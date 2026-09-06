W poniedziałek w Lidlu superhit. Kupisz to za połowę ceny. Trzeba się pospieszyć
W poniedziałek 7 września w sklepach Lidl rusza nowa seria promocji. Jedna z najmocniejszych obniżek obejmie produkt, który regularnie trafia do koszyków Polaków. Cena zostanie obniżona aż o 55 procent. Jest jednak warunek – żeby skorzystać z promocji, trzeba użyć aplikacji Lidl Plus. Nowa gazetka przynosi również duże obniżki mięsa, nabiału, pieczywa i gotowych produktów.
Lidl zaczyna w poniedziałek
Sieć przygotowała dwie nowe gazetki. Jedna obejmuje okres 7–9 września, druga 7–12 września 2026 roku. Oferta obowiązuje w sklepach Lidl w całej Polsce.
Na pierwszych stronach gazetki Lidl reklamuje „Rewolucję cenową”, ale wśród ofert są również klasyczne promocje wymagające spełnienia dodatkowych warunków.
Jedna z nich szczególnie rzuca się w oczy.
Cena spadnie aż o 55 procent
Od poniedziałku mocno przeceniona zostanie polska czerwona papryka sprzedawana luzem.
Cena przed obniżką wynosi 12,99 zł za kilogram.
Po zastosowaniu promocji rabat wynosi:
aż 55 procent.
Do skorzystania z oferty potrzebny jest jednak kupon w aplikacji Lidl Plus. Klient powinien go wcześniej aktywować, a następnie zeskanować aplikację podczas zakupów.
To ważny szczegół. Samo włożenie produktu do koszyka nie wystarczy do otrzymania ceny promocyjnej.
Mięso również mocno w dół
Lidl przygotował także promocję dla osób planujących większe zakupy spożywcze.
Szynka wieprzowa ma kosztować 12,99 zł za kilogram, podczas gdy cena przed obniżką lub poza promocją wskazana w gazetce wynosi 17,99 zł za kilogram.
Przy zakupie dwóch kilogramów oznacza to około 10 zł różnicy.
To jeden z produktów, przy których nie trzeba kupować zapasu kilkunastu opakowań – obniżka dotyczy ceny za kilogram.
Lidl przeceni również gotowe jedzenie
W nowej gazetce znalazła się również pizza Chef Select z pieca w wariantach m.in. cztery sery, capricciosa oraz z kurczakiem.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł za opakowanie, podczas gdy wskazana wcześniejsza cena to 12,79 zł.
Na tym oferta się nie kończy.
Sieć przygotowała również przecenę croissanta maślanego oraz promocje na owoce.
Masło za 1,49 zł, ale tylko jednego dnia
Największą cenową bombą poniedziałku pozostaje jednak oferta, którą warto przypomnieć przy okazji całej akcji.
Masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g będzie kosztowało:
1,49 zł za opakowanie.
Cena poza promocją wskazana w gazetce to 4,99 zł.
Oznacza to 70-procentową obniżkę.
Tutaj warunki są jednak bardzo konkretne.
Promocja obowiązuje tylko w poniedziałek 7 września. Trzeba kupić trzy opakowania, aktywować kupon Lidl Plus i zeskanować aplikację.
Limit wynosi trzy opakowania na kupon.
Za trzy kostki klient zapłaci więc 4,47 zł.
Bez promocji trzy opakowania po 4,99 zł kosztowałyby 14,97 zł. Różnica wynosi zatem 10,50 zł na jednym zakupie trzech kostek.
Mleko poniżej złotówki
Poniedziałek przyniesie również ofertę na mleko UHT Łączka 3,2 proc.
Cena promocyjna wynosi:
0,99 zł za litr.
Warunkiem jest zakup sześciu opakowań lub wielokrotności sześciu. Limit określono na 24 opakowania na paragon.
Cena poza promocją to 3,30 zł za opakowanie, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 1,49 zł.
Przy sześciu kartonach klient zapłaci więc 5,94 zł.
Nie wszystko wymaga aplikacji
Przy poniedziałkowych zakupach trzeba uważnie czytać oznaczenia przy produktach.
Część promocji wymaga aktywacji kuponu w Lidl Plus, inne są uzależnione od kupienia określonej liczby sztuk, a jeszcze inne są dostępne bez dodatkowych mechanizmów.
Dlatego dwie osoby wkładające do koszyka podobne produkty mogą ostatecznie zapłacić różne kwoty, jeżeli jedna z nich nie aktywuje odpowiedniego kuponu.
Nie tylko jedzenie. Wchodzi również duża oferta przemysłowa
Od 7 września Lidl uruchamia także nową gazetkę przemysłową.
Wśród produktów znalazła się m.in. akumulatorowa wiertarkowkrętarka Parkside 20 V za 149 zł, spodnie dresowe Crivit za 39,99 zł oraz dwukomorowa frytkownica Air Fryer Silvercrest za 299 zł.
W tej samej ofercie pojawia się również termorobot Silvercrest MC Smart z Wi-Fi za 1599 zł, ale tę promocję już opisywaliśmy osobno.
Poniedziałek będzie mocnym dniem w Lidlu
Nowe promocje zaczynają się 7 września. Największe rabaty wymagają jednak dokładnego sprawdzenia zasad.
W przypadku papryki potrzebny jest kupon Lidl Plus. Masło za 1,49 zł wymaga kupienia trzech opakowań i również aktywacji kuponu. Mleko za 99 groszy dostępne jest przy zakupie sześciu sztuk lub ich wielokrotności.
Dlatego przed poniedziałkowymi zakupami warto wcześniej zajrzeć do aplikacji i aktywować potrzebne kupony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.