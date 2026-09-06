ZUS wprowadził ważną zmianę. Od 4 września część osób nie uruchomi aplikacji. Trzeba spełnić nowy warunek
Od 4 września 2026 roku zmieniły się wymagania dotyczące aplikacji mZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe zabezpieczenia, a użytkownicy starszych telefonów mogą napotkać problem. Aplikacja wymaga teraz co najmniej systemu Android 11. Zmieniły się również zasady dotyczące kodu PIN.
Zmiana właśnie weszła w życie. ZUS poinformował o niej 31 sierpnia, dając użytkownikom zaledwie kilka dni na przygotowanie urządzeń.
Na oficjalnej stronie Zakładu komunikat widnieje wśród najnowszych informacji technicznych.
Masz starszy telefon? Sprawdź wersję Androida
Najważniejsza zmiana dotyczy osób korzystających z aplikacji mZUS na smartfonach z systemem Android.
Od 4 września minimalną obsługiwaną wersją jest Android 11. Informacja o tym wymaganiu została opublikowana przez ZUS razem z zapowiedzią zmian zwiększających bezpieczeństwo aplikacji.
Dla właścicieli nowszych telefonów nie powinno to stanowić problemu. Kłopot mogą mieć jednak osoby posiadające starsze urządzenia, które nie otrzymały aktualizacji do wymaganej wersji systemu.
Dlatego przed szukaniem przyczyny problemów z mZUS warto wejść w ustawienia telefonu i sprawdzić numer używanej wersji Androida.
ZUS zmienił również PIN
To niejedyna nowość. ZUS wprowadził także dłuższy PIN służący do zabezpieczenia dostępu do aplikacji. W oficjalnym komunikacie Zakład wskazuje obie zmiany jako element podnoszenia bezpieczeństwa mZUS.
Ma to znaczenie, ponieważ aplikacja daje dostęp do danych i usług związanych ze świadczeniami oraz ubezpieczeniami.
Zmiany nie są więc jedynie kosmetyczną aktualizacją programu. Dotyczą zabezpieczenia dostępu do informacji użytkownika.
mZUS przydaje się m.in. rodzicom
Temat jest szczególnie aktualny na początku września. ZUS właśnie realizuje wypłaty świadczenia Dobry Start, a mZUS jest jednym z elektronicznych kanałów wykorzystywanych przez klientów Zakładu.
4 września ZUS opublikował również aktualną informację dotyczącą wypłat świadczenia Dobry Start.
Dlatego osoby regularnie korzystające z aplikacji powinny sprawdzić, czy ich urządzenie spełnia nowe wymagania, zanim będą potrzebowały dostępu do usług.
Zmiana już obowiązuje
Nie jest to zapowiedź dotycząca przyszłego miesiąca. Nowe wymagania zaczęły obowiązywać 4 września 2026 roku.
Jeżeli więc mZUS przestał działać prawidłowo na starszym smartfonie, jednym z pierwszych elementów do sprawdzenia powinna być wersja Androida.
ZUS wyraźnie wskazuje obecnie Androida 11 jako minimalną wersję systemu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.