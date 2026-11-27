Rosyjski wywiad za dewastacją pomników w Warszawie? Policja zatrzymała 6 osób
Według ustaleń śledczych podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i podejmować działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Dwóm obywatelom Ukrainy przedstawiono zarzuty związane z działalnością obcego wywiadu przeciwko Polsce. Sąd nie zdecydował się jednak na ich aresztowanie. Ostatecznie mężczyźni zostali deportowani i opuścili terytorium kraju.
Trzy pomniki w Warszawie pomalowane na czerwono. Pojawiły się napisy nawiązujące do UPA
Do zdarzeń doszło w nocy z 13 na 14 listopada 2026 roku. Na trzech warszawskich monumentach pojawiły się czerwone napisy nawiązujące do Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Zniszczone zostały Pomnik Armii Wojska Polskiego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.
Na obiektach naniesiono napisy „Slava UPA”. Sprawcy umieścili również naklejki z kodami QR, które kierowały do materiałów dotyczących tej historycznej formacji.
UPA jest szczególnie bolesnym elementem polsko-ukraińskiej historii. Jej członkowie odpowiadali za masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej oraz zbrodni popełnianych w Galicji Wschodniej.
Umieszczenie napisów gloryfikujących tę organizację na pomnikach upamiętniających ofiary historycznych wydarzeń wywołało oburzenie.
Policjanci od początku zwracali uwagę na podobieństwa między trzema zdarzeniami.
Charakterystyczny czerwony kolor farby, zbliżona treść napisów oraz sposób działania wskazywały, że zniszczenia mogły zostać dokonane przez te same osoby.
Funkcjonariusze rozpoczęli analizowanie zgromadzonych materiałów i ustalanie możliwych powiązań.
Przełom nastąpił jednak podczas prowadzenia innego postępowania.
Policjanci badali oszustwa internetowe. Przypadkiem trafili na sprawę pomników
Funkcjonariusze z Ursynowa i Mokotowa prowadzili szeroko zakrojone czynności dotyczące oszustw metodą „na podszywacza”.
Ten rodzaj przestępstwa polega na wykorzystywaniu cudzej tożsamości do wyłudzania pieniędzy. Oszuści mogą przejmować konta w mediach społecznościowych, podszywać się pod znajomych lub członków rodziny i przekonywać pokrzywdzonych do przekazania pieniędzy.
Podczas pracy operacyjnej policjanci zgromadzili informacje, które pozwoliły powiązać dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku z oszustwami również z pomalowaniem warszawskich pomników.
Śledczy przeanalizowali wcześniejsze ustalenia oraz informacje uzyskane podczas czynności z zatrzymanymi.
Z zebranych materiałów wynikało, że obaj mieli wspólnie wykonać napisy na trzech monumentach w nocy z 13 na 14 listopada.
Co istotne, według policji nie była to spontaniczna akcja.
Podejrzani mieli otrzymać konkretne instrukcje dotyczące wykonania napisów oraz obietnicę wynagrodzenia.
1000 złotych za pomalowanie pomników. Zlecenia przekazywano przez komunikator
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoby odpowiedzialne za naniesienie napisów miały otrzymać za wykonanie zadania łącznie 1000 złotych.
Instrukcje dotyczące wyglądu napisów i sposobu wykonania zlecenia miały być przekazywane za pośrednictwem komunikatora internetowego.
Policjanci ustalili również, że osoby organizujące proceder mogły szukać kolejnych wykonawców.
Tym razem celem miały być pomniki związane z Wołyniem znajdujące się we Wrocławiu.
Za wykonanie podobnego zadania oferowano znacznie wyższą kwotę.
Według informacji przekazanych przez policję proponowane wynagrodzenie miało wynosić 1000 dolarów.
To istotny szczegół, ponieważ wskazuje, że warszawski incydent mógł nie być jedynym planowanym działaniem.
Śledczy zaczęli więc ustalać, kto przekazywał instrukcje, organizował wykonawców i odpowiadał za finansowanie całego przedsięwzięcia.
Analiza doprowadziła ich do kolejnych osób przebywających w różnych częściach Polski.
32-letni Polak z zarzutami dotyczącymi działalności na rzecz obcego wywiadu
Jednym z zatrzymanych jest 32-letni obywatel Polski.
Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenia pomnika oraz oszustwa.
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
W sprawie pojawia się również 16-letni obywatel Ukrainy.
Według ustaleń policjantów nastolatek miał brać udział zarówno w pomalowaniu warszawskich pomników, jak i w oszustwach metodą „na podszywacza”.
Ze względu na wiek jego sytuacja prawna została rozpatrzona zgodnie z przepisami dotyczącymi nieletnich.
Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 16-latka w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym na okres trzech miesięcy.
Decyzja ta nie oznacza prawomocnego stwierdzenia winy. Jest środkiem stosowanym w postępowaniu dotyczącym osoby nieletniej.
W toku tego samego śledztwa zatrzymano także 30-letniego obywatela Ukrainy.
Mężczyzna został odnaleziony w rejonie granicy z Niemcami, na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.
Po zatrzymaniu przewieziono go do Warszawy, gdzie wykonano niezbędne czynności procesowe.
Usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Policja wyraźnie zaznacza, że ten wątek dotyczy odrębnych ustaleń związanych z oszustwami, a nie pomalowania pomników.
Śledczy dotarli do Nowego Sącza. W mieszkaniu zabezpieczono telefony, komputery i gotówkę
Dalsze czynności pozwoliły funkcjonariuszom ustalić osoby, które mogły odpowiadać za organizowanie i finansowanie nanoszenia napisów.
Ważnym elementem śledztwa okazała się analiza numerów telefonów, rachunków bankowych oraz kontaktów między podejrzanymi.
Policjanci z Ursynowa wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ustalili, że jeden z numerów wykorzystywanych przez osobę zlecającą działania miał należeć do 24-letniego obywatela Ukrainy.
Funkcjonariusze udali się pod wytypowany adres w Nowym Sączu.
Na miejscu zastali 24-latka oraz jego 19-letniego brata.
Podczas czynności w mieszkaniu zabezpieczono liczne przedmioty mogące mieć znaczenie dla śledztwa.
Były wśród nich telefony komórkowe, laptopy, tablety, karty SIM, kilka kart bankomatowych oraz gotówka w różnych walutach.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do Warszawy.
Policjanci kontynuowali działania jeszcze tego samego wieczoru.
Kolejny trop prowadził do Wrocławia.
Zatrzymanie we Wrocławiu. Śledczy podejrzewają związki z rosyjskim wywiadem
We Wrocławiu funkcjonariusze dotarli do 31-letniego obywatela Ukrainy, którego również powiązano z prowadzonym postępowaniem.
Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli sprzęt elektroniczny, karty bankomatowe oraz narkotyki.
Zgromadzone informacje pozwoliły śledczym rozwinąć jeden z najpoważniejszych wątków całej sprawy.
Według ustaleń policji osoby podejrzane mogły działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i realizować zadania na rzecz rosyjskich służb specjalnych.
To właśnie podejrzenie związku z wywiadem Federacji Rosyjskiej zasadniczo zmienia charakter postępowania.
Sprawa nie dotyczy już wyłącznie znieważenia pomników i zniszczenia ich powierzchni.
Śledczy badają również możliwość prowadzenia działań wymierzonych w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie przedstawiono jednak publicznie pełnego mechanizmu przekazywania poleceń ani wszystkich ustaleń dotyczących osób, które miały kierować procederem.
Nie wiadomo również, czy podejrzani mieli bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami rosyjskich służb, czy też polecenia były przekazywane przez pośredników.
Ustalenie tych okoliczności pozostaje elementem prowadzonego postępowania.
Zarzuty dotyczące rosyjskiego wywiadu. Dwóch Ukraińców nie trafiło do aresztu
Po przekazaniu materiału dowodowego do prokuratury zarzuty usłyszeli między innymi 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany we Wrocławiu oraz 24-latek z Nowego Sącza.
Starszemu z mężczyzn przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce oraz znieważenia pomnika.
Z kolei 24-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz znieważenia pomnika.
Prokuratura uznała, że wobec obu podejrzanych należy zastosować tymczasowe aresztowanie.
Wystąpiła do sądu o trzymiesięczny areszt.
Sąd nie podzielił jednak stanowiska śledczych.
W rezultacie wobec 31-latka i 24-latka nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych.
Nie oznacza to, że postępowanie przeciwko nim zostało zakończone lub że przedstawione zarzuty zostały wycofane.
Decyzja sądu dotyczyła zastosowania środków zapobiegawczych na obecnym etapie postępowania.
Dalsze działania wobec obu mężczyzn podjęto na podstawie przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
Dwóch obywateli Ukrainy deportowano z Polski. Policja wskazuje na zagrożenie dla bezpieczeństwa
Po decyzji sądu funkcjonariusze podjęli działania zmierzające do deportacji dwóch podejrzanych.
Według policji istniały uzasadnione podstawy, aby uznać, że dalszy pobyt mężczyzn na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Wobec 31-latka i 24-latka sporządzono wnioski o deportację.
Dokumenty przekazano następnie do Placówki Straży Granicznej w Warszawie.
Jak poinformowała 27 listopada Komenda Stołeczna Policji, obaj mężczyźni opuścili już terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie podano publicznie szczegółowych informacji o państwach, do których zostali skierowani.
Nie ujawniono również, czy w związku z deportacjami zastosowano dodatkowe ograniczenia dotyczące ich ponownego wjazdu do Polski lub strefy Schengen.
Warto podkreślić, że deportacja jest odrębną procedurą od postępowania karnego.
Nie stanowi sama w sobie orzeczenia o winie za zarzucane przestępstwa.
Policja potwierdziła natomiast, że decyzję o podjęciu działań deportacyjnych uzasadniano obawami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa.
19-latek z Nowego Sącza pod policyjnym dozorem. Ma zakaz opuszczania Polski
Inaczej wygląda sytuacja 19-letniego obywatela Ukrainy, zatrzymanego wraz ze starszym bratem w Nowym Sączu.
Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
19-latek został objęty policyjnym dozorem.
Otrzymał również zakaz opuszczania Polski oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami związanymi ze sprawą.
Takie środki mają przede wszystkim zapewnić prawidłowy przebieg postępowania i ograniczyć ryzyko utrudniania czynności prowadzonych przez organy ścigania.
Na obecnym etapie policja nie przekazała informacji o przedstawieniu mu zarzutów dotyczących działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu.
Zakres odpowiedzialności poszczególnych podejrzanych będzie przedmiotem dalszych ustaleń.
Dlaczego rosyjski wywiad mógł być zainteresowany pomnikami w Warszawie?
Jednym z najważniejszych pytań pozostaje cel działań wymierzonych w warszawskie monumenty.
Policja wskazuje na możliwość powiązania podejrzanych z rosyjskim wywiadem, jednak nie przedstawiła szczegółowej publicznej analizy motywów zleceniodawców.
Warto zwrócić uwagę na charakter samych napisów.
Odwoływały się one do UPA, czyli organizacji związanej ze szczególnie trudnym rozdziałem polsko-ukraińskiej historii.
W polskiej pamięci historycznej zbrodnie popełnione na Wołyniu zajmują wyjątkowo ważne miejsce.
Umieszczenie napisów gloryfikujących UPA na pomnikach może wywoływać silne emocje, oburzenie i konflikty społeczne.
Z perspektywy bezpieczeństwa informacyjnego takie działania mogą być wykorzystywane do pogłębiania napięć między Polakami i Ukraińcami.
To jeden z mechanizmów znanych z operacji wpływu i działań hybrydowych, w których celem nie zawsze jest bezpośrednie wyrządzenie dużych szkód materialnych.
Czasami większe znaczenie ma wywołanie reakcji społecznej, wzbudzenie nieufności lub stworzenie przekazu, który następnie może być wykorzystywany propagandowo.
W omawianej sprawie jest to jednak możliwa interpretacja znaczenia incydentów, a nie oficjalnie potwierdzony przez śledczych szczegółowy plan rosyjskich służb.
Do ustalenia pozostaje, kto ostatecznie wydawał polecenia i jaki był rzeczywisty cel organizowanych działań.
1000 zł za Warszawę, 1000 dolarów za Wrocław. Śledczy badają kolejne zlecenia
Szczególną uwagę zwraca różnica między wynagrodzeniem oferowanym za pomalowanie pomników w Warszawie a kwotą przewidzianą za podobną akcję we Wrocławiu.
Za naniesienie napisów na trzech stołecznych monumentach wykonawcy mieli otrzymać łącznie 1000 zł.
Tymczasem za podobne działania dotyczące pomników związanych z Wołyniem we Wrocławiu oferowano według ustaleń policji 1000 dolarów.
To znacznie większa suma.
Nie wiadomo, z czego wynikała różnica w proponowanym wynagrodzeniu.
Mogła mieć znaczenie skala planowanego działania, trudność jego wykonania albo inne warunki określone przez zleceniodawców.
Policja nie przedstawiła jednak informacji pozwalających jednoznacznie rozstrzygnąć tę kwestię.
Nie potwierdzono również, aby planowane we Wrocławiu napisy rzeczywiście zostały wykonane w ramach tego samego procederu.
Istotne jest natomiast to, że według śledczych poszukiwano kolejnych osób gotowych realizować podobne polecenia za pieniądze.
Wskazuje to na potrzebę ustalenia, czy działalność podejrzanych miała obejmować również inne miasta i obiekty.
Sześć osób zatrzymanych. Nie wszystkie odpowiadają za pomalowanie pomników
Sprawa obejmuje kilka powiązanych ze sobą wątków, dlatego istotne jest rozróżnienie zarzutów stawianych poszczególnym osobom.
Policja poinformowała łącznie o sześciu zatrzymanych: jednym obywatelu Polski i pięciu obywatelach Ukrainy, w tym jednej osobie nieletniej.
Nie wszyscy zatrzymani są jednak podejrzani o bezpośredni udział w pomalowaniu warszawskich monumentów.
Część zarzutów dotyczy oszustw internetowych, część udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a część działalności na rzecz obcego wywiadu.
Dwóch dorosłych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Jeden z nich odpowiada w wątku dotyczącym oszustw, niezwiązanym bezpośrednio z naniesieniem napisów.
16-latek został umieszczony w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.
19-letni obywatel Ukrainy pozostaje pod policyjnym dozorem.
Dwaj pozostali podejrzani, wobec których sąd nie zastosował środków zapobiegawczych, zostali deportowani.
Na obecnym etapie żadna z tych decyzji nie oznacza prawomocnego stwierdzenia winy.
Prokuratura wojskowa nadzoruje śledztwo. Sprawa pozostaje otwarta
Postępowanie nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W toku śledztwa znaczenie mogą mieć materiały zabezpieczone podczas przeszukań, w tym telefony, komputery, karty SIM oraz informacje dotyczące rachunków bankowych.
Istotne będzie również odtworzenie kontaktów między osobami wykonującymi napisy a tymi, które miały przekazywać polecenia i pieniądze.
Dotychczasowe czynności prowadzili policjanci z kilku jednostek, między innymi z Warszawy, Krakowa, Nowego Sącza, Wrocławia oraz Sulęcina.
Współpraca pozwoliła powiązać wątki początkowo rozpatrywane oddzielnie.
W dalszej części postępowania konieczne będzie ustalenie pełnej roli poszczególnych podejrzanych, przebiegu finansowania działań oraz ewentualnego udziału innych osób.
Kluczowe pozostaje także wyjaśnienie, jakie dokładnie powiązania mieli podejrzani z rosyjskim wywiadem.
Szczegółów tych na razie nie ujawniono.
Pomniki zostały pomalowane. Co już wiadomo o sprawie, a co pozostaje niewyjaśnione?
Po kilkunastu dniach od pojawienia się napisów na warszawskich pomnikach policja przedstawiła istotne ustalenia.
Wiadomo, że w ramach powiązanych postępowań zatrzymano sześć osób. Ustalono podejrzanych o wykonanie napisów oraz osoby, które miały zlecać i organizować działania.
Wiadomo również, że za dewastację trzech pomników oferowano łącznie 1000 zł, a za podobne działania we Wrocławiu proponowano 1000 dolarów.
Najpoważniejsze zarzuty dotyczą jednak nie samych napisów, lecz podejrzenia podejmowania działań na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce.
Dwie osoby objęte takimi zarzutami zostały już deportowane.
Nie oznacza to zakończenia całego postępowania.
Śledczy muszą jeszcze wyjaśnić, jak wyglądała struktura podejrzewanej grupy, kto podejmował decyzje o wyborze pomników i czy planowane były kolejne podobne akcje.
Sprawa stanowi również przypomnienie, że nawet pozornie ograniczony akt wandalizmu może być elementem znacznie szerszego procederu.
Ostateczne ustalenie odpowiedzialności podejrzanych będzie należało do właściwych organów i sądów. Do tego czasu obowiązuje zasada domniemania niewinności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.