Nowe zasady już obowiązują. Kierowcy muszą uważać. Jedna decyzja może oznaczać utratę prawa jazdy na 5 lat

6 września 2026 02:37 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Od 3 września 2026 roku kierowców obowiązuje kolejny pakiet zmian w przepisach. Szczególnie poważne konsekwencje przewidziano dla osób, które mimo zatrzymania prawa jazdy zdecydują się ponownie wsiąść za kierownicę. W określonej sytuacji uprawnienia mogą zostać cofnięte aż na pięć lat. Nowe obowiązki dotyczą również młodych kierowców.

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Młody kierowca za kierownicą samochodu.
Fot. Krakenimages.com / Shutterstock

Zmiany weszły w życie zaledwie kilka dni temu. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje 3 września jako kolejny etap reformy przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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Jedna z najważniejszych zmian dotyczy kierowców, którzy nie respektują decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy.

Jeżeli kierowca prowadzi samochód mimo wydanej przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące, konsekwencje są teraz znacznie poważniejsze.

Uprawnienia mogą zostać cofnięte w całości na okres pięciu lat.

To ogromna zmiana w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem. Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości, wcześniej w takiej sytuacji okres zatrzymania prawa jazdy był przedłużany o kolejne trzy miesiące.

Teraz zignorowanie zakazu może więc mieć konsekwencje liczone nie w miesiącach, ale w latach.

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Nowe zasady również dla młodych kierowców

Od 3 września zaczęły obowiązywać także rozwiązania dotyczące osób, które po raz pierwszy uzyskują prawo jazdy kategorii B.

Młodzi kierowcy zostają objęci okresem próbnym. W jego ramach przewidziano m.in. obowiązek odbycia praktycznego szkolenia dotyczącego zagrożeń występujących w ruchu drogowym.

Zmiany są elementem większej reformy, której poszczególne części wprowadzane są w 2026 roku etapami.

Prawo jazdy od 17. roku życia

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian wprowadzonych wcześniej w tym roku była możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B przez 17-latków.

Nie oznacza to jednak pełnej swobody prowadzenia samochodu na takich samych zasadach jak w przypadku starszych kierowców. Młoda osoba może prowadzić pojazd pod określonymi warunkami, w tym pod nadzorem doświadczonego kierowcy.

Kurs można natomiast rozpocząć już po ukończeniu 16 lat i 9 miesięcy.

Surowsze przepisy dotyczą także prędkości

W 2026 roku rozszerzono również przepisy pozwalające na zatrzymanie prawa jazdy za bardzo duże przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Konsekwencje dotyczą już nie tylko przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Nowe regulacje obejmują również takie przekroczenie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Dla kierowców oznacza to, że część zachowań, które wcześniej kończyły się przede wszystkim wysokim mandatem i punktami, może obecnie mieć znacznie poważniejsze skutki dla posiadanych uprawnień.

Kierowcy powinni sprawdzić nowe przepisy

Pakiet zmian jest rozłożony na kilka terminów, dlatego łatwo przeoczyć moment wejścia w życie poszczególnych regulacji.

3 września rozpoczął się kolejny etap. Szczególnie istotna jest zmiana dotycząca prowadzenia pojazdu mimo zatrzymania prawa jazdy. W takim przypadku konsekwencje mogą obecnie oznaczać utratę uprawnień aż na pięć lat.

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