Mniej niż 4 procent Polaków ma miejsce w schronie! Nowatorska technologia z Polski zrewolucjonizuje ochronę miast
Opublikowany raport Najwyższej Izby Kontroli ujawnił katastrofalny stan polskiej obrony cywilnej w 68 proc. skontrolowanych schronów warunki uznano za niezadowalające, a bezpieczne schronienie mogło znaleźć zaledwie 3,78 proc. mieszkańców kraju (ok. 1,4 mln osób). Odpowiedzią na wieloletnie zaniedbania ma być przełomowy projekt polskiej firmy. Polski pomysł opiera się na stworzeniu prefabrykowanych, modułowych schronów, które można składać niczym klocki. Technologia ta ma umożliwić masową budowę infrastruktury ochronnej przy szkołach, zakładach przemysłowych oraz na nowych osiedlach mieszkaniowych w całej Polsce, w tym w Warszawie.
Miliardowe budżety, nowe przepisy i testy z amunicją 155 mm
Przyspieszenie prac nad infrastrukturą obronną jest możliwe dzięki nowym ramom prawnym i finansowym. Kluczowa w tym obszarze staje się ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz przyjęty przez rząd Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 z budżetem rzędu 34 miliardów złotych. Ponadto od 1 stycznia 2026 roku wszystkie nowe inwestycje wielorodzinne muszą spełniać warunki techniczne pozwalające na urządzanie miejsc doraźnego schronienia dla mieszkańców.
Wojciech Milke i Marcin Kroc z ARX Modular podkreślają, że przy tak wielkich zaległościach tradycyjne projektowanie każdego obiektu od zera jest zbyt wolne. Zaprojektowana przez nich platforma konstrukcyjna wykorzystuje wysokowytrzymałe betony HRC i UHPC oraz hybrydowe zbrojenia. W 2026 roku konstrukcja przeszła testy poligonowe przeprowadzone we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej (WITI), wykazując pełną odporność na ostrzał i odłamki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm zgodnie z normami NATO STANAG.
Aglomeracja warszawska i koncepcja rozproszonej sieci ochrony
Zamiast budowy pojedynczych, kolosalnych schronów, które stanowią łatwy cel dla przeciwnika, strategia ARX Modular zakłada tworzenie rozproszonej sieci mniejszych obiektów. Technologia ta ma charakter dual-use (podwójnego zastosowania) – w sektorze cywilnym posłuży do ochrony ludności oraz infrastruktury krytycznej (wodociągi, energetyka, węzły kolejowe), a w wojskowym zabezpieczy stanowiska dowodzenia C2/C4ISR oraz punkty medyczne.
Dla Warszawy oznacza to rewolucję w zabezpieczaniu przestrzeni miejskiej. Produkcja elementów realizowana w polskich zakładach prefabrykacji pozwoli na szybki montaż modułów na terenach gęsto zabudowanych dzielnic, takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście. Rozwiązaniem interesują się także inne państwa NATO, co otwiera polskim producentom betonów i prefabrykatów drogę do ekspansji zagranicznej.
Jak krok po kroku przebiega wdrożenie schronów modułowych w miastach
Zobacz zestaw kluczowych atutów i etapów wdrażania modułowych budowli ochronnych:
- Seryjna produkcja w lokalnych zakładach prefabrykacji – produkcja elementów blisko placu budowy skraca czas transportu i obniża koszty logistyczne na Mazowszu.
- Ekspresowy montaż z powtarzalnych elementów betonowych – składanie modułów jak klocków umożliwia szybkie zabezpieczenie szkół, urzędów i szpitali.
- Spełnienie wymogów dla deweloperów budujących na Woli i Mokotowie – ułatwienie realizacji obostrzeń budowlanych dla nowych bloków mieszkalnych.
- Certyfikowana odporność balistyczna potwierdzona przez WITI – ochrona przed ostrzałem artyleryjskim 155 mm i odłamkami zgodna ze standardami NATO.
- Tworzenie trudnych do zniszczenia rozproszonych sieci schronienia – zastąpienie wielkich bunkrów elastycznym systemem połączonych mikropunktów.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.