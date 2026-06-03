Miliony Polaków będą musiały zgłosić dane do rejestru. Nawrocki podpisał kluczową ustawę
Miliony właścicieli psów i kotów będą musiały przygotować się na nowe obowiązki. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK), która wprowadzi obowiązkowe czipowanie i rejestrację zwierząt w centralnej bazie danych. Choć przepisy zaczną obowiązywać dopiero za 2 lata, za brak oznakowania pupila mogą grozić kary sięgające nawet 5000 zł.
Prezydent podpisał ustawę KROPiK. Miliony właścicieli psów i kotów czekają nowe obowiązki
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy obejmą ponad 66 proc. gospodarstw domowych w Polsce i wprowadzą obowiązek czipowania oraz rejestracji zwierząt w centralnej bazie danych. Choć właściciele mają jeszcze czas na przygotowanie się do zmian, za niedopełnienie obowiązków przewidziano kary sięgające nawet 5000 zł.
Nowy obowiązek dla milionów Polaków
Polska przez lata należała do nielicznych państw Unii Europejskiej, które nie posiadały centralnego systemu identyfikacji zwierząt domowych. Podpisana właśnie ustawa ma to zmienić.
Z danych przywoływanych przez autorów projektu wynika, że w polskich domach żyje obecnie ponad 8,1 mln psów oraz 7,2 mln kotów. Badania pokazują, że psa posiada 49 proc. gospodarstw domowych, a kota 41 proc. Oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć zdecydowanej większości rodzin.
Głównym celem ustawy jest ułatwienie identyfikacji zagubionych zwierząt, ograniczenie problemu porzuceń oraz usprawnienie funkcjonowania schronisk.
Czym jest KROPiK?
KROPiK, czyli Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów, będzie centralną bazą danych prowadzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do rejestru mają trafiać informacje o oznakowanych elektronicznie zwierzętach. Każdy pies będzie musiał posiadać mikroczip oraz wpis do systemu. W przypadku kotów obowiązek obejmie zwierzęta posiadające właściciela, przebywające w schroniskach oraz znajdujące się pod opieką organizacji prowadzących domy tymczasowe.
Nowy system ma zastąpić obecny model oparty na wielu rozproszonych bazach danych prowadzonych przez samorządy, fundacje czy prywatne podmioty.
Koty wolno żyjące z wyjątkami
Przepisy przewidują pewne odstępstwa od obowiązkowego oznakowania. Szczególne zasady mają dotyczyć kotów wolno żyjących.
To gminy będą decydowały, czy obejmować takie zwierzęta obowiązkiem czipowania. Wyłączone spod obowiązku pozostaną natomiast koty żyjące na terenach gospodarstw rolnych, gdzie pełnią ważną funkcję w ograniczaniu populacji gryzoni.
Ustawodawcy uznali, że specyfika terenów wiejskich wymaga bardziej elastycznego podejścia.
KROPiK połączony z aplikacją mObywatel
Jednym z najciekawszych elementów nowych przepisów jest integracja rejestru z aplikacją mObywatel.
Właściciele mają uzyskać dostęp do podstawowych informacji o swoich zwierzętach, w tym danych dotyczących szczepień czy identyfikacji mikroczipu.
Zmiana adresu zamieszkania ma być aktualizowana automatycznie dzięki połączeniu systemu z bazą PESEL, co ma ograniczyć liczbę formalności.
Ile będzie kosztować rejestracja zwierzęcia?
Ustawa określa maksymalne stawki związane z oznakowaniem i rejestracją zwierząt.
Dla zwierząt, które nie posiadają jeszcze mikroczipu, koszt identyfikacji i wpisania do rejestru będzie mógł wynieść maksymalnie 100 zł.
Jeżeli pies lub kot jest już oznakowany, opłata za wpis do systemu nie będzie mogła przekroczyć 50 zł.
Ostateczne ceny mają zależeć od lekarzy weterynarii i mogą być niższe od ustawowych limitów.
Kary mogą sięgnąć 5000 zł
Największe emocje budzą sankcje przewidziane za brak oznakowania zwierzęcia lub niewpisanie go do rejestru.
Nowe przepisy przewidują grzywny od 20 zł do nawet 5000 zł.
Sam prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że maksymalny poziom kar może być zbyt wysoki. Podczas podpisywania ustawy zaapelował o analizę przepisów w okresie vacatio legis i ewentualne dostosowanie sankcji.
Warszawa: zmiany obejmą setki tysięcy właścicieli zwierząt
Nowe przepisy będą miały szczególne znaczenie dla Warszawy, gdzie mieszka jedna z największych populacji psów i kotów w Polsce.
Stołeczne schroniska oraz organizacje zajmujące się pomocą zwierzętom od lat wskazują, że brak jednolitej bazy utrudnia odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
KROPiK ma przyspieszyć identyfikację pupili i ograniczyć liczbę przypadków, w których zwierzę trafia do schroniska mimo posiadania właściciela.
Eksperci podkreślają jednak, że sukces systemu będzie zależał od skutecznej kampanii informacyjnej i sprawnego działania rejestru.
Kiedy przepisy zaczną obowiązywać?
Właściciele zwierząt nie muszą działać natychmiast. Ustawa przewiduje aż dwuletni okres przygotowawczy.
W tym czasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma stworzyć pełną infrastrukturę techniczną oraz uruchomić centralną bazę danych.
Dopiero po zakończeniu tego procesu nowe obowiązki zaczną być egzekwowane.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto sprawdzić swojego pupila już teraz
– sprawdź, czy Twój pies lub kot posiada mikroczip;
– zachowaj dokumenty związane z oznakowaniem zwierzęcia;
– upewnij się, że dane właściciela są aktualne;
– śledź komunikaty dotyczące uruchomienia rejestru KROPiK;
– przygotuj się na ewentualny koszt rejestracji zwierzęcia;
– nie odkładaj formalności na ostatnią chwilę, aby uniknąć kar.
Nowy system ma pomóc zarówno właścicielom zwierząt, jak i samorządom oraz schroniskom. Jednocześnie oznacza kolejne obowiązki administracyjne dla milionów Polaków posiadających psy i koty.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.