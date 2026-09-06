Powstaje plan ewakuacji całej Polski. RCB pracuje z wojskiem. Trasy i miejsca mają być ustalone wcześniej
Polska przygotowuje system ewakuacji ludności obejmujący cały kraj. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracuje nad Krajowym Planem Ewakuacji, który ma połączyć plany przygotowywane na poziomie województw. W proces zaangażowane jest również Wojsko Polskie. Dokument ma określać między innymi, którędy przemieszczać ludność, dokąd ją kierować, jak zapewnić transport i miejsca zakwaterowania oraz w jaki sposób zabezpieczyć pozostawione mienie. To nie oznacza, że zapadła decyzja o ewakuacji Polski. Państwo przygotowuje procedury, które mają być gotowe na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej.
Powstaje Krajowy Plan Ewakuacji
Podstawą całego przedsięwzięcia jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Przepisy nie pozostawiają wątpliwości: Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ma obowiązek opracowania Krajowego Planu Ewakuacji.
Po zmianach obowiązujących od lipca 2026 roku plan jest opracowywany we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Krajowy dokument powstaje na podstawie planów przygotowywanych dla poszczególnych województw. Ma być opracowywany na okres trzech lat i aktualizowany w zależności od potrzeb. Ostatecznie zatwierdza go minister właściwy do spraw wewnętrznych.
To oznacza budowę wielopoziomowego systemu:
gminy i powiaty → województwa → Rządowe Centrum Bezpieczeństwa → Krajowy Plan Ewakuacji.
Nie chodzi więc o jeden dokument przygotowany wyłącznie w Warszawie.
RCB potwierdza: prace już trwają
Najważniejsza jest informacja dotycząca aktualnego etapu przygotowań.
Przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podczas prac parlamentarnych poinformował, że RCB rozpoczęło działania już po wejściu nowych przepisów.
Wytyczne dla wojewódzkich planów ewakuacji były uzgadniane wspólnie z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz MSWiA.
W czerwcu zostały przekazane na szczebel wojewódzki i rozpoczęło się opracowywanie planów dla województw.
RCB informowało przy tym, że pierwsze projekty wojewódzkich planów powinny trafiać do Centrum do końca października 2026 roku. Równolegle, w miarę napływania materiałów, mają być prowadzone prace nad Krajowym Planem Ewakuacji.
To bardzo istotne: nie mówimy już wyłącznie o zapisie w ustawie. Proces planistyczny faktycznie trwa.
Co znajdzie się w planach? Lista jest konkretna
Ustawa szczegółowo określa, co trzeba zaplanować przed ewentualną ewakuacją.
Pierwszym elementem jest liczba osób przewidzianych do ewakuacji z danego obszaru.
Kolejnym – infrastruktura transportowa. Pod uwagę mogą być brane drogi oraz transport:
- lądowy,
- kolejowy,
- wodny,
- powietrzny.
Trzeba również wskazać miejsca zakwaterowania, do których zostaną skierowani ewakuowani mieszkańcy.
Plan musi określać dostępne środki transportu, siły potrzebne do zabezpieczenia operacji, osoby odpowiedzialne za jej koordynację oraz sposób powiadamiania mieszkańców.
Trzeba zabezpieczyć również opuszczone domy i majątek
To jeden z mniej oczywistych elementów całego systemu.
Przepisy wymagają uwzględnienia nie tylko samego przemieszczenia mieszkańców.
Plan ma również określać siły i środki potrzebne do zabezpieczenia procesu ewakuacji oraz ochrony pozostawionego mienia.
W praktyce masowa ewakuacja nie może więc polegać wyłącznie na wydaniu komunikatu: „proszę opuścić miasto”.
Państwo musi wcześniej wiedzieć, jak kierować ludzi, czym ich przewieźć, gdzie ich przyjąć i jak zabezpieczyć obszar, który został opuszczony.
Dokąd mieliby pojechać mieszkańcy?
To również nie może zostać ustalone dopiero po wystąpieniu zagrożenia.
Na poziomie wojewódzkim to wojewoda określa obszary i kierunki ewakuacji oraz miejsca przyjęcia ludności.
Wojewódzkie plany są następnie uzgadniane z RCB. Jeżeli miałyby zostać wykorzystane podczas mobilizacji, stanu wojennego lub wojny, konieczne jest także uzgodnienie z właściwymi strukturami wojskowymi m.in. tras przemieszczania ludności.
Ma to szczególne znaczenie w czasie konfliktu zbrojnego.
Tymi samymi drogami może bowiem przemieszczać się wojsko, sprzęt, służby ratownicze, transport medyczny i ludność cywilna. Kierunków ewakuacji nie można więc planować w oderwaniu od potrzeb obronnych państwa.
Czy można zarządzić ewakuację całego kraju?
I tutaj mamy najmocniejszy element całej historii.
Oficjalny rządowy serwis poświęcony ochronie ludności wyjaśnia, że podczas stanu wojennego i wojny Szef Obrony Cywilnej, którym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, może zarządzać ewakuacją na terenie całego kraju, wskazując jednocześnie województwa docelowe.
Nie oznacza to automatycznie jednoczesnego opuszczenia Polski przez wszystkich mieszkańców.
„Ewakuacja na terenie całego kraju” oznacza możliwość zarządzania i koordynowania operacji w skali ogólnopolskiej. Ludność z obszarów zagrożonych może być kierowana do bezpieczniejszych części kraju.
Dlatego sformułowanie „plan ewakuacji całej Polski” trzeba rozumieć jako ogólnokrajowy system planowania ewakuacji, a nie istniejącą decyzję o wyprowadzeniu 37 milionów mieszkańców z ich domów.
Nie tylko wojna. Plan może zostać wykorzystany także podczas katastrofy
To kolejna bardzo ważna rzecz.
Ustawa wymienia cztery sytuacje, dla których przygotowywane są plany:
zagrożenie wojną,
przewidywana klęska żywiołowa,
wojna,
wystąpienie klęski żywiołowej.
Ewakuacja może więc dotyczyć zarówno zagrożenia militarnego, jak i wielkiej powodzi, pożaru, katastrofy przemysłowej czy innego zdarzenia wymagającego szybkiego przemieszczenia dużej liczby mieszkańców.
Polska przygotowuje również miejsca schronienia
Równolegle państwo rozwija system miejsc ochrony ludności.
MSWiA informowało pod koniec maja, że w aplikacji Państwowej Straży Pożarnej „Gdzie się ukryć” znajdowało się blisko 84 tys. punktów schronienia dla niemal 24 mln osób.
System rozróżnia schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia oraz punkty schronienia, którymi mogą być np. przejścia podziemne, tunele czy parkingi podziemne.
Nie oznacza to jednak, że Polska posiada 24 mln pełnowartościowych miejsc w schronach. Kategorie zapewniają różny poziom ochrony i nie wolno ich ze sobą utożsamiać.
Warszawa jest szczególnym elementem systemu
W przypadku stolicy planowanie ma dodatkowe znaczenie ze względu na liczbę mieszkańców, koncentrację administracji państwowej oraz kluczowej infrastruktury.
W naszym wcześniejszym materiale opisaliśmy już konkretne przygotowania Warszawy – wykorzystanie infrastruktury metra, awaryjnych źródeł wody oraz zakup autobusów umożliwiających dostosowanie ich do transportu osób na noszach.
Teraz widać szerszy obraz: Warszawa nie przygotowuje się w oderwaniu od reszty Polski. Lokalne i wojewódzkie rozwiązania mają stać się elementami ogólnokrajowego systemu.
To nie jest sygnał, że ewakuacja ma nastąpić
Ten punkt trzeba podkreślić szczególnie mocno.
Nie ma obecnie decyzji o ewakuacji Warszawy ani Polski.
Samo przygotowywanie planu nie oznacza również, że rząd spodziewa się ewakuacji w najbliższym czasie.
To element systemu ochrony ludności, który ma istnieć zanim pojawi się zagrożenie.
Polskie przepisy wymagają bowiem wcześniejszego określenia liczby ludzi, środków transportowych, tras, miejsc przyjęcia, sposobu alarmowania i osób odpowiedzialnych za operację.
Dopiero w sytuacji rzeczywistego zagrożenia właściwe organy podejmują decyzję, czy ewakuacja jest konieczna i jakiego obszaru powinna dotyczyć.
Krajowy Plan Ewakuacji ma spiąć wszystko w jeden system
Najważniejszy etap dopiero trwa.
RCB ma otrzymywać wojewódzkie projekty i na ich podstawie budować Krajowy Plan Ewakuacji. Oficjalne informacje RCB wskazują, że prace nad dokumentami wojewódzkimi są już prowadzone, a pierwszych projektów oczekiwano do końca października.
Jeżeli kiedyś wystąpi zagrożenie wymagające przemieszczenia ludności na ogromną skalę, administracja nie ma wtedy zastanawiać się od zera, gdzie skierować mieszkańców.
Trasy, transport, miejsca przyjęcia, komunikacja, zabezpieczenie ewakuacji i podział odpowiedzialności mają być zaplanowane wcześniej.
I właśnie temu służy powstający obecnie ogólnopolski system.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.