Mieszkanie na Targówku doszczętnie spłonęło. Dwie osoby w szpitalu, akcja trwała kilka godzin
Nocny pożar przy ulicy Oszmiańskiej zniszczył mieszkanie i uszkodził lokal piętro wyżej. Dwie kobiety przewieziono do szpitala. Strażacy zakończyli działania dopiero nad ranem.
Ratowali ludzi z dwóch kondygnacji
Zgłoszenie wpłynęło w czwartek, 26 listopada, około godziny 23. Płonął lokal na pierwszym piętrze, a ogień przedostał się na elewację i wyższą kondygnację. Strażacy pomogli osobie znajdującej się na balkonie oraz kolejnej z mieszkania powyżej. Obie zostały zabrane do szpitala.
Na miejscu pracowało maksymalnie dziewięć zastępów, łącznie 31 strażaków. Po opanowaniu płomieni trzeba było dogasić pogorzelisko, sprawdzić lokale i przewietrzyć zadymioną część budynku. Działania zakończyły się około godziny 4. Mieszkanie, w którym wybuchł pożar, zostało całkowicie zniszczone. Ucierpiały również elewacja, balkon i lokal powyżej. Nadzór budowlany nie stwierdził zagrożenia dla konstrukcji, co pozwoliło pozostałym rodzinom wrócić do mieszkań. Przyczynę pożaru ma ustalić biegły.
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