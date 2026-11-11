Marsz Niepodległości wyruszył z ronda Dmowskiego. Na czele prezydent Nawrocki z biało-czerwoną flagą
Marsz Niepodległości ruszył ulicami Warszawy. Spod ronda Dmowskiego w Alejach Jerozolimskich kolumna kieruje się w stronę mostu Poniatowskiego i błoni Stadionu Narodowego. W pierwszym szeregu idzie prezydent Karol Nawrocki, który niesie biało-czerwoną flagę. W tłumie zapłonęły race, a Aleje Jerozolimskie spowił dym.
Prezydent niesie flagę, obok niego syn i prezydenccy ministrowie
Zgromadzenie formalnie otwarto o godz. 14:00 na rondzie Dmowskiego. Wcześniej uczestnicy zbierali się w Miasteczku Niepodległości pod Pałacem Kultury i Nauki, które działało od rana. Uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Chwilę później odpalono race i marsz wyruszył.
Około godziny 14.40 do marszu dołączył Prezydent Karol Nawrocki. Uczestnicy przywitali go okrzykami Czołem, panie prezydencie. Karolowi Nawrockiemu towarzyszy jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in.:
- szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki,
- szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker,
- szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki,
- szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Udział w marszu prezydent zapowiadał wcześniej, podkreślając, że idzie w nim jak co roku. Rano uczestniczył w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej i złożył wieńce pod pomnikami Ojców Niepodległości.
Trasa: Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego i błonia Stadionu Narodowego
Marsz organizuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tegoroczne hasło brzmi: Polak w Polsce gospodarzem. Organizatorzy zapowiadali, że w pochodzie może wziąć udział nawet pół miliona osób. Policja nie podała jeszcze szacunków liczby uczestników.
|Etap
|Miejsce
|Godzina
|Zbiórka
|Miasteczko Niepodległości pod PKiN, rondo Dmowskiego
|od godz. 9:00
|Otwarcie zgromadzenia
|rondo Dmowskiego
|godz. 14:00
|Wymarsz
|Aleje Jerozolimskie
|ok. godz. 14:30
|Finał
|błonia Stadionu Narodowego
|ok. godz. 16:30
Na błoniach zaplanowano koncerty i wspólne odtańczenie poloneza.
Pierwszy marsz po zamachu w Krakowie. Dodatkowe siły policji i zakaz noszenia broni
To pierwsze tak duże zgromadzenie w Polsce po sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło 6 osób. Po ataku pojawiły się pytania, czy marsz w ogóle się odbędzie. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski napisał, że odwoływanie wydarzeń pod wpływem terroru stanowiłoby niebezpieczny sygnał, że przemoc pozwala sparaliżować życie społeczne. Premier Donald Tusk napisał w niedzielę na platformie X, że nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości, i zaapelował do uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów.
Komenda Stołeczna Policji ściągnęła do Warszawy dodatkowe siły z innych województw. Liczby funkcjonariuszy nie podano. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych przez cały dzień w stolicy obowiązuje zakaz noszenia i przewożenia broni, także rozładowanej. Nad miastem obowiązują też ograniczenia w lotach dronów.
Organizatorzy wystawili straż marszu, która liczy prawie 1000 osób. Na trasie jest kilkadziesiąt zespołów medycznych w stałych punktach i prawie 200 ratowników w patrolach pieszych. Do ok. godz. 15:00 relacje z marszu nie informowały o zatrzymaniach.
Utrudnienia w Warszawie: centrum i most Poniatowskiego zamknięte
Na czas marszu z ruchu wyłączone są m.in. Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, część al. Niepodległości i most Poniatowskiego. Ulice poprzeczne do trasy marszu są zablokowane. Do godz. 20:00 zamknięte jest też Krakowskie Przedmieście, gdzie trwa miejski festiwal Wspólna Niepodległa.
Autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego jeżdżą objazdami, omijając Śródmieście. Najpewniejszym sposobem przemieszczania się są metro, SKM i Koleje Mazowieckie, także na odcinku między Dworcem Zachodnim, Centralnym, Śródmieściem i Wschodnim. Od godz. 15:00 do 21:00 kursuje bezpłatna linia WN między okolicami Krakowskiego Przedmieścia a Cytadelą.
Co warto wiedzieć, jeśli jesteś dziś w centrum Warszawy?
- Omijaj samochodem Śródmieście i most Poniatowskiego co najmniej do wieczora. Na Pragę jedź innymi mostami.
- Wybierz metro, SKM lub pociągi Kolei Mazowieckich. Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów WTP relacjonuje na żywo do godz. 18:00.
- Po zakończeniu marszu najbliżej błoni są stacje metra Stadion Narodowy i kolejowa Warszawa Stadion. Spodziewaj się tłumów.
- W całej Warszawie obowiązuje zakaz noszenia i przewożenia broni, także rozładowanej, oraz zakaz noszenia i używania pirotechniki.
- Jeśli idziesz z dziećmi, ustal miejsce spotkania na wypadek zgubienia się w tłumie i trzymaj się z dala od rac.
- W sytuacji zagrożenia dzwoń pod 112 lub zwróć się do najbliższego policjanta albo członka straży marszu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.