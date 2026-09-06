Od poniedziałku klienci ruszą do Biedronki. Gigantyczna promocja przyciągnie tłumy
Od poniedziałku 7 września w Biedronce rusza kolejna seria promocji. Tym razem uwagę zwraca akcja, w której przy zakupie czterech opakowań jednego z popularnych produktów klient zapłaci tylko za dwa. W tej samej gazetce znalazły się również obniżki sięgające 65 proc. oraz promocje, w których drugi produkt będzie znacznie tańszy. Nowa oferta potrwa do soboty 12 września.
Biedronka uruchamia 2+2 gratis
Jedną z najmocniejszych ofert nowego tygodnia jest promocja na polędwicę sopocką Kraina Wędlin w opakowaniu 140 g.
Mechanizm jest prosty:
2+2 GRATIS
Klient bierze cztery produkty objęte akcją, ale płaci tylko za dwa.
W gazetce przy produkcie widnieje cena 3,49 zł, a promocja została oznaczona właśnie mechanizmem 2+2 gratis.
Dla osób, które regularnie kupują wędliny dla całej rodziny, może być to jedna z bardziej interesujących okazji rozpoczynającego się tygodnia.
To niejedyna duża promocja
Biedronka mocno przecenia również owoce.
Jasne winogrona bezpestkowe mają kosztować od poniedziałku:
6,99 zł za kilogram.
Sieć oznaczyła ofertę jako 65 proc. taniej.
Brzoskwinie na wagę mają natomiast kosztować 5,99 zł za kilogram.
W nowej gazetce znalazła się więc kombinacja promocji wielosztukowych oraz tradycyjnych obniżek cen.
Drugi produkt za 5 zł
Kolejny mocny mechanizm dotyczy chemii gospodarczej.
W przypadku wybranych produktów Persil Biedronka zapowiada akcję:
drugi produkt za 5 zł.
To zupełnie inny mechanizm niż 2+2 gratis, dlatego przed włożeniem produktów do koszyka warto dokładnie sprawdzić oznaczenie przy konkretnej półce i warunki promocji.
Lody: druga sztuka 70 proc. taniej
Na tym lista się nie kończy.
Lody familijne Marletto 900 ml zostały objęte promocją, w której:
drugi produkt jest o 70 proc. tańszy.
To kolejna oferta nastawiona na zakup więcej niż jednego opakowania.
Przy tego rodzaju akcjach warto pamiętać, że procentowa obniżka drugiej sztuki nie oznacza takiego samego procentowego rabatu na cały zakup dwóch produktów.
Jeżeli druga sztuka jest 70 proc. tańsza, średnia obniżka na dwa identyczne produkty wynosi 35 proc.
Łopatka wieprzowa – druga za 5 zł za kilogram
Biedronka zastosowała podobny zabieg również przy mięsie.
W aktualnej gazetce znalazła się łopatka wieprzowa bez kości Kraina Mięs, przy której druga, mniejsza paczka ma kosztować 5 zł za kilogram.
W tym przypadku szczególnie ważne jest określenie „mniejsza paczka”. Przy promocjach wielosztukowych właśnie takie szczegóły decydują o tym, czy rabat zostanie prawidłowo naliczony przy kasie.
Największe zainteresowanie może jednak wywołać 2+2
Promocje typu 2+2 gratis są łatwe do przeliczenia.
Przy czterech identycznych produktach objętych akcją klient otrzymuje połowę z nich bez dodatkowej opłaty.
W przypadku produktu, który można wykorzystać w kilkuosobowym gospodarstwie domowym, taki mechanizm może zachęcać do większych zakupów.
Warto jednak sprawdzić daty przydatności do spożycia. Wędliny nie są produktem, który można przechowywać tak długo jak olej, cukier czy środki czystości.
Nowa oferta rusza 7 września
Biedronka potwierdza na swojej stronie nową ofertę obowiązującą od poniedziałku 7 września do soboty 12 września 2026 roku.
Gazetka jest obszerna, a poza promocją 2+2 gratis znalazły się w niej m.in. przeceny owoców, mięsa, nabiału, lodów i chemii gospodarczej.
Klienci powinni jednak sprawdzać przy konkretnych produktach limity, konieczność użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz dokładny czas obowiązywania danej promocji. Poszczególne akcje w ramach jednej gazetki mogą mieć odmienne zasady.
Poniedziałek może być gorący w dyskontach
7 września nowe promocje uruchamia równocześnie kilka dużych sieci. Biedronka odpowiada przede wszystkim dużą liczbą mechanizmów wielosztukowych.
W jednym koszyku można znaleźć 2+2 gratis, drugi produkt za 5 zł, drugi 70 proc. taniej oraz tradycyjne przeceny przekraczające 50 proc.
Dla klientów najważniejsze będzie jednak dokładne czytanie warunków. Największy rabat nie zawsze oznacza najniższy rachunek – szczególnie jeśli uzyskanie go wymaga zakupu kilku sztuk.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.