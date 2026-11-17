MSWiA wskazało, gdzie ukryć się podczas ataku. Jedno pomieszczenie w mieszkaniu może uratować życie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało szczegółowy dokument wyjaśniający, jak zachować się w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Instrukcja została opublikowana 25 września 2026 roku i stanowi rozwinięcie rządowego „Poradnika Bezpieczeństwa”, który wcześniej trafił do blisko 17 milionów polskich domów. W opracowaniu materiału uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz eksperci zajmujący się ochroną ludności.
Dokument zawiera praktyczne zalecenia dotyczące postępowania po usłyszeniu syren alarmowych, wyboru miejsca schronienia oraz zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnego ataku. Jednym z najważniejszych elementów jest wyjaśnienie, dlaczego w zwykłym mieszkaniu niektóre pomieszczenia mogą zapewniać większą ochronę niż inne.
MSWiA podkreśla, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ogromne znaczenie ma czas reakcji. Dlatego warto wcześniej sprawdzić układ własnego mieszkania i ustalić, gdzie można schronić się wtedy, gdy dotarcie do wyznaczonego punktu schronienia nie będzie możliwe.
Jedna zasada może uratować życie. MSWiA wskazuje na dwie ściany
Najważniejszym zaleceniem zawartym w rządowej instrukcji jest tak zwana zasada dwóch ścian. Zgodnie z nią pomiędzy osobą szukającą schronienia a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany. Chodzi o ograniczenie ryzyka obrażeń powstających wskutek rozprysku szkła, przemieszczania się odłamków oraz fragmentów uszkodzonych elementów budynku.
W praktyce oznacza to, że duży pokój z oknami wychodzącymi na ulicę niekoniecznie jest najlepszym miejscem przeczekania zagrożenia. Znacznie korzystniejszy może okazać się niewielki korytarz położony w centralnej części mieszkania, który od zewnętrznej elewacji oddzielają inne pomieszczenia i solidne przegrody budowlane.
Pierwsza ściana może ograniczyć przedostawanie się części odłamków i gruzu, natomiast kolejna stanowi dodatkową barierę ochronną. Nie jest to jednak gwarancja bezpieczeństwa w przypadku bezpośredniego trafienia budynku. Zasada ma przede wszystkim zwiększać szanse uniknięcia obrażeń w określonych sytuacjach zagrożenia.
Gdzie ukryć się w bloku? Wiele osób nie pomyślałoby o tych pomieszczeniach
W oficjalnej instrukcji MSWiA wymieniono konkretne miejsca, które mogą być odpowiednie do schronienia. Należą do nich wewnętrzny korytarz, przedpokój, przedsionek, garderoba, komórka bez okien oraz odpowiednio usytuowana łazienka. W niektórych budynkach ochronę mogą zapewniać również właściwie przygotowane piwnice i garaże podziemne.
Najważniejsze jest jednak to, aby wybrane pomieszczenie znajdowało się możliwie blisko centralnej części budynku, z dala od ścian zewnętrznych i okien. Znaczenie ma również konstrukcja obiektu, stan jego elementów nośnych oraz obecność instalacji i wyposażenia, które w przypadku uszkodzenia mogłyby stanowić dodatkowe zagrożenie.
W typowym mieszkaniu w bloku warto więc sprawdzić, czy pomiędzy przedpokojem a zewnętrzną ścianą budynku znajdują się co najmniej dwie solidne przegrody. Jeśli tak, może to być miejsce warte uwzględnienia w domowym planie bezpieczeństwa. Nie należy jednak zakładać, że każdy przedpokój automatycznie spełnia te warunki.
Łazienka może być bezpieczniejsza od salonu. Ale jest jeden bardzo ważny warunek
Szczególną uwagę zwraca zalecenie dotyczące łazienek. W wielu polskich mieszkaniach są to pomieszczenia wewnętrzne, pozbawione okien, dlatego mogą zapewniać pewną ochronę przed odłamkami przedostającymi się z zewnątrz. MSWiA podkreśla jednak, że nie każda łazienka nadaje się do schronienia.
Zgodnie z instrukcją należy wybierać wyłącznie łazienkę bez okien, kotła i piecyka gazowego. Nie należy również zajmować miejsca bezpośrednio przy dużych lustrach, szklanych elementach, bojlerze lub ciężkich wiszących szafkach. W przypadku uszkodzenia budynku takie przedmioty mogą się rozbić, spaść lub spowodować dodatkowe obrażenia.
Właśnie dlatego przed podjęciem decyzji trzeba ocenić nie tylko położenie pomieszczenia, lecz także jego wyposażenie. Niewielka łazienka z piecykiem gazowym może być gorszym wyborem niż odpowiednio usytuowany wewnętrzny korytarz.
Okna i balkony mogą stanowić zagrożenie. Tych miejsc należy unikać
Resort spraw wewnętrznych zwraca szczególną uwagę na niebezpieczeństwo związane z przebywaniem blisko okien. Podczas eksplozji fala uderzeniowa może doprowadzić do rozbicia szyb, a powstające odłamki szkła mogą spowodować poważne obrażenia. Dlatego w przypadku zagrożenia należy oddalić się od przeszkleń i przejść do bardziej osłoniętej części budynku.
Niewskazane jest również wybieranie pomieszczeń z balkonami oraz miejsc, w których znajdują się butle gazowe, kotły, ciężkie przedmioty zawieszone na ścianach lub duże powierzchnie szklane. W czasie zagrożenia nawet zwykłe wyposażenie mieszkania może stać się niebezpieczne.
Rządowa instrukcja przestrzega również przed traktowaniem klatki schodowej jako uniwersalnego schronienia. Jeżeli znajdują się na niej duże okna, nie powinna być wybierana jako miejsce przeczekania zagrożenia. Schody służą przede wszystkim do przemieszczania się między kondygnacjami i dotarcia do właściwego punktu schronienia.
Piwnica nie zawsze jest dobrym wyborem. Rząd wskazuje niebezpieczne sytuacje
Wiele osób uważa, że w przypadku ataku z powietrza należy bezwzględnie zejść do piwnicy. Tymczasem MSWiA podkreśla, że bezpieczeństwo takiego pomieszczenia zależy od jego stanu technicznego i konstrukcji. Sama lokalizacja pod ziemią nie oznacza jeszcze, że piwnica zapewni odpowiednią ochronę.
Nie należy wybierać pomieszczeń z uszkodzonymi stropami, widocznymi pęknięciami konstrukcyjnymi, niebezpiecznymi instalacjami gazowymi lub tylko jednym wyjściem, jeżeli stwarza to ryzyko uwięzienia. W razie uszkodzenia budynku niewłaściwie wybrane miejsce może okazać się trudne do opuszczenia.
Podobne zasady dotyczą garaży podziemnych. Odpowiednio przygotowany obiekt może zapewniać pewną ochronę, ale nie każdy parking pod budynkiem jest schronem. Przed uznaniem go za miejsce bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na jego konstrukcję, stan techniczny i drogi ewakuacji.
Co zrobić, gdy zawyją syreny? MSWiA podaje kolejność działania
Po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu lub usłyszeniu sygnału alarmowego należy przede wszystkim zapoznać się z oficjalnymi informacjami przekazywanymi przez służby. Jeżeli w pobliżu znajduje się oznaczony punkt schronienia, jest dostępny, droga do niego pozostaje bezpieczna i mamy wystarczająco dużo czasu, można udać się do niego wcześniej ustaloną trasą.
MSWiA zaleca zabranie niezbędnych leków i przygotowanego wcześniej plecaka ewakuacyjnego, jeśli nie spowoduje to niebezpiecznej zwłoki. Podczas przemieszczania się między kondygnacjami należy korzystać ze schodów, a nie z windy.
Jeśli jednak dotarcie do punktu schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, a zagrożenie jest bezpośrednie, nie należy podejmować dodatkowego ryzyka. W takiej sytuacji zalecane jest pozostanie w solidnym budynku i przejście do odpowiedniego, centralnie położonego pomieszczenia bez okien.
Najważniejsze jest dostosowanie zachowania do rodzaju zagrożenia i poleceń służb. Nie istnieje jedno miejsce, które będzie najlepsze w każdej sytuacji kryzysowej.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie mieszkańcy mogą szukać miejsc schronienia?
Opublikowana instrukcja dotyczy mieszkańców całego kraju, w tym Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Ma szczególne znaczenie dla osób mieszkających w blokach wielorodzinnych, w których dostęp do odpowiednio przygotowanych pomieszczeń podziemnych może być ograniczony lub wymagać wcześniejszego ustalenia z administracją budynku.
Właściciele i mieszkańcy budynków na Mokotowie, Ursynowie, Pradze, Woli, Targówku, Białołęce czy w innych częściach Warszawy mogą już teraz przeanalizować układ własnego mieszkania i sprawdzić, które pomieszczenie najlepiej spełnia zasadę dwóch solidnych ścian. Ważne, aby nie opierać decyzji wyłącznie na nazwie pomieszczenia, lecz uwzględnić jego rzeczywiste położenie i warunki.
MSWiA udostępniło również narzędzie internetowe pozwalające wyszukiwać punkty schronienia. Na stronie gdziesieukryc.pl można sprawdzić lokalizacje obiektów znajdujących się w określonym rejonie. Warto zrobić to wcześniej, a nie dopiero w sytuacji alarmowej, kiedy dostęp do internetu może być utrudniony.
Należy pamiętać, że punkt schronienia nie zawsze jest pełnowartościowym schronem ochronnym. Poszczególne obiekty zapewniają różny poziom zabezpieczenia, a ich przydatność zależy od rodzaju zagrożenia i stanu technicznego.
Jedna rzecz, którą warto zrobić już dziś. Zajmie kilka minut
Najważniejszym praktycznym wnioskiem z instrukcji jest potrzeba wcześniejszego przygotowania. Wystarczy obejrzeć własne mieszkanie i ustalić, gdzie znajdują się jego najbardziej wewnętrzne części. Następnie należy sprawdzić, które pomieszczenia nie mają okien, są oddalone od zewnętrznych ścian i nie zawierają niebezpiecznego wyposażenia.
Dobrym rozwiązaniem jest również wspólne omówienie domowego planu bezpieczeństwa z pozostałymi mieszkańcami. Dzieci powinny wiedzieć, do jakiego pomieszczenia należy się udać po otrzymaniu polecenia schronienia, a osoby starsze i mające trudności z poruszaniem się mogą potrzebować wcześniej zaplanowanej pomocy.
Warto przygotować latarkę, podstawowe leki, wodę i niezbędne rzeczy osobiste, aby w razie zagrożenia nie tracić czasu na ich szukanie. Należy też sprawdzić, czy przejście do wybranego pomieszczenia nie jest zastawione meblami lub innymi przedmiotami.
Co to oznacza dla Ciebie? Ministerstwo wyjaśnia, jak zwiększyć bezpieczeństwo
Rządowa instrukcja nie oznacza, że ogłoszono nadchodzący atak na Polskę. Jest materiałem edukacyjnym mającym przygotować obywateli do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jej celem jest ograniczenie chaosu i umożliwienie szybkiego podjęcia decyzji, jeżeli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba.
Najważniejsza zasada jest prosta: jeśli nie można bezpiecznie dotrzeć do wyznaczonego miejsca schronienia, należy szukać ochrony w solidnym budynku, możliwie daleko od okien i zewnętrznych ścian. Między człowiekiem a otwartą przestrzenią powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany.
W niektórych mieszkaniach będzie to przedpokój, w innych garderoba lub odpowiednio usytuowana łazienka. Ostateczny wybór zależy jednak od konstrukcji budynku, dostępnych pomieszczeń oraz rodzaju zagrożenia. Żadne zwykłe pomieszczenie mieszkalne nie gwarantuje pełnej ochrony przed skutkami ataku.
Dlatego warto zapoznać się z pełną instrukcją MSWiA, a nie ograniczać się wyłącznie do zapamiętania zasady dwóch ścian. Dokument opisuje również postępowanie poza domem, sposób reagowania na alarmy oraz korzystanie z przygotowanych miejsc schronienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.