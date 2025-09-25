Minister mówi wprost: to atak hybrydowy! Drony po raz kolejny sparaliżowały ruch lotniczy.

Duński minister: drony nad lotniskami „atak hybrydowy”. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen określił ostatnie incydenty z dronami nad duńskimi lotniskami jako atak hybrydowy. W odpowiedzi na pytania mediów stwierdził, że działania te wyglądają na celowe próby destabilizacji.

Poulsen zaznaczył, że w nocy drony obserwowano nad portami lotniczymi w Aalborgu, Esbjerg, Sønderborg i w bazie wojskowej Skrydstrup. Nad jednym z lotnisk w poniedziałek widziano podobną aktywność.

Choć ministrowi nie udało się potwierdzić państwowego sprawcy, ocenił, że incydent wpisuje się w strategię takich działań. Zauważył, że niektóre państwa i podmioty mają interes w podważaniu solidarności z Ukrainą.

Poulsen przyznał, że Dania rozważa dalsze działania w sojuszu z NATO i UE, w tym możliwość konsultacji z artykułem 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

 

