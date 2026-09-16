Od czwartku w Lidlu gigantyczne promocje. Ceny spadają nawet o 90 proc

16 września 2026 23:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Takie ceny mogą zatrzymać klientów przy sklepowych półkach. W Lidlu pojawiły się bardzo mocno przecenione produkty – na zdjęciach wykonanych w sklepie widać obniżki sięgające nawet 90 proc. Maseczka do twarzy kosztuje 69 groszy, inna 95 groszy, a środek do czyszczenia samochodu marki Sonax został przeceniony o 60 proc. do zaledwie 2 zł. Część wyprzedażowych produktów jest już dostępna, a od czwartku 17 września klienci mogą wypatrywać kolejnych okazji.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Łowcy okazji powinni uważnie patrzeć na elektroniczne etykiety cenowe. Tym razem nie chodzi o różnicę kilkudziesięciu groszy.

Zobacz również:

Na przesłanych nam zdjęciach z Lidla widać przeceny wynoszące 56, 60, a nawet 90 procent.

W praktyce oznacza to, że niektóre kosmetyki można kupić za mniej niż złotówkę.

69 groszy zamiast 6,99 zł

Największe wrażenie robi jedna z maseczek do twarzy.

Na sklepowej etykiecie widnieje obniżka:

-90 proc.

Zobacz również:

Cena została obniżona z 6,99 zł do zaledwie 0,69 zł za sztukę.

To oznacza oszczędność 6,30 zł na jednym opakowaniu.

Przy takiej cenie za 10 maseczek klient zapłaci 6,90 zł – czyli mniej niż wcześniej kosztowała jedna sztuka.

Promocja w Lidlu 17 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocja w Lidlu 17 września Fot. Warszawa w Pigułce

Kolejna maseczka za 95 groszy

Na tym okazje się nie kończą.

Inne maseczki do twarzy, w różnych wariantach, zostały przecenione o 56 proc.

Nowa cena wynosi:

0,95 zł za sztukę.

Na etykiecie widoczna jest wcześniejsza cena 2,19 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 1,06 zł.

Tu również schodzimy więc poniżej symbolicznej granicy złotówki.

Promocja w Lidlu 17 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocja w Lidlu 17 września Fot. Warszawa w Pigułce

Markowy produkt za 2 zł

Bardzo mocna przecena pojawiła się także w zupełnie innej kategorii.

Środek do czyszczenia samochodu Sonax został oznaczony rabatem wynoszącym aż 60 proc.

Cena po obniżce:

2 zł za opakowanie.

W tym przypadku uwagę zwraca nie tylko wysokość przeceny, ale również marka. Sonax specjalizuje się w produktach do pielęgnacji i czyszczenia samochodów, dlatego cena na poziomie dwóch złotych może zainteresować kierowców.

Promocja w Lidlu 17 września Fot. Warszawa w Pigułce
Promocja w Lidlu 17 września Fot. Warszawa w Pigułce

Maska do włosów za 6,99 zł

Na kolejnej etykiecie widzimy maskę do włosów marek Glovpool/Allaura.

Produkt został przeceniony o 30 proc., a jego aktualna cena wynosi:

6,99 zł za sztukę.

Na etykiecie jako punkt odniesienia widnieje 9,99 zł.

Obok niej znajduje się przeceniona maseczka za 95 groszy.

Trzeba patrzeć na czerwone etykiety

W przypadku takich wyprzedaży sytuacja może różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami.

To istotne, ponieważ przedstawione ceny pochodzą z konkretnych etykiet sfotografowanych w sklepie, a nie z ogólnopolskiej gazetki gwarantującej dostępność każdego z tych produktów we wszystkich placówkach.

Przy produktach wyprzedażowych dostępność zależy przede wszystkim od zapasu pozostającego w danym sklepie.

Warto więc zwracać uwagę właśnie na czerwone elektroniczne oznaczenia cenowe.

Lidl regularnie prowadzi akcje cenowe

Sieć równolegle prowadzi szersze działania promocyjne i cenowe obejmujące różne kategorie asortymentu. Oficjalne materiały Lidla pokazują, że w ramach akcji „Twoje niskie ceny” lista produktów była rozszerzana również w 2026 roku.

Lidl prowadzi także całoroczny program „Kupuję, nie marnuję”, w którym pełnowartościowe artykuły z krótkim terminem przydatności lub drobnymi wadami wizualnymi sprzedawane są taniej. To jednak inna akcja niż przeceny widoczne na przesłanych zdjęciach.

Największe przeceny sięgają 90 procent

Na podstawie cen widocznych obecnie w sklepie najmocniejsze znalezione okazje wyglądają następująco:

  • maseczka do twarzy – 0,69 zł, -90 proc.,
  • maseczka do twarzy, różne rodzaje – 0,95 zł, -56 proc.,
  • Sonax, środek do czyszczenia auta – 2 zł, -60 proc.,
  • maska do włosów – 6,99 zł, -30 proc.

Największe wrażenie robi zdecydowanie pierwsza cena. 69 groszy za produkt przeceniony z 6,99 zł oznacza, że Lidl obniżył cenę o dziewięć dziesiątych.

Osoby wybierające się na zakupy od czwartku powinny jednak pamiętać, że tak głębokie przeceny mogą być lokalne i zależeć od dostępności zapasów w konkretnym sklepie. Dlatego nie ma gwarancji, że wszystkie pokazane produkty i ceny będą dostępne w każdej placówce Lidla.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna