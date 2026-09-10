Ministerstwo zapowiada nową aplikację ostrzegawczą dla Polaków. Dźwięk włączy się nawet w wyciszonym telefonie. Zobacz szczegóły dla Warszawy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Państwową Strażą Pożarną (PSP) pracuje nad nową aplikacją mobilną, która ma natychmiast ostrzegać obywateli przed bezpośrednim zagrożeniem. Jak poinformował wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, system ma osiągnąć gotowość operacyjną do końca 2026 roku. W pierwszej kolejności narzędzie trafi do mieszkańców województw wschodnich graniczących z Ukrainą, a w kolejnym etapie zostanie wdrożone w całej Polsce, w tym na terenie stolicy, obejmując strategiczne dzielnice, takie jak Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Ostrzeżenie przełamie wyciszenie telefonu. Jak ma działać nowy system MSWiA i RCB
Kluczową innowacją przygotowywanego rozwiązania ma być zdolność do skutecznego zaalarmowania użytkownika w sytuacji kryzysowej, niezależnie od ustawień aparatu. Resort prowadzi intensywne uzgodnienia z Ministerstwem Cyfryzacji oraz operatorami sieci komórkowych, aby komunikaty o zagrożeniu generowały głośny sygnał dźwiękowy i wibracje nawet wtedy, gdy telefon pozostaje całkowicie wyciszony. Powiadomienia będą wysyłane z dokładnością do poziomu konkretnej gminy i powiatu, co pozwoli na precyzyjne informowanie lokalnych społeczności np. o zagrożeniach powietrznych lub zdarzeniach związanych z sytuacją za wschodnią granicą.
Prace nad cyfrowym systemem ostrzegania wpisują się w nowelizowane ramy prawne dotyczące ochrony ludności oraz obrony cywilnej, regulowane przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.) oraz projektowanych regulacji o stanie klęski żywiołowej i ochronie ludności. Nowe narzędzie ma stanowić bezpośrednie uzupełnienie dotychczasowych komunikatów SMS wysyłanych w ramach Alertu RCB.
Modernizacja 22 tysięcy syren i ćwiczenia w stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
Aplikacja mobilna to tylko jeden z elementów kompleksowej reformy systemu powiadamiania. MSWiA równolegle prowadzi cyfryzację sieci syren alarmowych w całej Polsce. Obecnie w kraju funkcjonuje około 22 tysiące syren, z czego jedynie 8,5 tysiąca to nowoczesne urządzenia cyfrowe umożliwiające automatyczne i zdalne uruchomienie. Pozostałe to przestarzałe syreny analogowe. Do końca roku większość z nich ma zostać zmodernizowana, choć – jak przyznają przedstawiciele MSWiA – całkowita wymiana 14 tysięcy urządzeń analogowych jest procesem długofalowym ze względu na wieloletnie zaległości infrastrukturowe.
Nowoczesny system alarmowy ma kluczowe znaczenie również dla Warszawy. W stołecznym Śródmieściu, na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie cyfrowe syreny są regularnie poddawane przeglądom technicznym, a zintegrowanie ich z nową aplikacją mobilną pozwoli na stworzenie spójnego i niezawodnego schematu ewakuacji oraz ostrzegania mieszkańców w razie wystąpienia kryzysu.
Jak krok po kroku przygotować się na odbiór sygnałów i komunikatów alarmowych
Zobacz zestaw praktycznych zasad, które pozwolą odpowiednio zareagować na powiadomienia o zagrożeniu:
- Zaktualizuj oprogramowanie smartfona i włącz powiadomienia kryzysowe – upewnij się, że Twój telefon ma włączoną obsługę Alertów RCB oraz cyfrowych komunikatów PWS.
- Zapoznaj się z sygnałami syren alarmowych na Woli i Mokotowie – pamiętaj, że sygnał ciągły oznacza odwołanie alarmu, a modulowany trwający 3 minuty ogłoszenie zagrożenia.
- Sprawdzaj lokalne komunikaty wydawane przez Dzielnicowe Biura Zarządzania Kryzysowego – w Śródmieściu informacje publikowane są na oficjalnych portalach miejskich.
- Nie ignoruj powiadomień dźwiękowych generowanych w trybie wyciszonym – po odebraniu alertu natychmiast postępuj zgodnie z instrukcjami służb państwowych.
- Przygotuj podstawowy plecak ewakuacyjny i dokumenty – w przypadku ogłoszenia alarmu miej pod ręką najpotrzebniejsze leki, wodę oraz ładowarkę do telefonu.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.