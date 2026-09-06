Można stracić wypłatę za wrzesień. ZUS ostrzega młodych Polaków. Trzeba dostarczyć jeden dokument
Wrzesień może przynieść niemiłą niespodziankę części tegorocznych maturzystów pobierających rentę rodzinną. Po zakończeniu szkoły zmienia się ich status, a osoby rozpoczynające studia muszą dopilnować formalności w ZUS. Spóźnienie może oznaczać utratę świadczenia za cały wrzesień. Jest również ważna zmiana dla maturzystów pracujących na umowie zlecenia.
Problem pojawia się właśnie teraz, ponieważ uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych pobierający rentę rodzinną zachowują prawo do niej do końca sierpnia. Absolwent, który zamierza rozpocząć studia, musi natomiast wykazać dalszą naukę.
ZUS przypomina, że osoby przyjęte na studia mogą otrzymać rentę rodzinną również za wrzesień, ale trzeba spełnić określone warunki.
Jeden dokument może zdecydować o pieniądzach za cały miesiąc
Maturzysta przyjęty na pierwszy rok studiów powinien złożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia.
Co jednak zrobić, jeżeli uczelnia nie może jeszcze we wrześniu wystawić takiego dokumentu?
ZUS przewiduje taką sytuację. Przyszły student może złożyć oświadczenie o zamiarze podjęcia studiów, wskazując planowany termin ich rozpoczęcia. Następnie powinien dostarczyć właściwe zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu rozpoczęcia nauki.
Spóźnisz się do października? Możesz stracić pieniądze za wrzesień
Tutaj pojawia się najważniejsza pułapka.
Jeżeli przyszły student złoży wymagany wniosek w ZUS dopiero w październiku, nie otrzyma renty rodzinnej za wrzesień. Świadczenie przysługuje bowiem od miesiąca, w którym do ZUS wpłynie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Nie wystarczy również samo wrześniowe oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia studiów.
Jeżeli student rozpoczyna naukę w październiku, musi następnie dostarczyć ZUS zaświadczenie z uczelni. Jeśli tego nie zrobi, może być zobowiązany do zwrotu renty wypłaconej za wrzesień.
Jest jeszcze jedna pułapka. Dotyczy umów zlecenia
Wrzesień jest szczególnym miesiącem również dla tegorocznych maturzystów, którzy dorabiają na podstawie umowy zlecenia.
Do 31 sierpnia korzystali oni ze statusu ucznia. W przypadku osoby do 26. roku życia oznaczało to, że od takiej umowy co do zasady nie były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Problem w tym, że absolwent szkoły średniej od 1 września nie jest już uczniem, a studentem stanie się dopiero wraz z rozpoczęciem studiów.
To może oznaczać konieczność naliczenia składek od wrześniowego wynagrodzenia.
Jest sposób, żeby zachować korzystne rozliczenie we wrześniu
ZUS wskazuje jednak rozwiązanie dla osób, które zostały przyjęte na studia rozpoczynające się w październiku.
Jeżeli maturzysta dostarczy zleceniodawcy zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia, dla celów ubezpieczeniowych może być traktowany jak uczeń aż do 30 września.
W efekcie od jego umowy zlecenia nie będą naliczane składki za wrzesień, dzięki czemu wynagrodzenie netto może być wyższe.
Wrzesień jest kluczowy
Dla części młodych osób chodzi więc o dwie oddzielne kwestie: zachowanie renty rodzinnej za wrzesień oraz sposób rozliczenia umowy zlecenia.
Najważniejsze jest niedopuszczenie do sytuacji, w której formalności dotyczące renty zostaną odłożone do października. Wtedy pieniędzy za wrzesień można już nie odzyskać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.