Wielka zmiana w szkołach już obowiązuje. Nie dotyczy jednak wszystkich uczniów. Rodzice powinni sprawdzić klasę dziecka
Od 1 września 2026 roku rozpoczęło się wdrażanie nowej podstawy programowej w polskich szkołach. Reforma nie obejmuje jednak od razu wszystkich uczniów. W pierwszej kolejności nowe zasady dotyczą klas I i IV szkoły podstawowej. W kolejnych latach zmiany będą rozszerzane na następne roczniki.
Początek roku szkolnego 2026/2027 przyniósł jedną z największych zmian w polskiej edukacji ostatnich lat. Nowa podstawa programowa stała się faktem, ale sposób jej wprowadzania może być dla części rodziców niejasny.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało bowiem o stopniowym wdrażaniu reformy. Oznacza to, że w tej samej szkole część dzieci będzie już uczyła się według nowych zasad, podczas gdy inne klasy pozostaną przy dotychczasowej podstawie.
Od 1 września zmiana dotyczy dwóch klas
W roku szkolnym 2026/2027 nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zaczęła obowiązywać uczniów:
klasy I szkoły podstawowej oraz klasy IV szkoły podstawowej.
Pozostałe roczniki nie przechodzą automatycznie na nowe zasady tylko dlatego, że rozpoczął się nowy rok szkolny.
Reforma będzie rozszerzana sukcesywnie. W następnych latach nową podstawą zostaną objęte kolejne klasy.
To bardzo istotne z punktu widzenia rodziców mających kilkoro dzieci. Może się bowiem zdarzyć, że jedno dziecko w rodzinie będzie już objęte reformą, a jego starsze rodzeństwo nadal będzie realizowało dotychczasową podstawę.
W przedszkolach sytuacja wygląda inaczej
Inne rozwiązanie zastosowano w wychowaniu przedszkolnym.
Tutaj nowa podstawa programowa od 1 września 2026 roku obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Nie ma więc takiego stopniowego przechodzenia kolejnych roczników jak w przypadku szkoły podstawowej.
Szkoła ma uczyć inaczej niż dotychczas
Reforma nie sprowadza się jedynie do zamiany listy tematów w podręczniku.
MEN przedstawia nową podstawę jako odejście od modelu skoncentrowanego przede wszystkim na zapamiętywaniu dużej ilości informacji na rzecz większego nacisku na rozwijanie kompetencji ucznia.
Wśród założeń pojawiają się m.in. myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, współpraca, komunikacja i praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy.
Zmiany dotyczą również sposobu organizowania procesu nauczania.
Pojawiają się doświadczenia edukacyjne
Jednym z nowych elementów są tzw. doświadczenia edukacyjne.
MEN wskazuje, że mają one pozwolić uczniom wykorzystywać wiedzę w praktyce i łączyć zagadnienia z różnych dziedzin. Mogą przyjmować formę m.in. projektów, badań, debat czy wyjść edukacyjnych.
Nie chodzi więc wyłącznie o kolejne treści do opanowania, lecz również o sposób pracy z uczniami.
Reforma będzie wchodziła do szkół przez kilka lat
Rodzice powinni pamiętać, że 1 września 2026 roku był dopiero początkiem całego procesu.
Nowa podstawa w szkole podstawowej jest wdrażana rocznikami. Dzięki temu uczniowie znajdujący się już w trakcie określonego etapu edukacyjnego nie są nagle przenoszeni w całości do nowego systemu.
Co ciekawe, w przypadku przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa nowa podstawa ma być stosowana w klasach VIII dopiero od 1 września 2027 roku.
Rodzice mogą zauważyć różnice już w tym roku
Dla rodzin najważniejsza informacja jest więc prosta: reforma już obowiązuje, ale nie każdego ucznia dotyczy w tym samym momencie.
Jeżeli dziecko rozpoczęło we wrześniu 2026 roku pierwszą albo czwartą klasę szkoły podstawowej, znalazło się w pierwszej grupie uczniów objętych nową podstawą programową.
W przedszkolach nowe zasady dotyczą natomiast wszystkich dzieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.