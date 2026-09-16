Zacznie się w czwartek rano w Biedronce. Ludzie będą wynosić całymi kartonami

16 września 2026 21:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W czwartek 17 września w Biedronce ruszy promocja, która może przyciągnąć wielu łowców okazji. Sieć przeceni w nietypowy sposób duże czekolady Milka. Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt będzie można dostać gratis. Promocja obejmie również popularne tabliczki Milka MMMAX.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Miłośnicy słodyczy powinni zwrócić uwagę na ofertę Biedronki obowiązującą od 17 do 19 września 2026 roku. Tym razem sieć przygotowała akcję „1+1 gratis” na duże czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 g.

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Milka 1+1 gratis. Można mieszać dowolnie

Z informacji przedstawionych przez Biedronkę wynika, że w promocji będzie można dowolnie mieszać dostępne warianty. Przy zakupie dwóch czekolad objętych akcją tańsza z nich zostanie naliczona jako gratis.

Na grafice promocyjnej widać między innymi klasyczną Milkę Alpine Milk oraz duże tabliczki z serii MMMAX, w tym warianty z ciastkami i orzechami.

To oferta, która szczególnie może zainteresować osoby robiące większe zapasy. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu.

Jest dzienny limit. Maksymalnie trzy czekolady gratis

Promocja przeznaczona jest dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci. Obowiązuje również limit 6 sztuk dziennie na kartę, co oznacza możliwość otrzymania maksymalnie 3 czekolad gratis jednego dnia.

Nie będzie więc można kupić bez ograniczeń całego kartonu w ramach jednej karty. Przy maksymalnym wykorzystaniu promocji klient bierze sześć czekolad, a płaci za trzy pary zgodnie z zasadą, że w każdej parze tańsza jest gratis.

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W czwartek warto zajrzeć do sklepu wcześniej

Akcje 1+1 gratis na markowe słodycze należą do promocji, które mogą szybko zainteresować klientów, szczególnie gdy dotyczą dużych opakowań i pozwalają łączyć różne smaki.

Oferta rozpocznie się w czwartek 17 września i potrwa do soboty 19 września 2026 roku, jednak dostępność konkretnych wariantów będzie zależała od zapasów poszczególnych sklepów.

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