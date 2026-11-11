Mimo zakazu race na Marszu Niepodległości w Warszawie. Za pirotechnikę grozi grzywna
Na Marszu Niepodległości w Warszawie pojawiła się pirotechnika mimo obowiązującego 11 listopada zakazu. Z bieżących relacji z centrum stolicy wynika, że uczestnicy odpalają race oraz świece dymne. Tymczasem przepisy obowiązują dziś na terenie całej Warszawy i przewidują odpowiedzialność za ich naruszenie.
Marsz Niepodległości rozpoczął się po godzinie 14 na rondzie Dmowskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem przemarszu w tłumie widoczna była pirotechnika.
Radio dla Ciebie, powołując się na PAP, podało o godz. 14:36, że „pomimo zakazu cały czas odpalane są race i świece dymne”. Taką samą informację przekazało Radio ZET w swojej bieżącej relacji z wydarzenia.
W Warszawie obowiązuje dziś zakaz pirotechniki
Nie jest to jedynie apel policji. Wojewoda mazowiecki wydał specjalne rozporządzenie porządkowe dotyczące 11 listopada 2026 roku.
Zakaz obejmuje noszenie, przemieszczanie oraz używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie całego m.st. Warszawy. Oznacza to, że przepisy dotyczą nie tylko samej trasy Marszu Niepodległości.
Wojewoda uzasadnił ograniczenie koniecznością ochrony życia, zdrowia i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas licznych zgromadzeń odbywających się 11 listopada w stolicy.
O zakazie przypominało również MSWiA. Resort informował przed Świętem Niepodległości, że służby mają reagować na przypadki naruszenia porządku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Co grozi za odpalenie racy?
Rozporządzenie wojewody przewiduje za naruszenie zakazu karę grzywny, wymierzaną na zasadach wynikających z przepisów dotyczących wykroczeń.
Kodeks wykroczeń przewiduje co do zasady grzywnę od 20 do 5000 zł, jeżeli konkretny przepis nie ustanawia innego zakresu kary. Ostateczna wysokość sankcji zależy więc od podstawy prawnej przyjętej w konkretnym przypadku i okoliczności zdarzenia.
W przypadku interwencji policji sprawa może zakończyć się mandatem albo zostać skierowana do sądu.
Co ważne, samo użycie pirotechniki może również prowadzić do dalszej odpowiedzialności, jeżeli np. spowoduje pożar, uszkodzenie mienia, zagrożenie dla innych osób albo obrażenia.
Zakaz obejmuje również samo noszenie
To szczególnie istotny element tegorocznych przepisów. Rozporządzenie nie mówi wyłącznie o „odpalaniu” materiałów pirotechnicznych.
Zakazane jest:
- noszenie wyrobów pirotechnicznych,
- przemieszczanie ich,
- używanie ich w miejscach publicznych.
Zakaz obowiązuje 11 listopada na terenie Warszawy. Przewidziano jedynie określone wyjątki, m.in. dla profesjonalnych pokazów pirotechnicznych i podmiotów uprawnionych do wykorzystywania takich środków na podstawie innych przepisów.
Marsz Niepodległości ruszył przez centrum Warszawy
Tegoroczny Marsz Niepodległości prowadzi z ronda Dmowskiego Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego.
Według relacji z miejsca przed rozpoczęciem pochodu zgromadziły się tysiące uczestników. W wydarzeniu biorą udział osoby przyjeżdżające do Warszawy z różnych części Polski.
Służby zabezpieczają centrum miasta. Oprócz zakazu dotyczącego pirotechniki 11 listopada w Warszawie obowiązują również ograniczenia dotyczące noszenia broni oraz lotów dronami.
Sytuacja na Marszu Niepodległości jest dynamiczna. Informacje dotyczące interwencji policji i ewentualnych zatrzymań lub mandatów mogą pojawiać się w kolejnych komunikatach służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.