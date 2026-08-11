Możesz zapłacić podatek od tarasu. Wszystko zależy od jednego szczegółu
Bez względu na to czy masz dom czy mieszkanie z ogródkiem, marzeniem wielu jest taras. Część właścicieli traktuje go po prostu jak dodatkowy, zabudowany element ogródka, ale okazuje się, że można od niego zapłacić dodatkowy podatek. O tym czy tak będzie decyduje jeden szczegół.
Kiedy taras nie ma żadnego znaczenia dla podatku
Typowy, otwarty taras przydomowy, wykorzystywany do wypoczynku – drewniany podest, kostka brukowa czy płyty tarasowe ułożone na gruncie, bez dachu i bez ścian – nie jest wliczany do powierzchni użytkowej budynku, od której nalicza się podatek od nieruchomości. Nie spełnia też warunków, by uznać go za odrębną budowlę. Taka konstrukcja pozostaje więc dla urzędu podatkowo neutralna, dokładnie tak, jak zakłada większość właścicieli.
Kiedy taras może zostać opodatkowany
Sytuacja zmienia się, gdy taras zostaje zabudowany – zyskuje dach, ściany czy inne trwałe przegrody, które sprawiają, że zaczyna przypominać dodatkowe pomieszczenie, a nie otwartą powierzchnię na świeżym powietrzu. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe, autonomiczne definicje budynku i budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzone nowelizacją z 19 listopada 2024 roku – konieczne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 roku, który uznał wcześniejszą definicję budowli za niezgodną z Konstytucją. Zgodnie z nowymi przepisami budynkiem jest obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi, posiadający fundamenty i dach. Zabudowany, solidnie skonstruowany taras z dachem i ścianami może więc zostać potraktowany jako część budynku zwiększająca jego powierzchnię użytkową, a w niektórych przypadkach jako odrębna budowla – a wtedy podatek od nieruchomości realnie wzrasta.
Altana i pergola mają ustawowe zwolnienie, ale taras nie jest na tej liście
Ta sama nowelizacja z 2025 roku wprowadziła też ważne wyłączenia z opodatkowania dla drobnych obiektów ogrodowych – kapliczek i krzyży przydrożnych, a także obiektów architektury ogrodowej takich jak pergole, mostki, murowane grille, oczka wodne czy figurki ogrodowe, oraz obiektów służących codziennej rekreacji, jak wyposażenie placów zabaw czy wiaty na rowery. To dobra wiadomość dla właścicieli dbających o estetykę ogrodu, ale warto podkreślić, że tej wyraźnej ustawowej listy zwolnień nie obejmuje sam taras – jego kwalifikacja podatkowa wciąż zależy od indywidualnej oceny konstrukcji, a nie automatycznego wyłączenia.
Osobna sprawa – tak zwany podatek od deszczu, który mało kogo dotyczy
W internecie krąży też inna opłata, mylona z podatkiem od nieruchomości i czasem nazywana potocznie podatkiem od deszczu – czyli opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowana w Prawie wodnym z 20 lipca 2017 roku. To zupełnie inna danina, pobierana nie przez gminę na rzecz jej budżetu, lecz w 90 procentach na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a jedynie w 10 procentach trafiająca do budżetu gminy. Kluczowy jest tu jednak próg, o którym rzadko wspominają nagłówki – opłata dotyczy wyłącznie nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 metrów kwadratowych, na których zabudowa i utwardzone powierzchnie wyłączyły więcej niż 70 procent terenu z powierzchni biologicznie czynnej, a teren nie jest podłączony do systemu kanalizacji deszczowej. Typowa działka jednorodzinna w Warszawie, licząca kilkaset lub najwyżej kilka tysięcy metrów kwadratowych, w zdecydowanej większości przypadków nie zbliża się nawet do tego progu – realnym adresatem tej opłaty są duże parkingi, centra handlowe czy hale magazynowe, a nie przydomowy taras czy podjazd pod jednorodzinnym domem.
Zanim zapytasz urząd, sprawdź jaki typ tarasu posiadasz
Zanim zaczniesz się martwić o dodatkowy podatek, oceń, czy Twój taras ma dach i pełne ściany, czy pozostaje otwartą platformą bez zadaszenia – to pierwsze, najprostsze kryterium, które w większości przypadków od razu odpowiada na pytanie o opodatkowanie. Jeśli planujesz dopiero budowę zadaszonego, częściowo zamkniętego tarasu, sprawdź w dokumentacji projektowej, czy taka konstrukcja została zgłoszona jako zwiększenie powierzchni użytkowej budynku – to zwykle rozstrzyga sprawę jeszcze przed jakąkolwiek interpretacją urzędu.
W razie wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową do właściwego urzędu – w Warszawie sprawy podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzą urzędy poszczególnych dzielnic, właściwe dla adresu nieruchomości. Warto zapytać wprost, czy konkretna, już istniejąca lub dopiero planowana konstrukcja tarasu będzie traktowana jako zwiększająca podstawę opodatkowania – pisemna odpowiedź urzędu daje pewność, której nie zapewni żadna ogólna informacja znaleziona w internecie, bo jak pokazuje praktyka orzecznicza sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia w podobnych sprawach bywają zaskakująco niejednolite.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.