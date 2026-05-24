Mieszkanie w centrum przestało być symbolem luksusu. Polacy masowo zmieniają życiowe plany

Jeszcze do niedawna naturalną aspiracją wielu młodych rodzin był zakup nieruchomości w ścisłym centrum Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Bliskość kluczowych punktów biznesowych, zaplecza edukacyjnego, modnych restauracji oraz bogatej oferty kulturalnej jawiła się jako idealny plan na życie. Obecnie ten tradycyjny model ulega głębokiej redefinicji. Kupujący coraz częściej podejmują w pełni autonomiczną decyzję o przeniesieniu swojego centrum życiowego na obrzeża lub wręcz kilkadziesiąt kilometrów poza granice administracyjne aglomeracji.

Zjawisko suburbanizacji w Polsce nabiera niespotykanej wcześniej dynamiki. Oficjalne analizy rynku nieruchomości oraz cykliczne dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jednoznacznie potwierdzają, że największe polskie miasta systematycznie tracą mieszkańców. Równolegle ościenne gminy wiejskie i podmiejskie przeżywają bezprecedensowy wzrost liczby ludności.

Trzy filary podmiejskiego exodusu

Masowa migracja na tereny podmiejskie nie jest chwilową modą, lecz wynikiem głębokich przemian ekonomiczno-społecznych. Na czoło wysuwają się trzy kluczowe czynniki:

Bariery finansowe w miastach: Drastyczny i stały wzrost cen za metr kwadratowy lokalu w centrach miast sprawia, że zakup przestronnego mieszkania staje się dla wielu nieosiągalny.

Ewolucja środowiska pracy: Upowszechnienie się modelu pracy zdalnej oraz hybrydowej zniosło konieczność codziennego, uciążliwego stania w korkach w drodze do biura.

Zwrot ku „slow life": Nastąpiła wyraźna zmiana priorytetów – Polacy coraz głośniej artykułują potrzebę wyciszenia, ucieczki od permanentnego pośpiechu oraz potrzebę regeneracji w otoczeniu natury.

Nowa definicja luksusu: Dom pod miastem to dziś dla coraz większej liczby klientów nie kompromis, ale świadomy wybór i symbol jakości życia. Klienci szukają przestrzeni, prywatności i kontaktu z naturą, jednocześnie nie chcąc rezygnować z dostępu do infrastruktury dużego miasta komentuje Jan Dominiewski, dyrektor ds. rynku pierwotnego we Freedom.

Współcześni uciekinierzy z metropolii nie chcą jednak całkowicie odcinać się od cywilizacji. Nowoczesna suburbanizacja opiera się na poszukiwaniu miejsc, które oferują las za oknem i bezpieczną przestrzeń dla dzieci, ale jednocześnie gwarantują sprawny dojazd do miejskich węzłów komunikacyjnych, centrów handlowych czy placówek medycznych. Dom z własną działką pod miastem stał się pełnoprawną, luksusową alternatywą dla ciasnego M3 w hałaśliwym centrum.