Myśleli, że to łatwy zarobek. Za oszustwo w systemie kaucyjnym grozi nawet 8 lat
System kaucyjny miał zachęcać do recyklingu i pomagać w ochronie środowiska, ale szybko stał się celem osób szukających łatwego zarobku. Coraz częściej pojawiają się próby oszukiwania butelkomatów poprzez fałszowanie kodów kreskowych czy wielokrotne wykorzystywanie tych samych opakowań. Choć wielu osobom wydaje się, że chodzi jedynie o kilka złotych, prawo traktuje takie działania bardzo poważnie. W skrajnych przypadkach za wyłudzenie kaucji można usłyszeć zarzuty oszustwa, za które grozi nawet 8 lat więzienia.
Tak próbują oszukać system kaucyjny. Za wyłudzenie kaucji grozi nawet 8 lat więzienia
System kaucyjny miał pomóc w walce z odpadami i zwiększyć poziom recyklingu opakowań. W praktyce szybko okazało się jednak, że niektórzy próbują wykorzystać go do nielegalnego zarobku. Fałszowanie kodów kreskowych, wielokrotne oddawanie tej samej butelki czy próby oszukiwania recyklomatów to tylko część metod stosowanych przez osoby liczące na łatwe pieniądze. Problem jest na tyle poważny, że organy ścigania traktują takie działania jak przestępstwo oszustwa, za które grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności.
System kaucyjny objął miliony opakowań
Polski system kaucyjny obejmuje jednorazowe butelki plastikowe PET do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz wybrane szklane butelki wielokrotnego użytku. Za oddane opakowanie konsument odzyskuje wcześniej wpłaconą kaucję.
W skali kraju mowa o miliardach opakowań rocznie. To ogromny strumień pieniędzy, który niemal od początku przyciągnął osoby szukające sposobu na nielegalny zarobek.
Najpopularniejsza metoda. „Na wędkę”
Jednym z najczęściej spotykanych sposobów oszukiwania butelkomatów jest tzw. metoda „na wędkę”. Polega ona na przywiązaniu do butelki żyłki lub cienkiej linki.
Sprawca wkłada opakowanie do recyklomatu, pozwala maszynie odczytać kod kreskowy, a następnie próbuje wyciągnąć butelkę przed jej zgnieceniem. Dzięki temu ta sama butelka może zostać wykorzystana wielokrotnie do naliczania kolejnych zwrotów kaucji.
Nowoczesne urządzenia są jednak wyposażone w systemy szybkiego zgniatania i zabezpieczenia utrudniające tego typu manipulacje.
Fałszywe kody kreskowe i zagraniczne opakowania
Bardziej zaawansowane próby oszustwa polegają na drukowaniu podrobionych kodów kreskowych i naklejaniu ich na opakowania, które nie są objęte polskim systemem kaucyjnym.
Zdarzają się również przypadki przywożenia pustych butelek i puszek z zagranicy oraz prób ich oddawania w polskich punktach zbiórki. Niektóre osoby próbują także modyfikować opakowania, aby oszukać system rozpoznawania maszyn.
Operatorzy odpowiadają na takie działania coraz bardziej zaawansowanymi zabezpieczeniami wykorzystującymi skanery laserowe, analizę obrazu i sztuczną inteligencję.
Nie jest to zwykłe wykroczenie
Wielu osobom wydaje się, że wyłudzenie kilku lub kilkunastu złotych z butelkomatu nie może mieć poważnych konsekwencji. Prawo traktuje jednak takie sytuacje zupełnie inaczej.
Kluczowe znaczenie ma sposób działania sprawcy. Nie dochodzi tutaj do zwykłej kradzieży, lecz do świadomego wprowadzenia w błąd systemu służącego do wypłaty pieniędzy.
Dlatego organy ścigania kwalifikują takie zachowania jako oszustwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego.
Grozi nawet 8 lat więzienia
Zgodnie z przepisami osoba, która doprowadza inny podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, może ponieść odpowiedzialność karną.
Za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.
W przypadku mniej poważnych zdarzeń sąd może zastosować łagodniejsze środki, takie jak grzywna lub kara ograniczenia wolności. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawca nadal odpowiada za przestępstwo.
Monitoring pomaga szybko namierzyć sprawców
Strefy, w których znajdują się recyklomaty, są najczęściej objęte monitoringiem. Coraz częściej same urządzenia wyposażane są w kamery rejestrujące użytkowników podczas oddawania opakowań.
Dodatkowo operatorzy analizują dane dotyczące liczby przyjętych opakowań i wypłaconych kaucji. Gdy pojawiają się nieprawidłowości, sprawa może zostać zgłoszona policji.
W wielu przypadkach identyfikacja sprawcy nie stanowi większego problemu, szczególnie gdy korzysta on z kart lojalnościowych lub innych form elektronicznego odbioru środków.
System ma chronić środowisko, a nie służyć do zarabiania
Celem systemu kaucyjnego jest zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie liczby odpadów trafiających do środowiska. Każda próba wyłudzenia pieniędzy oznacza straty dla operatorów i sklepów, a pośrednio także dla całego systemu.
Dlatego producenci maszyn oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo stale rozwijają mechanizmy wykrywania nadużyć.
Co to oznacza dla Ciebie?
– oddawanie własnych butelek i puszek jest całkowicie legalne;
– próby oszukiwania recyklomatów mogą zostać zakwalifikowane jako oszustwo;
– fałszowanie kodów kreskowych lub wielokrotne wykorzystanie tego samego opakowania jest przestępstwem;
– za takie działania grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności;
– nowoczesne butelkomaty są wyposażone w zaawansowane systemy zabezpieczeń i monitoring.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.