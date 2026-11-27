Nowy zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry! Żurek podjął ważną decyzję
Wniosek został skierowany do marszałka Sejmu. Według ustaleń śledczych Zbigniew Ziobro, gdy pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, miał uzyskać dostęp do materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej prowadzonej z wykorzystaniem Pegasusa. Śledczy podejrzewają, że wykorzystano w tym celu uprawnienia związane z nadzorem prokuratorskim. Były minister miał następnie posłużyć się uzyskanymi informacjami w postępowaniu, w którym sam występował jako pokrzywdzony.
Żurek podpisał wniosek w sprawie Ziobry. Prokuratura chce uchylenia immunitetu
W piątek, 27 listopada, Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował o kolejnym etapie postępowania dotyczącego wykorzystywania systemu Pegasus.
Do marszałka Sejmu skierowano wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej.
Dokument obejmuje również zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra.
Podstawą decyzji są materiały zgromadzone podczas śledztwa dotyczącego prokuratorskiej kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.
Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Ziobrę dwóch przestępstw.
Pierwszy z zarzucanych czynów ma dotyczyć przekroczenia uprawnień podczas sprawowania funkcji publicznych.
Drugi związany jest z naruszeniem zasad ochrony informacji niejawnych.
Prokuratura chce uzyskać zgodę Sejmu na przeprowadzenie dalszych czynności procesowych wobec polityka.
Samo skierowanie wniosku nie oznacza jednak, że Ziobro został już skazany lub że zapadła nowa decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu.
Ziobro miał zapoznawać się z materiałami Pegasusa. Śledczy wskazują na przekroczenie uprawnień
Najważniejszy wątek nowej sprawy dotyczy sposobu, w jaki były minister sprawiedliwości miał uzyskać dostęp do materiałów z kontroli operacyjnej.
Według Waldemara Żurka działania te były przedstawiane jako czynności związane z nadzorem prokuratorskim.
Zdaniem śledczych rzeczywistym skutkiem tych działań było jednak stworzenie możliwości zapoznawania się z informacjami, do których Prokurator Generalny nie powinien mieć dostępu w takim trybie.
Prokuratura podejrzewa, że pod pozorem wykonywania uprawnień nadzorczych umożliwiono Ziobrze zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sprawy, w której sam miał status pokrzywdzonego.
To szczególnie istotny element postępowania.
Funkcja Prokuratora Generalnego wiąże się z szerokimi kompetencjami dotyczącymi działalności prokuratury. Nie oznacza jednak nieograniczonego prawa do wykorzystywania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej.
Dostęp do takich informacji podlega określonym procedurom, zwłaszcza gdy obejmują one dane niejawne lub treści chronione tajemnicą zawodową.
Właśnie przestrzeganie tych zasad jest obecnie przedmiotem zainteresowania śledczych.
Specjalne stanowisko i materiały z podsłuchów. Nowe ustalenia w sprawie Ziobry
Według informacji przedstawionych przez ministra sprawiedliwości w 2020 roku miało dojść do udostępnienia Ziobrze materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej.
Dokumenty i nagrania miały zostać przekazane za pośrednictwem ówczesnego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.
Śledczy ustalają, czy dostęp do tych materiałów został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Żurek przekazał, że dla byłego ministra miało zostać przygotowane specjalne stanowisko umożliwiające zapoznawanie się ze zgromadzonymi informacjami.
W ocenie prokuratury istotne jest nie tylko samo udostępnienie materiałów, ale również cel, w jakim Ziobro miał z nich korzystać.
Według śledczych informacje te miały zostać wykorzystane w postępowaniu dotyczącym sprawy, w której były minister oraz członkowie jego rodziny występowali jako pokrzywdzeni.
Prokuratura podejrzewa, że dostęp do danych uzyskanych za pomocą Pegasusa mógł zostać wykorzystany instrumentalnie.
Oznacza to, że czynności formalnie związane z nadzorem nad postępowaniem mogły w rzeczywistości służyć innym celom.
Takie ustalenia wymagają jednak dalszego postępowania dowodowego i oceny właściwego sądu.
Tajemnica obrończa w materiałach Pegasusa. Dlaczego jest tak ważna?
Jednym z najpoważniejszych elementów sprawy jest podejrzenie udostępnienia informacji objętych tajemnicą obrończą.
To szczególna forma ochrony poufności kontaktów między osobą korzystającą z pomocy prawnej a jej obrońcą.
Jej zadaniem jest zapewnienie, aby osoba podejrzana lub oskarżona mogła swobodnie konsultować swoją sytuację prawną z adwokatem.
Takie rozmowy mogą dotyczyć strategii obrony, dowodów, okoliczności zdarzenia oraz informacji, których ujawnienie mogłoby naruszyć prawo do rzetelnego procesu.
Z tego powodu przepisy przewidują szczególną ochronę takich materiałów.
Nawet jeśli informacje zostaną zarejestrowane podczas kontroli operacyjnej, nie oznacza to, że mogą być swobodnie wykorzystywane przez organy państwa.
W przypadku podejrzenia, że materiały zawierają tajemnicę obrończą, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich procedur.
Według prokuratury Ziobro miał mieć świadomość, że udostępnione mu materiały obejmowały takie chronione informacje.
To właśnie ta okoliczność ma istotne znaczenie dla oceny prawnej jego działań.
Śledczy będą musieli wykazać nie tylko, że do zapoznania się z materiałami doszło, ale także czy nastąpiło to z naruszeniem przepisów i czy były minister miał świadomość charakteru uzyskanych informacji.
Drugi zarzut dotyczy przechowywania tajnych materiałów w ministerstwie
Nowy wniosek Prokuratora Generalnego obejmuje również podejrzenie niewłaściwego przechowywania informacji niejawnych.
Według Waldemara Żurka materiały pochodzące z kontroli operacyjnej miały znajdować się w pomieszczeniach Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie spełniały odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.
Chodzi o dokumenty i inne materiały oznaczone klauzulą „poufne”.
W polskim systemie ochrony informacji niejawnych jest to jedna z ustawowych klauzul tajności.
Dokumentów oznaczonych taką klauzulą nie można przechowywać w dowolnych warunkach.
Przepisy określają zasady dostępu do nich, ich zabezpieczania oraz sposobu przechowywania.
Celem tych ograniczeń jest niedopuszczenie do sytuacji, w której osoby nieuprawnione mogłyby zapoznać się z chronionymi informacjami.
W ocenie prokuratury materiały, którymi miał dysponować Ziobro, znajdowały się w pomieszczeniach nieprzystosowanych do ich przechowywania.
Śledczy badają więc, czy doszło do naruszenia obowiązujących procedur.
Nie oznacza to automatycznie, że informacje zostały ujawnione osobom trzecim.
Przedmiotem postępowania jest również samo podejrzenie niezgodnego z prawem postępowania z materiałami niejawnymi.
Sprawa Pegasusa wraca. Czym był system wykorzystywany przez polskie służby?
Pegasus to zaawansowane oprogramowanie służące do inwigilacji urządzeń elektronicznych.
System został opracowany przez izraelską firmę NSO Group i był oferowany instytucjom państwowym zajmującym się bezpieczeństwem oraz zwalczaniem przestępczości.
Oprogramowanie umożliwiało uzyskiwanie szerokiego dostępu do informacji przechowywanych w telefonach.
W zależności od konfiguracji i sposobu wykorzystania mogło pozwalać między innymi na odczytywanie wiadomości, pozyskiwanie danych o kontaktach, analizowanie plików oraz uzyskiwanie informacji o aktywności użytkownika.
W Polsce system był wykorzystywany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Jego stosowanie stało się przedmiotem postępowań prokuratorskich i prac sejmowej komisji śledczej.
Kontrowersje dotyczyły zarówno sposobu finansowania zakupu oprogramowania, jak i legalności niektórych działań operacyjnych.
Prokuratura bada również kwestie zabezpieczenia danych oraz dostępu do materiałów uzyskanych dzięki systemowi.
Nowy wniosek dotyczący Ziobry jest kolejnym etapem tych postępowań.
Tym razem kluczowe znaczenie ma jednak nie sam zakup Pegasusa, ale sposób wykorzystania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej.
Bogdan Święczkowski również pojawia się w śledztwie dotyczącym Pegasusa
Wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry jest powiązany z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.
Obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego również znalazł się w zainteresowaniu śledczych badających wykorzystywanie Pegasusa.
3 listopada 2026 roku Prokuratura Krajowa poinformowała o kolejnych wnioskach dotyczących uchylenia immunitetu Święczkowskiemu.
Jedno z postępowań dotyczy podejrzenia nieuprawnionego wykorzystywania materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej.
W komunikacie prokuratura wskazała na okoliczności dotyczące udostępniania informacji chronionych tajemnicą obrończą.
Według śledczych działania podejmowane podczas sprawowania funkcji Prokuratora Krajowego mogły prowadzić do nieuprawnionego dostępu do materiałów operacyjnych.
Sprawa obejmuje również inne podejrzenia dotyczące funkcjonowania prokuratury i wykorzystania systemów informatycznych.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie postępowania dotyczące Święczkowskiego są tożsame ze sprawą Ziobry.
Każdy z wątków wymaga odrębnej oceny dowodów i odpowiedzialności poszczególnych osób.
Prokuratura chce aresztowania Ziobry. Co oznacza taki wniosek?
Szczególne znaczenie ma druga część wniosku podpisanego przez Waldemara Żurka.
Prokurator Generalny domaga się nie tylko zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej, ale również na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
To dwa odrębne zagadnienia prawne.
Uchylenie immunitetu umożliwia prowadzenie określonych czynności karnych wobec parlamentarzysty.
Z kolei zgoda na zatrzymanie i aresztowanie oznacza możliwość wystąpienia o zastosowanie środków związanych z pozbawieniem wolności.
Nie przesądza jednak, że taki środek zostanie zastosowany.
Tymczasowe aresztowanie może nastąpić wyłącznie po spełnieniu ustawowych przesłanek i wydaniu odpowiedniej decyzji przez sąd.
Jest to środek zapobiegawczy, a nie kara za popełnione przestępstwo.
Jego celem może być między innymi zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania.
Sąd musi jednak ocenić okoliczności konkretnej sprawy, w tym zasadność zastosowania tak daleko idącego środka.
Dlatego nawet ewentualna zgoda Sejmu nie oznacza automatycznego osadzenia byłego ministra w areszcie.
Ziobro ma już sprawę dotyczącą Funduszu Sprawiedliwości. Teraz dochodzi Pegasus
Zbigniew Ziobro jest już objęty odrębnym postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.
W listopadzie 2025 roku Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie byłego ministra do odpowiedzialności karnej w tamtej sprawie.
Prokuratura przygotowała zarzuty dotyczące 26 przestępstw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości w latach 2017–2023.
Według śledczych nieprawidłowości miały obejmować między innymi przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków oraz sposób dysponowania środkami publicznymi.
Postępowanie dotyczące Pegasusa jest jednak odrębne.
Wcześniejsze uchylenie immunitetu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie oznacza automatycznej zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności za kolejne, odrębnie zarzucane czyny.
Dlatego Prokurator Generalny wystąpił do Sejmu z nowym wnioskiem.
Każde postępowanie wymaga przeanalizowania osobnego materiału dowodowego i ustalenia odpowiedzialności za konkretne czyny.
Nie można zatem automatycznie utożsamiać zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości z podejrzeniami odnoszącymi się do korzystania z materiałów systemu Pegasus.
Czy Zbigniew Ziobro straci immunitet? Teraz decyzja należy do Sejmu
Po skierowaniu dokumentów przez Prokuratora Generalnego sprawą zajmie się Sejm.
Wniosek dotyczący odpowiedzialności karnej posła podlega procedurze przewidzianej dla uchylania immunitetu parlamentarnego.
Zgodnie z Konstytucją poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu, chyba że sam wyrazi taką zgodę.
Wniosek jest rozpatrywany zgodnie z procedurami parlamentarnymi.
Zasadniczo zajmuje się nim odpowiednia komisja sejmowa, która przygotowuje stanowisko dla izby.
Ostateczna decyzja należy do posłów.
Do uchylenia immunitetu wymagana jest większość bezwzględna ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231 głosów.
Osobna zgoda jest wymagana na zatrzymanie i aresztowanie parlamentarzysty.
Jeżeli Sejm wyrazi zgodę, prokuratura będzie mogła podjąć dalsze działania procesowe objęte wnioskiem.
Nie oznacza to jednak automatycznie wydania wyroku ani przesądzenia odpowiedzialności karnej.
O ewentualnym zastosowaniu tymczasowego aresztowania decyduje sąd, po zbadaniu ustawowych przesłanek.
Na 27 listopada nie ma informacji, aby Sejm rozpatrzył już nowy wniosek dotyczący Pegasusa.
Co grozi Ziobrze? Prokuratura bada dwa odrębne czyny
Na obecnym etapie śledczy wskazują na podejrzenie popełnienia dwóch czynów związanych z wykonywaniem funkcji publicznych.
Pierwszy dotyczy przekroczenia uprawnień.
Przepisy Kodeksu karnego przewidują odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego albo prywatnego.
Drugi wątek dotyczy ochrony informacji niejawnych.
W tym przypadku znaczenie ma charakter materiałów, ich klauzula tajności, sposób przechowywania oraz dostęp osób uprawnionych.
Dokładna odpowiedzialność karna zależy jednak od ostatecznej kwalifikacji prawnej czynów, którą prokuratura przedstawi w dalszym toku postępowania.
Nie należy zatem automatycznie łączyć sankcji przewidzianych w różnych przepisach ani zakładać, że zarzuty zostaną utrzymane w niezmienionej formie.
Samo skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu oznacza, że prokuratura chce uzyskać możliwość prowadzenia określonych czynności wobec polityka.
Nie jest równoznaczne z prawomocnym ustaleniem winy.
Warszawa w centrum postępowania. Decyzje dotyczące Ziobry zapadną w Sejmie
Nowa sprawa ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem najważniejszych instytucji państwowych w Warszawie.
To właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości miały być przechowywane materiały, których sposób zabezpieczenia zakwestionowali śledczy.
Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Krajową, a dokumenty dotyczące immunitetu trafiły do marszałka Sejmu.
Dalsze czynności będą zależały między innymi od decyzji parlamentu.
Wątek dotyczący Pegasusa ma jednak szersze znaczenie niż tylko odpowiedzialność jednej osoby.
Dotyczy sposobu sprawowania nadzoru nad służbami, przestrzegania procedur związanych z kontrolą operacyjną oraz ochrony informacji, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla praw obywateli.
Szczególnie ważna pozostaje kwestia zabezpieczenia materiałów objętych tajemnicą obrończą.
Dostęp do takich danych jest ściśle regulowany, ponieważ ich nieuprawnione wykorzystanie mogłoby naruszać podstawowe gwarancje procesowe.
Dlatego wyjaśnienie wszystkich okoliczności będzie miało znaczenie również dla oceny sposobu funkcjonowania instytucji państwowych w okresie objętym śledztwem.
Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Najważniejsza będzie decyzja posłów
Wniosek podpisany 27 listopada przez Waldemara Żurka otwiera kolejny etap postępowania dotyczącego byłego ministra sprawiedliwości.
Prokuratura chce uzyskać zgodę na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego korzystania z materiałów Pegasusa oraz naruszenia zasad przechowywania informacji niejawnych.
Śledczy wskazują również na potrzebę zastosowania tymczasowego aresztowania.
Najbliższym ważnym krokiem będzie rozpatrzenie wniosku przez Sejm.
Dopiero po uzyskaniu odpowiednich zgód prokuratura będzie mogła przeprowadzić dalsze czynności procesowe objęte dokumentem.
Należy przy tym odróżnić postępowanie dotyczące Pegasusa od wcześniejszej sprawy Funduszu Sprawiedliwości.
Choć oba dotyczą tej samej osoby, mają odrębne podstawy faktyczne i wymagają osobnych decyzji.
Na obecnym etapie Zbigniew Ziobro korzysta z domniemania niewinności w odniesieniu do zarzucanych mu czynów.
Dla dalszego przebiegu sprawy kluczowe będą decyzje Sejmu, ocena zgromadzonych dowodów oraz ustalenie, czy dostęp do materiałów uzyskanych za pomocą Pegasusa odbywał się zgodnie z prawem.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.