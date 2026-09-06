Mieszkańcy zostaną bez prądu. Wyłączenia już od poniedziałku. W niektórych miejscach potrwają kilka godzin
Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia rozpoczną się w poniedziałek, 7 września, i w niektórych lokalizacjach mogą potrwać kilka godzin. Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki, a osoby pracujące z domu powinny sprawdzić harmonogram dla swojej miejscowości.
Nie chodzi o awarię ani nagłe problemy z systemem energetycznym.
To planowane wyłączenia, związane z pracami prowadzonymi przy infrastrukturze elektroenergetycznej.
W poniedziałek bez prądu m.in. mieszkańcy Brwinowa
Jedno z większych zaplanowanych wyłączeń obejmie w poniedziałek Brwinów oraz część Grodziska Mazowieckiego.
Przerwa została zaplanowana:
7 września od godz. 14:00 do 18:00.
W Brwinowie na liście znalazły się m.in. ulice:
- Żwirki i Wigury,
- Żurawia,
- Powstańców Warszawy,
- Spokojna,
- Turystyczna,
- Kazimierza Michałowskiego,
- Janusza Kusocińskiego,
- Jana III Sobieskiego,
- Jagiellońska,
- Wiejska,
- Szkolna,
- Michała Kamieńskiego,
- Juliusza Słowackiego,
- Stefana Batorego.
Wyłączenie ma objąć również część Grodziska Mazowieckiego, m.in. okolice ulic Traugutta i Nadarzyńskiej.
Przerwy mogą potrwać kilka godzin
Planowane wyłączenia są konieczne między innymi podczas konserwacji, modernizacji oraz innych prac wykonywanych przy sieci.
W odróżnieniu od awarii operator może wcześniej wskazać przedział czasowy, w którym zasilanie będzie niedostępne.
Podawane godziny warto jednak traktować jako plan. Harmonogram może zostać zmieniony, a w zależności od przebiegu prac energia może zostać przywrócona wcześniej.
Przed wyłączeniem warto przygotować mieszkanie
Kilka godzin bez energii elektrycznej potrafi być szczególnie kłopotliwe dla osób pracujących zdalnie.
Przed planowaną przerwą warto:
naładować telefon i powerbank,
naładować laptop,
nie planować na ten czas korzystania z urządzeń wymagających stałego zasilania,
sprawdzić, czy urządzenia elektryczne nie pozostaną włączone, gdy zasilanie zostanie przywrócone.
W przypadku lodówki i zamrażarki warto natomiast ograniczyć ich otwieranie podczas przerwy.
Nie każde zniknięcie prądu oznacza planowane prace
Jeżeli prądu zabraknie w miejscu, którego nie ma w harmonogramie, przyczyna może być zupełnie inna.
W przypadku awarii sieci energetycznej działa numer:
991 – Pogotowie Energetyczne.
Nie należy jednak dzwonić pod numer alarmowy tylko dlatego, że rozpoczęło się wcześniej zapowiedziane wyłączenie.
Warto sprawdzić adres przed poniedziałkiem
Planowane przerwy mogą obejmować nie całe miejscowości, lecz wybrane ulice, numery budynków albo fragmenty sieci.
Dlatego dwie osoby mieszkające nawet w tej samej miejscowości niekoniecznie stracą zasilanie jednocześnie.
Szczególnie warto sprawdzić harmonogram jeszcze w niedzielę wieczorem, jeżeli w poniedziałek pracujemy z domu, mamy ważne spotkanie online albo korzystamy ze sprzętu, który wymaga nieprzerwanego zasilania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.