Marsz Niepodległości wyruszył z ronda Dmowskiego. Na czele prezydent Nawrocki z biało-czerwoną flagą

11 listopada 2026 15:12 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Marsz Niepodległości ruszył ulicami Warszawy. Spod ronda Dmowskiego w Alejach Jerozolimskich kolumna kieruje się w stronę mostu Poniatowskiego i błoni Stadionu Narodowego. W pierwszym szeregu idzie prezydent Karol Nawrocki, który niesie biało-czerwoną flagę. W tłumie zapłonęły race, a Aleje Jerozolimskie spowił dym.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Shutterstock.

Prezydent niesie flagę, obok niego syn i prezydenccy ministrowie

Zgromadzenie formalnie otwarto o godz. 14:00 na rondzie Dmowskiego. Wcześniej uczestnicy zbierali się w Miasteczku Niepodległości pod Pałacem Kultury i Nauki, które działało od rana. Uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Chwilę później odpalono race i marsz wyruszył.

Zobacz również:

Około godziny 14.40 do marszu dołączył Prezydent Karol Nawrocki. Uczestnicy przywitali go okrzykami Czołem, panie prezydencie. Karolowi Nawrockiemu towarzyszy jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in.:

  • szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki,
  • szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker,
  • szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki,
  • szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Udział w marszu prezydent zapowiadał wcześniej, podkreślając, że idzie w nim jak co roku. Rano uczestniczył w mszy w Świątyni Opatrzności Bożej i złożył wieńce pod pomnikami Ojców Niepodległości.

Trasa: Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego i błonia Stadionu Narodowego

Marsz organizuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tegoroczne hasło brzmi: Polak w Polsce gospodarzem. Organizatorzy zapowiadali, że w pochodzie może wziąć udział nawet pół miliona osób. Policja nie podała jeszcze szacunków liczby uczestników.

Etap Miejsce Godzina
Zbiórka Miasteczko Niepodległości pod PKiN, rondo Dmowskiego od godz. 9:00
Otwarcie zgromadzenia rondo Dmowskiego godz. 14:00
Wymarsz Aleje Jerozolimskie ok. godz. 14:30
Finał błonia Stadionu Narodowego ok. godz. 16:30

Na błoniach zaplanowano koncerty i wspólne odtańczenie poloneza.

Pierwszy marsz po zamachu w Krakowie. Dodatkowe siły policji i zakaz noszenia broni

To pierwsze tak duże zgromadzenie w Polsce po sobotnim zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło 6 osób. Po ataku pojawiły się pytania, czy marsz w ogóle się odbędzie. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski napisał, że odwoływanie wydarzeń pod wpływem terroru stanowiłoby niebezpieczny sygnał, że przemoc pozwala sparaliżować życie społeczne. Premier Donald Tusk napisał w niedzielę na platformie X, że nikt nie zamierza zakazać Marszu Niepodległości, i zaapelował do uczestników o powstrzymanie się od agresji i szacunek wobec policjantów.

Zobacz również:

Komenda Stołeczna Policji ściągnęła do Warszawy dodatkowe siły z innych województw. Liczby funkcjonariuszy nie podano. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych przez cały dzień w stolicy obowiązuje zakaz noszenia i przewożenia broni, także rozładowanej. Nad miastem obowiązują też ograniczenia w lotach dronów.

Organizatorzy wystawili straż marszu, która liczy prawie 1000 osób. Na trasie jest kilkadziesiąt zespołów medycznych w stałych punktach i prawie 200 ratowników w patrolach pieszych. Do ok. godz. 15:00 relacje z marszu nie informowały o zatrzymaniach.

Utrudnienia w Warszawie: centrum i most Poniatowskiego zamknięte

Na czas marszu z ruchu wyłączone są m.in. Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, część al. Niepodległości i most Poniatowskiego. Ulice poprzeczne do trasy marszu są zablokowane. Do godz. 20:00 zamknięte jest też Krakowskie Przedmieście, gdzie trwa miejski festiwal Wspólna Niepodległa.

Autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego jeżdżą objazdami, omijając Śródmieście. Najpewniejszym sposobem przemieszczania się są metro, SKM i Koleje Mazowieckie, także na odcinku między Dworcem Zachodnim, Centralnym, Śródmieściem i Wschodnim. Od godz. 15:00 do 21:00 kursuje bezpłatna linia WN między okolicami Krakowskiego Przedmieścia a Cytadelą.

Co warto wiedzieć, jeśli jesteś dziś w centrum Warszawy?

  • Omijaj samochodem Śródmieście i most Poniatowskiego co najmniej do wieczora. Na Pragę jedź innymi mostami.
  • Wybierz metro, SKM lub pociągi Kolei Mazowieckich. Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów WTP relacjonuje na żywo do godz. 18:00.
  • Po zakończeniu marszu najbliżej błoni są stacje metra Stadion Narodowy i kolejowa Warszawa Stadion. Spodziewaj się tłumów.
  • W całej Warszawie obowiązuje zakaz noszenia i przewożenia broni, także rozładowanej, oraz zakaz noszenia i używania pirotechniki.
  • Jeśli idziesz z dziećmi, ustal miejsce spotkania na wypadek zgubienia się w tłumie i trzymaj się z dala od rac.
  • W sytuacji zagrożenia dzwoń pod 112 lub zwróć się do najbliższego policjanta albo członka straży marszu.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna