Zacznie się w czwartek rano w Biedronce. Ludzie będą wynosić całymi kartonami
W czwartek 17 września w Biedronce ruszy promocja, która może przyciągnąć wielu łowców okazji. Sieć przeceni w nietypowy sposób duże czekolady Milka. Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt będzie można dostać gratis. Promocja obejmie również popularne tabliczki Milka MMMAX.
Miłośnicy słodyczy powinni zwrócić uwagę na ofertę Biedronki obowiązującą od 17 do 19 września 2026 roku. Tym razem sieć przygotowała akcję „1+1 gratis” na duże czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 g.
Milka 1+1 gratis. Można mieszać dowolnie
Z informacji przedstawionych przez Biedronkę wynika, że w promocji będzie można dowolnie mieszać dostępne warianty. Przy zakupie dwóch czekolad objętych akcją tańsza z nich zostanie naliczona jako gratis.
Na grafice promocyjnej widać między innymi klasyczną Milkę Alpine Milk oraz duże tabliczki z serii MMMAX, w tym warianty z ciastkami i orzechami.
To oferta, która szczególnie może zainteresować osoby robiące większe zapasy. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu.
Jest dzienny limit. Maksymalnie trzy czekolady gratis
Promocja przeznaczona jest dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci. Obowiązuje również limit 6 sztuk dziennie na kartę, co oznacza możliwość otrzymania maksymalnie 3 czekolad gratis jednego dnia.
Nie będzie więc można kupić bez ograniczeń całego kartonu w ramach jednej karty. Przy maksymalnym wykorzystaniu promocji klient bierze sześć czekolad, a płaci za trzy pary zgodnie z zasadą, że w każdej parze tańsza jest gratis.
W czwartek warto zajrzeć do sklepu wcześniej
Akcje 1+1 gratis na markowe słodycze należą do promocji, które mogą szybko zainteresować klientów, szczególnie gdy dotyczą dużych opakowań i pozwalają łączyć różne smaki.
Oferta rozpocznie się w czwartek 17 września i potrwa do soboty 19 września 2026 roku, jednak dostępność konkretnych wariantów będzie zależała od zapasów poszczególnych sklepów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.