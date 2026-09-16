Od czwartku w Lidlu gigantyczne promocje. Ceny spadają nawet o 90 proc
Takie ceny mogą zatrzymać klientów przy sklepowych półkach. W Lidlu pojawiły się bardzo mocno przecenione produkty – na zdjęciach wykonanych w sklepie widać obniżki sięgające nawet 90 proc. Maseczka do twarzy kosztuje 69 groszy, inna 95 groszy, a środek do czyszczenia samochodu marki Sonax został przeceniony o 60 proc. do zaledwie 2 zł. Część wyprzedażowych produktów jest już dostępna, a od czwartku 17 września klienci mogą wypatrywać kolejnych okazji.
Łowcy okazji powinni uważnie patrzeć na elektroniczne etykiety cenowe. Tym razem nie chodzi o różnicę kilkudziesięciu groszy.
Na przesłanych nam zdjęciach z Lidla widać przeceny wynoszące 56, 60, a nawet 90 procent.
W praktyce oznacza to, że niektóre kosmetyki można kupić za mniej niż złotówkę.
69 groszy zamiast 6,99 zł
Największe wrażenie robi jedna z maseczek do twarzy.
Na sklepowej etykiecie widnieje obniżka:
-90 proc.
Cena została obniżona z 6,99 zł do zaledwie 0,69 zł za sztukę.
To oznacza oszczędność 6,30 zł na jednym opakowaniu.
Przy takiej cenie za 10 maseczek klient zapłaci 6,90 zł – czyli mniej niż wcześniej kosztowała jedna sztuka.
Kolejna maseczka za 95 groszy
Na tym okazje się nie kończą.
Inne maseczki do twarzy, w różnych wariantach, zostały przecenione o 56 proc.
Nowa cena wynosi:
0,95 zł za sztukę.
Na etykiecie widoczna jest wcześniejsza cena 2,19 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 1,06 zł.
Tu również schodzimy więc poniżej symbolicznej granicy złotówki.
Markowy produkt za 2 zł
Bardzo mocna przecena pojawiła się także w zupełnie innej kategorii.
Środek do czyszczenia samochodu Sonax został oznaczony rabatem wynoszącym aż 60 proc.
Cena po obniżce:
2 zł za opakowanie.
W tym przypadku uwagę zwraca nie tylko wysokość przeceny, ale również marka. Sonax specjalizuje się w produktach do pielęgnacji i czyszczenia samochodów, dlatego cena na poziomie dwóch złotych może zainteresować kierowców.
Maska do włosów za 6,99 zł
Na kolejnej etykiecie widzimy maskę do włosów marek Glovpool/Allaura.
Produkt został przeceniony o 30 proc., a jego aktualna cena wynosi:
6,99 zł za sztukę.
Na etykiecie jako punkt odniesienia widnieje 9,99 zł.
Obok niej znajduje się przeceniona maseczka za 95 groszy.
Trzeba patrzeć na czerwone etykiety
W przypadku takich wyprzedaży sytuacja może różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami.
To istotne, ponieważ przedstawione ceny pochodzą z konkretnych etykiet sfotografowanych w sklepie, a nie z ogólnopolskiej gazetki gwarantującej dostępność każdego z tych produktów we wszystkich placówkach.
Przy produktach wyprzedażowych dostępność zależy przede wszystkim od zapasu pozostającego w danym sklepie.
Warto więc zwracać uwagę właśnie na czerwone elektroniczne oznaczenia cenowe.
Lidl regularnie prowadzi akcje cenowe
Sieć równolegle prowadzi szersze działania promocyjne i cenowe obejmujące różne kategorie asortymentu. Oficjalne materiały Lidla pokazują, że w ramach akcji „Twoje niskie ceny” lista produktów była rozszerzana również w 2026 roku.
Lidl prowadzi także całoroczny program „Kupuję, nie marnuję”, w którym pełnowartościowe artykuły z krótkim terminem przydatności lub drobnymi wadami wizualnymi sprzedawane są taniej. To jednak inna akcja niż przeceny widoczne na przesłanych zdjęciach.
Największe przeceny sięgają 90 procent
Na podstawie cen widocznych obecnie w sklepie najmocniejsze znalezione okazje wyglądają następująco:
- maseczka do twarzy – 0,69 zł, -90 proc.,
- maseczka do twarzy, różne rodzaje – 0,95 zł, -56 proc.,
- Sonax, środek do czyszczenia auta – 2 zł, -60 proc.,
- maska do włosów – 6,99 zł, -30 proc.
Największe wrażenie robi zdecydowanie pierwsza cena. 69 groszy za produkt przeceniony z 6,99 zł oznacza, że Lidl obniżył cenę o dziewięć dziesiątych.
Osoby wybierające się na zakupy od czwartku powinny jednak pamiętać, że tak głębokie przeceny mogą być lokalne i zależeć od dostępności zapasów w konkretnym sklepie. Dlatego nie ma gwarancji, że wszystkie pokazane produkty i ceny będą dostępne w każdej placówce Lidla.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.