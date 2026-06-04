Mieszkanie za pół miliona? W Warszawie to już historia. Liczby mówią same za siebie
Jeszcze 6 lat temu mieszkanie w Warszawie można było kupić za około 10 tys. zł za metr kwadratowy. Dziś średnie ceny na wielu osiedlach zbliżają się do 20 tys. zł, a zakup 50-metrowego lokalu oznacza wydatek większy nawet o 300 tys. zł niż w 2020 roku. Najnowsze dane pokazują jednak, że po latach gwałtownych podwyżek rynek zaczyna wyhamowywać, a kupujący coraz częściej zyskują przestrzeń do negocjacji.
Mieszkania w Warszawie kosztowały 10 tys. zł za metr. Po 6 latach kupujący widzą zupełnie inne liczby
Jeszcze w 2020 roku średnia cena transakcyjna metra kwadratowego mieszkania w Warszawie była blisko poziomu 10 tys. zł. Dziś kupujący widzą w ogłoszeniach kwoty, które jeszcze kilka lat temu wydawały się zarezerwowane dla najdroższych adresów. Stolica pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym w Polsce, ale najnowsze dane pokazują coś więcej: po kilku latach gwałtownych wzrostów rynek zaczyna wyraźnie zwalniać.
Sześć lat, które zmieniły warszawski rynek
Warszawski rynek mieszkaniowy przeszedł od 2020 roku ogromną zmianę. Dane zestawiane na podstawie informacji NBP pokazują, że w 2020 roku średnia transakcyjna cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym wynosiła 9925 zł, a na rynku wtórnym 10162 zł.
W 2025 roku było to już odpowiednio 16383 zł na rynku pierwotnym oraz 16459 zł na rynku wtórnym. To oznacza wzrost o ponad 6 tys. zł na każdym metrze kwadratowym.
|Rok
|Rynek pierwotny – transakcyjnie
|Rynek wtórny – transakcyjnie
|2020
|9925 zł/m2
|10162 zł/m2
|2021
|10990 zł/m2
|10710 zł/m2
|2022
|12589 zł/m2
|11789 zł/m2
|2023
|13706 zł/m2
|12569 zł/m2
|2024
|16184 zł/m2
|15544 zł/m2
|2025
|16383 zł/m2
|16459 zł/m2
Największy skok widać między 2023 a 2024 rokiem. To właśnie wtedy ceny oderwały się od wcześniejszej ścieżki wzrostu i przeskoczyły na poziomy, które dla wielu rodzin stały się psychologiczną granicą nie do przekroczenia.
Mieszkanie 50 m2 zdrożało o ponad 300 tys. zł
Same ceny za metr nie pokazują pełnej skali problemu. Lepiej widać ją na przykładzie zwykłego mieszkania o powierzchni 50 m2.
W 2020 roku lokal kupowany po średniej cenie transakcyjnej z rynku pierwotnego kosztowałby około 496 tys. zł. W 2025 roku podobna kalkulacja daje już około 819 tys. zł.
Na rynku wtórnym różnica wygląda równie mocno. Przy średnich transakcyjnych cenach z 2020 roku mieszkanie 50 m2 kosztowało około 508 tys. zł. W 2025 roku było to już około 823 tys. zł.
W praktyce oznacza to, że przez 6 lat typowe mieszkanie 50 m2 w Warszawie podrożało o ponad 300 tys. zł. To kwota, która dla wielu kupujących jest większa niż cały wymagany wkład własny jeszcze kilka lat temu.
Aktualne ceny pokazują hamowanie, ale nie powrót do dawnych stawek
Najnowsze dane z maja 2026 roku pokazują, że rynek nie rośnie już tak gwałtownie jak wcześniej. Według bieżących danych ofertowych Homly średnia cena metra kwadratowego w Warszawie wynosiła w maju 2026 roku 19158 zł na rynku wtórnym i 17558 zł na rynku pierwotnym.
Z kolei wstępne dane BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazywały, że w maju 2026 roku średnia cena nowych mieszkań w Warszawie wróciła poniżej 20 tys. zł za metr i wyniosła około 19,9 tys. zł/m2. Eksperci tłumaczyli to nie tyle prostą obniżką cenników, ile zmianą struktury oferty. Na rynek trafiło więcej lokali z tańszych projektów, co obniżyło średnią.
To ważne rozróżnienie. Kupujący mogą widzieć chwilowe korekty średnich cen, ale to nie musi oznaczać masowego przeceniania mieszkań przez deweloperów.
Warszawa jest droga, bo popyt nie znika
Stolica ma kilka przewag, które utrzymują ceny wysoko. To największy rynek pracy w kraju, centrum administracyjne, akademickie i biznesowe. Do Warszawy nadal przyjeżdżają studenci, pracownicy, inwestorzy oraz osoby szukające stabilnych zarobków.
To tworzy stały popyt na mieszkania. Jednocześnie podaż gruntów w dobrych lokalizacjach jest ograniczona. Deweloperzy mogą budować dalej od centrum, ale dzielnice dobrze skomunikowane nadal utrzymują wyższe ceny.
Najmocniej widać to w lokalizacjach z metrem, blisko tramwajów, szkół, biur i terenów zielonych. Kupujący często rezygnują z większego metrażu, ale nie zawsze chcą rezygnować z lokalizacji.
Rynek pierwotny i wtórny zaczęły się do siebie zbliżać
Jeszcze kilka lat temu różnica między rynkiem pierwotnym i wtórnym była bardziej czytelna. Nowe mieszkania często wyceniano inaczej niż lokale z drugiej ręki, bo kupujący porównywali stan deweloperski, lokalizację i koszty wykończenia.
W 2025 roku średnie ceny transakcyjne na obu rynkach były już niemal identyczne. Rynek pierwotny osiągnął średnio 16383 zł/m2, a wtórny 16459 zł/m2.
To pokazuje, że gotowe mieszkania w dobrych lokalizacjach stały się równie drogie jak nowe lokale. Dla kupującego oznacza to trudniejszy wybór. Przy rynku pierwotnym trzeba doliczyć wykończenie. Przy rynku wtórnym często dochodzi remont, wymiana instalacji albo koszt dostosowania lokalu do własnych potrzeb.
Ukryty koszt to nie tylko cena metra
W Warszawie problemem nie jest już wyłącznie cena mieszkania. Równie ważny stał się koszt finansowania.
Przy mieszkaniu 50 m2 wycenianym na około 830 tys. zł, kupujący z 20-proc. wkładem własnym potrzebuje kredytu rzędu 660 tys. zł. Przy obecnych warunkach oznacza to ratę liczona w tysiącach złotych miesięcznie i konieczność posiadania wysokiej zdolności kredytowej.
To właśnie dlatego część kupujących nie patrzy dziś tylko na cenę ofertową. Liczy całkowity koszt zakupu: wkład własny, ratę, remont, wykończenie, czynsz administracyjny, podatki i opłaty notarialne.
Czy ceny mieszkań w Warszawie spadną?
To pytanie słyszą dziś pośrednicy, doradcy kredytowi i deweloperzy. Odpowiedź nie jest prosta.
Z jednej strony rynek wyraźnie zwolnił. Widać większą ofertę, ostrożniejszych kupujących i większą wrażliwość na cenę. Z drugiej strony Warszawa nadal ma silny popyt strukturalny. Ludzie przeprowadzają się tu za pracą, uczelniami i wyższymi wynagrodzeniami.
Najbardziej prawdopodobny scenariusz to nie gwałtowne cofnięcie cen do poziomów z 2020 roku, lecz większe rozwarstwienie rynku. Dobre lokalizacje będą trzymać cenę. Słabsze projekty, większe metraże i mieszkania z wadami mogą wymagać większych negocjacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie patrz tylko na średnią cenę
– jeśli kupujesz mieszkanie, porównuj ceny transakcyjne, a nie tylko ogłoszenia;
– sprawdź osobno rynek pierwotny i wtórny, bo koszty dodatkowe są inne;
– policz koszt całkowity: cena, wykończenie, remont, notariusz, czynsz i rata;
– przy rynku pierwotnym sprawdź, czy niższa średnia nie wynika tylko z większej liczby tańszych lokali na obrzeżach;
– przy rynku wtórnym negocjuj, szczególnie jeśli oferta długo wisi w portalu;
– nie zakładaj, że korekta średniej ceny oznacza automatycznie spadek ceny konkretnego mieszkania;
– jeśli sprzedajesz lokal, nie opieraj ceny wyłącznie na najwyższych ogłoszeniach z okolicy.
Warszawski rynek mieszkaniowy nie wygląda już jak w 2020 roku. Kupujący płacą za metr o kilka tysięcy złotych więcej, a mieszkanie 50 m2 kosztuje dziś o ponad 300 tys. zł więcej niż 6 lat temu. Najnowsze dane pokazują jednak, że era gwałtownego wzrostu może ustępować miejsca znacznie bardziej selektywnemu rynkowi. Teraz liczy się nie tylko to, ile kosztuje metr, ale gdzie jest mieszkanie, jak długo jest w sprzedaży i ile naprawdę trzeba dopłacić po podpisaniu aktu notarialnego.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.