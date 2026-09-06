Ceny prądu i gazu mocno w górę od stycznia. Za ogrzewanie zapłacimy znacznie więcej. Sprawdź stawki w Warszawie
Od nadchodzącego stycznia Polaków czekają kolejne odczuwalne podwyżki opłat za energię elektryczną, gaz oraz ciepło systemowe. Zmiany stawek taryfowych, wyższe opłaty dystrybucyjne oraz podwyżka opłaty mocowej zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) przełożą się bezpośrednio na wzrost miesięcznych rachunków w gospodarstwach domowych. Nadchodzący sezon grzewczy przyniesie nawet kilkunastoprocentowe wzrosty opłat za ogrzewanie. W stolicy skutki nowych taryf energii i ciepła odczują bezpośrednio mieszkańcy oraz przedsiębiorcy w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Wyższe opłaty dystrybucyjne i nowa stawka opłaty mocowej. Podstawa prawna
Głównym czynnikiem wpływającym na wyższe rachunki za prąd i gaz od stycznia nie są wyłącznie ceny samego surowca, lecz przede wszystkim rosnące opłaty przesyłowe i dystrybucyjne. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla operatorów systemów dystrybucyjnych, uwzględniające m.in. znaczny wzrost stawki opłaty mocowej oraz opłaty OZE. W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa rośnie o kilkadziesiąt procent, co dla przeciętnego gospodarstwa oznacza dodatkowe kilka do kilkunastu złotych miesięcznie na samej składce dystrybucyjnej.
Jednocześnie dostawcy ciepła systemowego i gazu rewidują cenniki z powodu wyższych kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO₂) w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) oraz wygaszania wcześniejszych rządowych mechanizmów zamrażania cen. Podstawą prawną regulującą zatwierdzanie taryf energetycznych, opłat przesyłowych oraz prawa odbiorców w gospodarstwach domowych są przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.). Przepisy te zobowiązują przedsiębiorstwa energetyczne do przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE, który weryfikuje ich uzasadnienie kosztowe.
Realne koszty ogrzewania w warszawskich lokalach. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, gdzie większość mieszkańców korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnego ogrzewania gazowego, wyższe taryfy od stycznia przełożą się na wzrastające czynsze i zaliczki na ogrzewanie. Na nowo wybudowanych osiedlach w dzielnicy Wola (rejon ul. Kasprzaka i ul. Jana Kazimierza) zarządcy wspólnot mieszkaniowych już zapowiadają korektę prognoz kosztów ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
Z kolei na Mokotowie (Służewiec, Górny Mokotów) oraz w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście, gdzie wiele budynków mieszkalnych i kamienic wykorzystuje piece gazowe lub ciepło systemowe, wyższe rachunki uderzą zarówno w lokatorów, jak i w lokalne punkty usługowe. Analizy rynku wskazują, że koszt ogrzania standardowego mieszkania o powierzchni 50–70 m² może wzrosnąć w skali roku o kilkaset złotych, co wymusza poszukiwanie sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej lokali.
Jak krok po kroku ograniczyć rachunki za prąd, gaz i ogrzewanie
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć koszty ogrzewania w sezonie zimowym:
- Zgłoś rzeczywisty odczyt licznika przed końcem grudnia – podaj stan licznika prądu i gazu do dostawcy, aby rozliczyć dotychczasowe zużycie według starych, niższych stawek.
- Zainwestuj w elektroniczne termostaty grzejnikowe – zamontuj głowice termostatyczne na Woli czy Mokotowie, umożliwiające automatyczne obniżanie temperatury w nocy i pod nieobecność domowników.
- Obniż temperaturę w mieszkaniu o 1°C – zmniejszenie temperatury z 22°C do 21°C pozwala zredukować roczne koszty ogrzewania nawet o 6 proc. bez utraty komfortu cieplnego.
- Uszczelnij okna i drzwi w lokalu w Śródmieściu – sprawdź stan uszczelek i wyreguluj docisk skrzydeł okiennych przed nadejściem mrozów, eliminując straty ciepła.
- Sprawdź poprawność grupy taryfowej u dostawcy prądu – przeanalizuj, czy taryfa jednostrefowa (G11) czy dwustrefowa (G12) jest bardziej opłacalna przy Twoim profilu zużycia energii.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.