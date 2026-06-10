Nadchodzi fala upałów. Temperatura może przekroczyć 30 stopni
Do połowy czerwca deszcze i ochłodzenie, a potem gwałtowny zwrot. Synoptycy wskazują datę: około 16-17 czerwca nastąpi zmiana cyrkulacji i nadejdzie pierwsza w tym roku fala upałów z temperaturami do 30 stopni, miejscami wyżej.
Najpierw ulewy – sumy do 150 mm w górach
Najbliższe dni przyniosą intensywne opady, szczególnie na południu, wschodzie i północnym zachodzie kraju. W drugiej połowie tygodnia i na początku kolejnego nad Polskę napłynie wilgoć znad Włoch – sumy opadów mogą przekroczyć 100 mm, a w górach sięgać 150 mm. Oznacza to ryzyko podtopień i wzrost zagrożenia powodziowego. Temperatury spadną miejscami poniżej 15 stopni w dzień, a nocą i o poranku nawet poniżej 10 stopni.
Przełom 16-17 czerwca i pierwsze upały
Około 16-17 czerwca deszcze mają ustąpić miejsca pogodnemu niebu. Temperatura szybko wzrośnie do 25-30 stopni, a na zachodzie, południu i w centrum kraju – lokalnie wyżej. Synoptycy zaznaczają, że będzie to upał suchy, bez dużej wilgotności, co czyni go łatwiejszym do zniesienia. Według długoterminowych prognoz ocieplenie ma być trwałe – chłodniejszy epizod wcześniej ma być ostatnim w czerwcu.
Według IMGW temperatury powyżej 25 stopni na stałe zagoszczą w Polsce od 22 czerwca – w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Przez kolejne kilka tygodni słupki rtęci nie powinny spadać poniżej 19 stopni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.