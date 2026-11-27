Ponad 71 proc. Polaków zauważyło manipulacje cenami przed Black Friday. Sprawdź, jak sklepy omijają przepisy
Aż 71,51 proc. konsumentów w Polsce zetknęło się z podnoszeniem, a następnie obniżaniem cen towarów przed Black Friday w celu wywołania wrażenia atrakcyjnej promocji – wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland. Ponad połowa ankietowanych (51,89 proc.) deklaruje, że napotkała takie praktyki wielokrotnie. Mimo obowiązku podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni, eksperci wskazują na luki w czytelności etykiet oraz potrzebę skuteczniejszych kontroli w sklepach stacjonarnych i internetowych.
Skala pozornych promocji w badaniu. Ponad połowa klientów widziała je wielokrotnie
Tegoroczny Black Friday wypada w piątek 27 listopada 2026 roku, tradycyjnie dzień po amerykańskim Dniu Dziękczynienia (26 listopada), choć sieci handlowe uruchamiają wyprzedaże znacznie wcześniej. Ogólnopolskie badanie przeprowadzone na próbie 1004 dorosłych Polaków obnaża ogromny kryzys zaufania do listopadowych kampanii rabatowych. Łącznie 71,51 proc. respondentów potwierdziło, że obserwowało zjawisko sztucznego zawyżania stawek bazowych przed właściwą wyprzedażą.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi pokazuje, że w ocenie klientów nie są to przypadki incydentalne. Dokładnie 51,89 proc. badanych wskazało, że zetknęło się z cenowymi manipulacjami wielokrotnie, a kolejne 19,62 proc. spotkało się z nimi kilka razy. Zaledwie 4,38 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że nigdy nie zauważyło takiego procederu. Pozostałe 17,83 proc. przyznało, że nie weryfikuje cen w sklepach pod kątem wcześniejszych podwyżek. Autorzy raportu zaznaczają przy tym, że statystyki te oddają skalę subiektywnych obserwacji kupujących, a nie twardy rejestr udowodnionych naruszeń prawa.
Brak zaufania nie zatrzymuje zakupów. Sklepy muszą walczyć o wiarygodność
Choć ponad 7 na 10 konsumentów kojarzy listopadowe wyprzedaże z ryzykiem trafienia na pozorną okazję, zainteresowanie samym wydarzeniem pozostaje wysokie. Jak analizuje Robert Biegaj z Shopfully Poland, zastrzeżenia do części promocji nie skłaniają Polaków do całkowitej rezygnacji z zakupów, lecz wymuszają na nich bardziej selektywne podejście do ofert. Klienci coraz rzadziej reagują impulsywnie na wielkie czerwone banery obiecujące kilkudziesięcioprocentowe upusty.
Dla branży handlowej oznacza to istotną zmianę strategii sprzedażowej. Sama informacja o wysokim rabacie przestaje wystarczać do sfinalizowania transakcji. Na pierwszy plan wysuwa się przejrzystość komunikacji oraz umożliwienie klientowi samodzielnego zweryfikowania historii ceny. Sieci, które łączą konkurencyjne stawki z rzetelnym i jasnym prezentowaniem danych, zyskują długofalową przewagę, podczas gdy sprzedawcy stosujący agresywne sztuczki marketingowe narażają się na trwałą utratę zaufania.
Zasada 30 dni w praktyce. Dlaczego regulacje nie chronią w 100 proc.?
Podstawową tarczą chroniącą interesy kupujących w Unii Europejskiej są przepisy nakazujące prezentowanie najniższej ceny towaru z okresu 30 dni poprzedzających wprowadzenie obniżki. To właśnie ta kwota – a nie sugerowana cena katalogowa producenta czy stawka sprzed 2 dni – musi stanowić punkt odniesienia przy obliczaniu wielkości rabatu. Mechanizm ten znacząco utrudnił podnoszenie cen w połowie listopada tylko po to, by w ostatni piątek miesiąca wrócić do wyjściowego poziomu jako „wyjątkowej okazji”.
Obowiązujące regulacje nie wyeliminowały jednak całkowicie ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd. Robert Biegaj zwraca uwagę, że kluczowy pozostaje sposób graficznego prezentowania tych danych. Jeśli sklep eksponuje gigantyczną czcionką rabat na poziomie 50 proc., a obowiązkową cenę odniesienia z ostatnich 30 dni ukrywa drobnym, nieczytelnym drukiem w dolnym rogu etykiety lub na samym dole strony internetowej, kupujący nadal może błędnie ocenić opłacalność transakcji. Z tego powodu analitycy postulują zaostrzenie kontroli w placówkach stacjonarnych oraz na platformach e-commerce, a także ograniczenie komunikatów generujących nieuzasadnioną presję czasową.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 zasad, jak uniknąć fałszywych obniżek w Black Friday
Ponieważ regulacje prawne nie zawsze gwarantują pełną czytelność ofert na sklepowych półkach i w internecie, ostateczna weryfikacja ceny spoczywa na kupującym. Podczas zakupów 27 listopada 2026 roku oraz w trakcie całych listopadowych wyprzedaży zastosuj poniższe 5 kroków, aby nie przepłacić za pozorną promocję:
- Szukaj na etykiecie wyłącznie ceny z ostatnich 30 dni: Ignoruj przekreślone „ceny regularne” oraz „ceny sugerowane przez producenta”. Zawsze odnajdź dopisek z najniższą stawką z 30 dni przed obniżką i porównaj ją z obecną kwotą do zapłaty – tylko różnica między tymi 2 liczbami pokazuje realny zysk.
- Weryfikuj wykresy cenowe w niezależnych porównywarkach: Sklepy często podnoszą stawki już w październiku, aby ominąć 30-dniowe okno ochronne. Przed zakupem droższej elektroniki lub sprzętu AGD sprawdź historię ceny produktu z ostatnich 6 miesięcy w zewnętrznych serwisach monitorujących rynek.
- Ignoruj liczniki czasu i komunikaty o ostatnich sztukach: Zegary odliczające minuty do końca promocji oraz wyskakujące okienka informujące o rzekomym ogromnym zainteresowaniu innych użytkowników to narzędzia wywołujące sztuczną presję. Zrób przerwę na 15 minut i spokojnie sprawdź ten sam model w 2 innych sklepach.
- Przeliczaj pełny koszt zamówienia z dostawą: Częstą praktyką w e-commerce jest obniżanie ceny samego towaru przy jednoczesnym podnoszeniu opłat za przesyłkę kurierską lub płatność przy odbiorze. Zawsze porównuj ostateczną sumę widoczną w podsumowaniu koszyka.
- Dokumentuj nieprawidłowości i zgłaszaj je do UOKiK: Jeśli zauważysz, że sklep w ogóle nie podaje najniższej ceny z 30 dni, ukrywa ją w sposób uniemożliwiający odczytanie lub wylicza procent rabatu od zawyżonej ceny katalogowej, zrób zdjęcie etykiety albo zrzut ekranu. Takie naruszenia możesz zgłosić do Inspekcji Handlowej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.