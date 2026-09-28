Możesz dostać wezwanie do oddania swojego prywatnego samochodu. Wojsko wymaga, by bak był pełny
Prywatne auto może zostać czasowo oddane do używania na potrzeby obrony państwa nawet w czasie pokoju. Nie oznacza to, że żołnierze mogą po prostu zabrać przypadkowy samochód z parkingu. Najpierw musi zostać wydana decyzja administracyjna. Dopiero później właściciel może otrzymać wezwanie z terminem i miejscem przekazania pojazdu.
Temat wrócił za sprawą projektu rozporządzenia dotyczącego rekwirowania transportu podczas stanu wojennego. Dokument nie tworzy nowego prawa do przejmowania prywatnych aut. Zmienia nazwy organów wojskowych wskazanych w przepisach z 2004 roku. Według rejestru prac legislacyjnych projekt pozostaje otwarty.
Dla kierowców istotna jest również inna, już obowiązująca procedura: świadczenie rzeczowe w czasie pokoju. Ustawa o obronie Ojczyzny pozwala na czasowe oddanie do używania rzeczy ruchomych, w tym pojazdów, na określone potrzeby państwa. Obowiązek może dotyczyć także osoby fizycznej.
Najpierw decyzja, potem wezwanie
Decyzję o przeznaczeniu samochodu do świadczenia rzeczowego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Musi ona zostać doręczona posiadaczowi pojazdu wraz z uzasadnieniem. Na odwołanie do wojewody jest 14 dni od doręczenia decyzji. Samo otrzymanie takiego pisma nie oznacza jeszcze, że auto trzeba natychmiast odstawić do jednostki.
Jeżeli decyzja stanie się ostateczna i pojawi się potrzeba użycia samochodu, właściciel może dostać wezwanie do jego przekazania. Co do zasady doręcza się je 14 dni przed terminem wykonania świadczenia; wyjątek dotyczy sprawdzania gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. Od wezwania wydanego na podstawie ostatecznej decyzji nie przysługuje odwołanie. Dlatego pierwszego pisma w tej sprawie nie warto odkładać bez przeczytania.
Na jak długo można przekazać auto?
W czasie pokoju ustawa przewiduje limit 48 godzin przy sprawdzaniu gotowości mobilizacyjnej oraz 7 dni w związku z ćwiczeniami wojskowymi. Obowiązek może być nakładany najwyżej trzy razy w roku, przy czym świadczenie trwające do siedmiu dni może wystąpić tylko raz. Te limity nie opisują zasad obowiązujących podczas mobilizacji i wojny.
Przy przekazaniu pojazd ma być przygotowany do użycia. Wzór pouczenia do decyzji przewiduje między innymi dowód rejestracyjny, kompletne wyposażenie i pełny zbiornik paliwa. Przepisy przewidują ryczałt za używanie rzeczy oraz odpowiedzialność biorącego za jej utratę lub uszkodzenie. Przekazanie i zwrot są dokumentowane.
Najważniejsze dla właściciela samochodu: projekt z 2026 roku dotyczy przepisów na czas stanu wojennego. Możliwość czasowego wezwania do przekazania auta w czasie pokoju wynika z obowiązującej ustawy i wymaga przejścia opisanej w niej procedury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.