MON szykuje „ustawę przedwojenną”. Polska przygotowuje się na trudne scenariusze. Zmiany mogą objąć także cywilów
Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad przepisami, które mają przygotować Polskę do działania w warunkach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa. W resorcie powstaje dokument określany jako „ustawa przedwojenna”. Nowe regulacje mają dotyczyć nie tylko wojska, ale również administracji publicznej i części przedsiębiorców. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że państwo musi wyciągnąć wnioski z wojny w Ukrainie i przygotować się na trudniejsze czasy.
Niepokojąca zapowiedź MON. Powstaje „ustawa przedwojenna”
Polska przygotowuje nowe rozwiązania prawne na wypadek poważnego kryzysu bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi prace nad ustawą, która ma zwiększyć gotowość państwa jeszcze przed ewentualnym wprowadzeniem stanu wojennego.
Określenie „ustawa przedwojenna” pojawiło się w wypowiedziach przedstawicieli resortu obrony i szybko zwróciło uwagę opinii publicznej.
Nie jest to jednak oficjalna nazwa aktu prawnego. Jak wyjaśnił wiceminister obrony Paweł Zalewski, chodzi o przepisy dotyczące gotowości obronnej państwa.
Ich podstawowym celem ma być stworzenie mechanizmów umożliwiających szybsze reagowanie na zagrożenia militarne i hybrydowe.
Dotychczasowe regulacje nie zawsze zapewniają odpowiednią elastyczność działania w sytuacji, gdy zagrożenie rośnie, ale nie ma jeszcze podstaw do wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań przewidzianych na czas wojny.
Minister obrony mówi o trudniejszych czasach
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że przygotowywane rozwiązania mają uwzględniać doświadczenia wynikające z wojny w Ukrainie.
W rozmowie z „Super Expressem” minister wskazał, że Polska musi brać pod uwagę również trudniejsze scenariusze, choć wyraził nadzieję, że nigdy nie dojdzie do ich realizacji.
To istotny sygnał dotyczący kierunku zmian w polskim systemie bezpieczeństwa.
Resort obrony chce bowiem przygotować instytucje państwowe do funkcjonowania w sytuacjach, które nie muszą jeszcze oznaczać otwartego konfliktu zbrojnego.
Chodzi między innymi o zagrożenia hybrydowe, działania destabilizacyjne oraz sytuacje wymagające szybkiej współpracy wojska, administracji i innych służb.
Nowe obowiązki mogą dotyczyć nie tylko żołnierzy
Jednym z ważniejszych elementów przygotowywanej ustawy mają być rozwiązania dotyczące funkcjonowania administracji publicznej i podmiotów istotnych dla bezpieczeństwa państwa.
Według dotychczasowych informacji część przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji może zostać objęta dodatkowymi zadaniami związanymi z przygotowaniem obronnym.
Rozważane są również zmiany w organizacji szkoleń.
Oznacza to, że przygotowania na sytuacje kryzysowe nie będą ograniczały się wyłącznie do jednostek wojskowych.
Państwo potrzebuje bowiem sprawnie działającego transportu, infrastruktury, łączności oraz instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie podstawowych usług mieszkańcom.
Na obecnym etapie nie przedstawiono jednak ostatecznego katalogu nowych obowiązków. Nie można więc stwierdzić, że każdy przedsiębiorca lub pracownik administracji zostanie automatycznie objęty dodatkowymi wymaganiami.
Wojska sojusznicze mają przemieszczać się szybciej
Istotnym elementem nowych przepisów ma być usprawnienie przemieszczania wojsk sojuszniczych przez terytorium Polski.
W przypadku poważnego zagrożenia czas potrzebny na przerzut żołnierzy i sprzętu wojskowego może mieć kluczowe znaczenie.
Resort obrony chce ograniczyć bariery proceduralne, które mogłyby utrudniać szybkie podejmowanie działań.
Nowe rozwiązania mają również usprawnić współpracę pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP, administracją i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
To jeden z wniosków płynących z obserwacji wojny w Ukrainie, gdzie szybkość podejmowania decyzji oraz sprawność logistyki odgrywają ogromną rolę.
Państwo chce reagować jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego
Jednym z głównych założeń ustawy jest stworzenie rozwiązań pozwalających działać wcześniej niż w momencie wystąpienia bezpośredniego konfliktu.
Współczesne zagrożenia nie zawsze zaczynają się od regularnych działań wojskowych.
Mogą obejmować cyberataki, sabotaż, zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej czy działania wymierzone w systemy łączności i transportu.
Przygotowywane przepisy mają pomóc instytucjom państwowym reagować na takie sytuacje w sposób skoordynowany.
Nie oznacza to jednak automatycznego wprowadzania stanu wojennego ani nadzwyczajnych ograniczeń praw obywatelskich.
Zakres ewentualnych uprawnień i obowiązków będzie można dokładnie ocenić dopiero po opublikowaniu projektu.
Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?
Przedstawiciele MON zapowiadali, że projekt ustawy może zostać przedstawiony opinii publicznej i skierowany do dalszych prac legislacyjnych w najbliższych tygodniach.
Wiceminister Paweł Zalewski informował o przygotowaniach do publikacji dokumentu, a resort obrony potwierdzał zaawansowanie prac.
Nie oznacza to jednak, że ustawa została już uchwalona.
Przed wejściem w życie nowe przepisy muszą przejść odpowiednią procedurę legislacyjną, obejmującą między innymi prace parlamentarne.
Dopiero ostateczna treść aktu prawnego pozwoli określić, jakie rozwiązania rzeczywiście zostaną wprowadzone.
Czy Polacy powinni obawiać się mobilizacji?
Samo przygotowywanie ustawy dotyczącej gotowości obronnej nie oznacza ogłoszenia mobilizacji ani rozpoczęcia przygotowań do bezpośredniego konfliktu zbrojnego.
Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawia projekt jako element wzmacniania bezpieczeństwa państwa i dostosowywania przepisów do współczesnych zagrożeń.
Warto również odróżnić planowane rozwiązania od obowiązujących już przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, które regulują między innymi służbę wojskową, kwalifikację wojskową i określone obowiązki obronne.
Nie ma obecnie podstaw, by na podstawie samej zapowiedzi nowej ustawy twierdzić, że wszyscy Polacy zostaną powołani do wojska.
Polska przygotowuje się na trudne scenariusze
Prace nad tzw. ustawą przedwojenną pokazują, że polskie władze chcą zmienić sposób przygotowania państwa do sytuacji kryzysowych.
Nowe przepisy mają umożliwić wcześniejsze reagowanie na zagrożenia, usprawnić współpracę instytucji i przyspieszyć działania wojskowe w razie potrzeby.
Dla obywateli najważniejsze będzie ustalenie, czy i w jakim zakresie nowe regulacje wpłyną na ich codzienne życie, obowiązki zawodowe oraz funkcjonowanie administracji.
Na razie projekt pozostaje na etapie przygotowań. Jego opracowanie jest działaniem prewencyjnym, a nie informacją o zbliżającej się wojnie. Ostateczne znaczenie nowych przepisów poznamy po przedstawieniu ich pełnej treści.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.