Minister mówi wprost: to atak hybrydowy! Drony po raz kolejny sparaliżowały ruch lotniczy.
Duński minister: drony nad lotniskami „atak hybrydowy”. Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen określił ostatnie incydenty z dronami nad duńskimi lotniskami jako atak hybrydowy. W odpowiedzi na pytania mediów stwierdził, że działania te wyglądają na celowe próby destabilizacji.
Poulsen zaznaczył, że w nocy drony obserwowano nad portami lotniczymi w Aalborgu, Esbjerg, Sønderborg i w bazie wojskowej Skrydstrup. Nad jednym z lotnisk w poniedziałek widziano podobną aktywność.
Choć ministrowi nie udało się potwierdzić państwowego sprawcy, ocenił, że incydent wpisuje się w strategię takich działań. Zauważył, że niektóre państwa i podmioty mają interes w podważaniu solidarności z Ukrainą.
Poulsen przyznał, że Dania rozważa dalsze działania w sojuszu z NATO i UE, w tym możliwość konsultacji z artykułem 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.