Mieszkasz wysoko w bloku? W razie alarmu nie rób jednej rzeczy. Rząd wydał instrukcję
Mieszkańcy wysokich bloków mogą znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji, gdy zostanie ogłoszony alarm i trzeba będzie szybko przemieścić się do bezpieczniejszego miejsca. MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną przygotowało instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Jeden z zapisów jest szczególnie istotny dla osób mieszkających na wyższych piętrach. Dotyczy rzeczy, którą na co dzień wiele osób robi niemal automatycznie.
Mieszkasz na 8., 10. albo 15. piętrze? Trzeba o tym wiedzieć wcześniej
W normalnej sytuacji odpowiedź wydaje się oczywista. Jeśli mieszkamy wysoko i chcemy szybko znaleźć się na parterze, korzystamy z najszybszego środka transportu dostępnego w budynku.
Podczas alarmu sytuacja wygląda jednak inaczej.
Oficjalna instrukcja opisuje, jak postępować po otrzymaniu ostrzeżenia oraz jak przemieszczać się do bezpiecznego miejsca. Państwo zaleca, żeby takich zasad nie poznawać dopiero w chwili zagrożenia.
Tej jednej rzeczy nie rób. Chodzi o windę
Dopiero tutaj pojawia się kluczowa zasada.
Podczas przemieszczania się do bezpiecznego miejsca należy korzystać ze schodów, a nie z windy.
To szczególnie ważne właśnie w wysokich budynkach, gdzie zejście kilkunastu pięter może być uciążliwe i winda wydaje się naturalnym wyborem.
Instrukcja wskazuje jednak schody. W sytuacji kryzysowej mogą wystąpić problemy z zasilaniem lub funkcjonowaniem infrastruktury budynku, dlatego uzależnienie drogi do bezpiecznego miejsca od urządzenia elektrycznego może stworzyć dodatkowe zagrożenie.
Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba wybiegać z bloku
To bardzo ważne zastrzeżenie.
Oficjalne zalecenia nie mówią, żeby po każdym ostrzeżeniu natychmiast opuszczać mieszkanie i za wszelką cenę próbować dotrzeć do schronienia.
Jeżeli punkt schronienia jest dostępny i można do niego bezpiecznie dotrzeć, należy się tam udać.
Jeżeli jednak droga wymagałaby długiego przebywania na zewnątrz, instrukcja wskazuje, aby nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. W takiej sytuacji należy poszukać możliwie bezpiecznego miejsca w budynku.
Zostałeś w bloku? Szukaj miejsca bez okien
Jeżeli opuszczenie budynku nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, należy wybrać pomieszczenie możliwie dobrze odizolowane od przestrzeni zewnętrznej.
W praktyce może to być wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba, komórka lub łazienka bez okna, o ile w pomieszczeniu nie znajduje się urządzenie mogące stworzyć dodatkowe zagrożenie.
Znaczenie ma również zasada dwóch ścian – pomiędzy człowiekiem a przestrzenią na zewnątrz powinny znajdować się co najmniej dwie solidne bariery.
Piwnica też nie zawsze jest dobrym wyborem
Można założyć, że najbezpieczniejszym miejscem w bloku automatycznie będzie piwnica. Instrukcja pokazuje, że sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Trzeba brać pod uwagę stan konstrukcji, możliwość wydostania się z pomieszczenia oraz znajdujące się w nim instalacje.
Należy unikać miejsc m.in. z uszkodzonym stropem lub konstrukcją, niebezpiecznymi instalacjami czy tylko jednym wyjściem, jeżeli jego zablokowanie mogłoby uniemożliwić ewakuację.
Nie czekaj na alarm, żeby sprawdzić drogę
W przypadku mieszkańca kilkunastego piętra problem jest większy niż w domu jednorodzinnym. Trzeba nie tylko wiedzieć, gdzie znajduje się bezpieczne miejsce, ale również jak do niego dotrzeć bez korzystania z windy.
Dlatego warto wcześniej sprawdzić klatkę schodową, wyjścia z budynku oraz najbliższe miejsca schronienia. Nie powinno się również zastawiać dróg ewakuacyjnych przedmiotami utrudniającymi przejście.
Jedna prosta zasada może mieć ogromne znaczenie
Nowa instrukcja sprowadza się w tym przypadku do zasady łatwej do zapamiętania:
jeżeli w czasie alarmu musisz przemieścić się na inne piętro lub opuścić budynek, wybieraj schody, nie windę.
Dla osoby mieszkającej wysoko może to oznaczać konieczność pokonania wielu kondygnacji pieszo. Właśnie dlatego rządowe zalecenia warto poznać wcześniej, a nie dopiero wtedy, gdy na telefonie pojawi się ostrzeżenie i na podjęcie decyzji pozostanie niewiele czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.