pozostaje bezpieczeństwo. Zapewnienie swobodnego przejazdu dla karetek pogotowia, straży pożarnej oraz policji eliminuje podstawowy argument prawny za rozwiązaniem zgromadzenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
- Sprawdzaj komunikaty o objazdach w Biuletynie Informacji Publicznej: Przed podróżą w okolice instytucji państwowych lub głównych arterii miejskich zweryfikuj w miejskim BIP listę zarejestrowanych zgromadzeń publicznych. Urzędy mają obowiązek publikować tam terminy, trasy przemarszów oraz planowane godziny utrudnień w ruchu drogowym.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.