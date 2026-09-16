W weekend zamkną ulicę w Warszawie. Zostawione samochody mogą odholować na koszt właściciela
Kierowców w Warszawie czekają kolejne duże weekendowe utrudnienia. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział zamknięcie ulicy Szwoleżerów na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką. Prace rozpoczną się w piątek 18 września o godzinie 22:00 i potrwają do poniedziałku 21 września do godziny 6:00. W tym czasie kierowcy nie przejadą remontowanym fragmentem, a na ulicy pojawią się zakazy parkowania. ZDM ostrzega, że pozostawione tam samochody będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.
Weekendowe zamknięcie związane jest z wymianą nawierzchni jezdni. Nie będzie to jednak zwykłe frezowanie ograniczone do zerwania starego asfaltu i ułożenia nowego. Na Szwoleżerów już wcześniej prowadzone były prace przy chodnikach, a przy ulicy 29 Listopada zaplanowano również poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. Cały remont obejmuje więc nie tylko kierowców, ale również pieszych i infrastrukturę przy ulicy.
Szwoleżerów będzie całkowicie zamknięta
Największa zmiana dotyczy odcinka od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej. ZDM zapowiada jego zamknięcie na czas układania nowej nawierzchni. Oznacza to, że połączenie ze Szwoleżerów stracą również ulice boczne oraz wyjazdy z okolicznych osiedli. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu prowadzącego Trasą Łazienkowską i ulicą Czerniakowską.
Na Czerniakowskiej od strony Mokotowa pas przeznaczony normalnie do skrętu w lewo zostanie wykorzystany do zawracania. Na czas prac drogowych otwarty zostanie natomiast wyjazd z ulicy 29 Listopada na Czerniakowską. Po zakończeniu remontu zostanie on ponownie zamknięty. Organizacja ruchu w tej części miasta będzie więc przez cały weekend wyraźnie różnić się od codziennej.
Zostawiony samochód może zostać odholowany
Szczególnie uważni powinni być mieszkańcy i kierowcy, którzy parkują przy Szwoleżerów. Na czas prac ustawione zostaną zakazy zatrzymywania z tabliczkami informującymi o możliwości odholowania pojazdu. Ograniczenia obejmą także istniejące miejsca postojowe. Samochód pozostawiony w miejscu objętym czasowym zakazem może więc zostać usunięty, a koszt holowania obciąży właściciela.
Warto sprawdzić oznakowanie jeszcze przed rozpoczęciem weekendu. Tymczasowa organizacja ruchu może zostać ustawiona wcześniej, dlatego osoby zostawiające samochód na kilka dni powinny upewnić się, czy w miejscu parkowania nie pojawiły się już znaki informujące o terminie obowiązywania zakazu.
Zmiany także dla autobusów
Zamknięcie Szwoleżerów wpłynie również na Warszawski Transport Publiczny. Autobusy linii 108 i 162 nie pojadą w weekend standardową trasą przez remontowany odcinek. Zostaną skierowane na objazd Trasą Łazienkowską i ulicą Czerniakowską. Pasażerowie korzystający z tych linii powinni przed podróżą sprawdzić aktualne rozkłady i lokalizację przystanków.
Zmiany dotkną również pieszych. Wraz z postępem robót poszczególne przejścia dla pieszych będą czasowo zamykane na przemian. Nie oznacza to więc całkowitego odcięcia ruchu pieszego przez cały weekend, ale trasy przejścia mogą zmieniać się w zależności od aktualnego etapu prac.
Nie tylko nowy asfalt
Remont Szwoleżerów jest częścią większego tegorocznego programu odnawiania warszawskich ulic. Na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką poza nawierzchnią jezdni zaplanowano także remont chodników, przystanku „Szwoleżerów” 04 oraz zatok postojowych. ZDM zapowiada również poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych w rejonie ulicy 29 Listopada.
Sam etap asfaltowania ma być jednak szybki. Frezarki rozpoczną pracę w piątek wieczorem, a zgodnie z obecnym harmonogramem kierowcy mają wrócić na Szwoleżerów już w poniedziałek o godzinie 6:00. Najważniejsze dla osób mieszkających w okolicy jest więc wcześniejsze przestawienie samochodów oraz przygotowanie się na weekendowe objazdy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.