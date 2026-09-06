Nowe zasady już obowiązują. Kierowcy muszą uważać. Jedna decyzja może oznaczać utratę prawa jazdy na 5 lat
Od 3 września 2026 roku kierowców obowiązuje kolejny pakiet zmian w przepisach. Szczególnie poważne konsekwencje przewidziano dla osób, które mimo zatrzymania prawa jazdy zdecydują się ponownie wsiąść za kierownicę. W określonej sytuacji uprawnienia mogą zostać cofnięte aż na pięć lat. Nowe obowiązki dotyczą również młodych kierowców.
Zmiany weszły w życie zaledwie kilka dni temu. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje 3 września jako kolejny etap reformy przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prawo jazdy można stracić na 5 lat
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy kierowców, którzy nie respektują decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy.
Jeżeli kierowca prowadzi samochód mimo wydanej przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące, konsekwencje są teraz znacznie poważniejsze.
Uprawnienia mogą zostać cofnięte w całości na okres pięciu lat.
To ogromna zmiana w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości, wcześniej w takiej sytuacji okres zatrzymania prawa jazdy był przedłużany o kolejne trzy miesiące.
Teraz zignorowanie zakazu może więc mieć konsekwencje liczone nie w miesiącach, ale w latach.
Nowe zasady również dla młodych kierowców
Od 3 września zaczęły obowiązywać także rozwiązania dotyczące osób, które po raz pierwszy uzyskują prawo jazdy kategorii B.
Młodzi kierowcy zostają objęci okresem próbnym. W jego ramach przewidziano m.in. obowiązek odbycia praktycznego szkolenia dotyczącego zagrożeń występujących w ruchu drogowym.
Zmiany są elementem większej reformy, której poszczególne części wprowadzane są w 2026 roku etapami.
Prawo jazdy od 17. roku życia
Jedną z najbardziej zauważalnych zmian wprowadzonych wcześniej w tym roku była możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez 17-latków.
Nie oznacza to jednak pełnej swobody prowadzenia samochodu na takich samych zasadach jak w przypadku starszych kierowców. Młoda osoba może prowadzić pojazd pod określonymi warunkami, w tym pod nadzorem doświadczonego kierowcy.
Kurs można natomiast rozpocząć już po ukończeniu 16 lat i 9 miesięcy.
Surowsze przepisy dotyczą także prędkości
W 2026 roku rozszerzono również przepisy pozwalające na zatrzymanie prawa jazdy za bardzo duże przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
Konsekwencje dotyczą już nie tylko przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Nowe regulacje obejmują również takie przekroczenie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.
Dla kierowców oznacza to, że część zachowań, które wcześniej kończyły się przede wszystkim wysokim mandatem i punktami, może obecnie mieć znacznie poważniejsze skutki dla posiadanych uprawnień.
Kierowcy powinni sprawdzić nowe przepisy
Pakiet zmian jest rozłożony na kilka terminów, dlatego łatwo przeoczyć moment wejścia w życie poszczególnych regulacji.
3 września rozpoczął się kolejny etap. Szczególnie istotna jest zmiana dotycząca prowadzenia pojazdu mimo zatrzymania prawa jazdy. W takim przypadku konsekwencje mogą obecnie oznaczać utratę uprawnień aż na pięć lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.