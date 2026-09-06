Mieszkańcy zostaną bez prądu. Wyłączenia już od poniedziałku. W niektórych miejscach potrwają kilka godzin

6 września 2026 21:32 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Mazowsza powinni przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Wyłączenia rozpoczną się w poniedziałek, 7 września, i w niektórych lokalizacjach mogą potrwać kilka godzin. Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki, a osoby pracujące z domu powinny sprawdzić harmonogram dla swojej miejscowości.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Nie chodzi o awarię ani nagłe problemy z systemem energetycznym.

Zobacz również:

To planowane wyłączenia, związane z pracami prowadzonymi przy infrastrukturze elektroenergetycznej.

W poniedziałek bez prądu m.in. mieszkańcy Brwinowa

Jedno z większych zaplanowanych wyłączeń obejmie w poniedziałek Brwinów oraz część Grodziska Mazowieckiego.

Przerwa została zaplanowana:

7 września od godz. 14:00 do 18:00.

W Brwinowie na liście znalazły się m.in. ulice:

  • Żwirki i Wigury,
  • Żurawia,
  • Powstańców Warszawy,
  • Spokojna,
  • Turystyczna,
  • Kazimierza Michałowskiego,
  • Janusza Kusocińskiego,
  • Jana III Sobieskiego,
  • Jagiellońska,
  • Wiejska,
  • Szkolna,
  • Michała Kamieńskiego,
  • Juliusza Słowackiego,
  • Stefana Batorego.

Wyłączenie ma objąć również część Grodziska Mazowieckiego, m.in. okolice ulic Traugutta i Nadarzyńskiej.

Zobacz również:

Przerwy mogą potrwać kilka godzin

Planowane wyłączenia są konieczne między innymi podczas konserwacji, modernizacji oraz innych prac wykonywanych przy sieci.

W odróżnieniu od awarii operator może wcześniej wskazać przedział czasowy, w którym zasilanie będzie niedostępne.

Podawane godziny warto jednak traktować jako plan. Harmonogram może zostać zmieniony, a w zależności od przebiegu prac energia może zostać przywrócona wcześniej.

Przed wyłączeniem warto przygotować mieszkanie

Kilka godzin bez energii elektrycznej potrafi być szczególnie kłopotliwe dla osób pracujących zdalnie.

Przed planowaną przerwą warto:

naładować telefon i powerbank,

naładować laptop,

nie planować na ten czas korzystania z urządzeń wymagających stałego zasilania,

sprawdzić, czy urządzenia elektryczne nie pozostaną włączone, gdy zasilanie zostanie przywrócone.

W przypadku lodówki i zamrażarki warto natomiast ograniczyć ich otwieranie podczas przerwy.

Nie każde zniknięcie prądu oznacza planowane prace

Jeżeli prądu zabraknie w miejscu, którego nie ma w harmonogramie, przyczyna może być zupełnie inna.

W przypadku awarii sieci energetycznej działa numer:

991 – Pogotowie Energetyczne.

Nie należy jednak dzwonić pod numer alarmowy tylko dlatego, że rozpoczęło się wcześniej zapowiedziane wyłączenie.

Warto sprawdzić adres przed poniedziałkiem

Planowane przerwy mogą obejmować nie całe miejscowości, lecz wybrane ulice, numery budynków albo fragmenty sieci.

Dlatego dwie osoby mieszkające nawet w tej samej miejscowości niekoniecznie stracą zasilanie jednocześnie.

Szczególnie warto sprawdzić harmonogram jeszcze w niedzielę wieczorem, jeżeli w poniedziałek pracujemy z domu, mamy ważne spotkanie online albo korzystamy ze sprzętu, który wymaga nieprzerwanego zasilania.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna