Zmiany w dowodach osobistych i paszportach od 1 grudnia 2026 roku. Odbierzesz dokument w dowolnej gminie
Od 1 grudnia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy, które pozwalają odebrać gotowy dowód osobisty w innej gminie niż ta, w której złożono wniosek. Nowelizacja wprowadza również 30-dniowy termin na przywrócenie ważności dokumentu unieważnionego przez pomyłkę urzędnika oraz rozszerza możliwości potwierdzania tożsamości za pomocą rejestru PESEL. Jednocześnie zaostrzeniu ulegają zasady składania oświadczeń przy wyrabianiu paszportów dla dzieci.
Odbiór dowodu w wybranej gminie. Koniec z dodatkowymi wyjazdami do urzędu
Pierwotnie nowelizacja przepisów miała zacząć obowiązywać w lipcu 2026 roku, jednak po konsultacjach termin przesunięto na 1 grudnia 2026 roku. Najbardziej odczuwalną zmianą dla obywateli jest rozdzielenie miejsca złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego od miejsca odbioru gotowego plastiku. Dotychczas konieczność osobistego stawiennictwa w tym samym urzędzie generowała poważne utrudnienia dla osób mobilnych.
Z nowego rozwiązania skorzystają przede wszystkim osoby pracujące w dużych miastach, ale zameldowane w mniejszych miejscowościach, studenci uczący się z dala od domu rodzinnego oraz obywatele po przeprowadzce, którzy nie zaktualizowali jeszcze meldunku. Podczas składania wniosku obywatel będzie mógł wskazać dowolną, dogodną dla siebie gminę, do której urząd prześle wyprodukowany dokument. Pozwoli to uniknąć brania dnia wolnego w pracy i pokonywania dziesiątek lub setek kilometrów wyłącznie w celu dopełnienia prostej formalności administracyjnej.
Błędne unieważnienie dokumentu. Masz 30 dni na przywrócenie ważności
Ustawodawca wprowadził także istotny mechanizm ochronny na wypadek błędów administracyjnych. Zdarza się, że na skutek pomyłki urzędnika ważny dowód osobisty zostaje przedwcześnie unieważniony w systemie. Taka sytuacja natychmiast paraliżuje codzienne funkcjonowanie obywatela – uniemożliwia załatwienie spraw w banku, potwierdzenie tożsamości u notariusza czy przekroczenie granicy w strefie Schengen.
Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 grudnia 2026 roku, w przypadku udokumentowanego błędu po stronie urzędu będzie można formalnie przywrócić ważność takiego dokumentu. Kluczowy jest jednak nieprzekraczalny termin: na uruchomienie procedury przewidziano dokładnie 30 dni, licząc od daty unieważnienia dowodu. Należy pamiętać, że mechanizm ten nie działa w sytuacjach standardowych – nie pozwoli na cofnięcie unieważnienia, które nastąpiło zgodnie z prawem, na przykład po zgłoszeniu utraty dokumentu lub zmianie nazwiska.
Rejestr PESEL i nowe wymogi w sprawach paszportowych
Grudniowa nowelizacja usprawnia również bieżącą obsługę interesantów w urzędach miast i gmin. Urzędnicy zyskają szersze uprawnienia do potwierdzania tożsamości obywateli bezpośrednio na podstawie danych zgromadzonych w państwowym rejestrze PESEL. W praktyce ograniczy to konieczność przedstawiania dodatkowych zaświadczeń i papierowych dokumentów w procedurach, w których niezbędne informacje znajdują się już w systemach teleinformatycznych państwa. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z dokumentów, ponieważ ostateczne wymogi nadal zależą od specyfiki konkretnego postępowania.
Równolegle wprowadzane są istotne zmiany w ewidencjach paszportowych. Urzędy zaczną gromadzić szerszy zakres danych na temat wnioskodawców – w rejestrach pojawią się między innymi daty oraz miejsca urodzenia rodziców osoby ubiegającej się o paszport. Zaostrzeniu ulegają także procedury związane z wydawaniem paszportów dla osób małoletnich. Oświadczenia dotyczące zakresu władzy rodzicielskiej będą od teraz składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że podanie nieprawdziwych informacji na temat praw drugiego rodzica może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osoby podpisującej dokument.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki przy wymianie dokumentów po 1 grudnia 2026 roku
Nowe przepisy zdejmują z obywateli część uciążliwych obowiązków logistycznych, ale jednocześnie nakładają większą odpowiedzialność za precyzję składanych deklaracji. Aby sprawnie wyrobić dowód osobisty lub paszport na nowych zasadach, zastosuj poniższe 4 wskazówki:
- Wskaż najwygodniejszy urząd odbioru już na etapie wniosku: Jeśli składasz wniosek o nowy dowód osobisty w rodzinnej miejscowości podczas weekendu lub urlopu, ale na co dzień pracujesz albo studiujesz w innym mieście, od razu zaznacz gminę, w której chcesz odebrać gotowy dokument. Zaoszczędzisz czas i koszty dojazdu.
- Sprawdzaj status swojego dowodu w aplikacji mObywatel lub przez internet: Jeśli bank lub inny system odrzuci Twój dokument, natychmiast zweryfikuj jego ważność w rządowym serwisie gov.pl. Gdy odkryjesz, że dowód został unieważniony przez pomyłkę urzędu, niezwłocznie skontaktuj się z gminą – masz na to dokładnie 30 dni.
- Przygotuj dane rodziców przed wizytą w punkcie paszportowym: Planując wyrobienie nowego paszportu po 1 grudnia 2026 roku, upewnij się, że znasz dokładne daty oraz miejsca urodzenia obojga swoich rodziców. Dane te będą wymagane do uzupełnienia rozszerzonej ewidencji paszportowej.
- Uważnie weryfikuj oświadczenia o władzy rodzicielskiej przy paszporcie dla dziecka: Składając wniosek o paszport dla małoletniego, dokładnie sprawdź aktualny stan prawny wynikający z ewentualnych orzeczeń sądowych. Ponieważ oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, każda nieścisłość lub zatajenie praw drugiego rodzica grozi konsekwencjami przed sądem.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.