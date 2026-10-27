Nadchodzi wielka wojna w Europie? Wielka Brytania mówi o 1000 dniach. Padło ostrzeżenie
Europa ma coraz mniej czasu na przygotowanie się do możliwego konfliktu zbrojnego. Brytyjski minister obrony Wes Streeting ostrzegł, że jego kraj i sojusznicy z NATO mają nieco ponad 1000 dni, aby osiągnąć gotowość do ewentualnej wojny. Wskazał rok 2030 jako moment, w którym potencjalni przeciwnicy mogą dysponować zdolnościami pozwalającymi na przeprowadzenie ataku. To jedno z najpoważniejszych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa Europy w ostatnich dniach.
Wielka Brytania ostrzega przed wojną. Padł termin 1000 dni
Słowa brytyjskiego ministra obrony Wes Streetinga wywołały szeroką dyskusję o bezpieczeństwie Europy.
W artykule opublikowanym na łamach brytyjskiego dziennika „The Telegraph” polityk wskazał, że Wielka Brytania musi przygotować się na możliwość konfliktu zbrojnego w perspektywie najbliższych lat.
Według jego oceny do 2030 roku przeciwnicy państw NATO mogą rozbudować swoje siły zbrojne i gospodarkę wojenną do poziomu pozwalającego na podjęcie działań militarnych.
Właśnie dlatego minister wskazał okres nieco ponad 1000 dni jako czas na osiągnięcie odpowiedniej gotowości obronnej.
Streeting podkreślił, że jego najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której Wielka Brytania będzie zdolna skutecznie walczyć i zwyciężyć, gdyby doszło do wojny.
Nie oznacza to jednak, że brytyjski rząd przewiduje wybuch konfliktu dokładnie za 1000 dni. Jest to horyzont przygotowań wynikający z oceny zagrożeń, a nie zapowiedź ustalonej daty ataku.
Rosja może stanowić zagrożenie dla NATO. Brytyjski minister mówi wprost
W swoich wypowiedziach Streeting wskazał przede wszystkim na zagrożenie ze strony Rosji.
Brytyjski minister zwrócił uwagę, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie zmieniła sytuację bezpieczeństwa w Europie.
Jednocześnie podkreślił, że zagrożenia nie ograniczają się do tradycyjnej wojny z wykorzystaniem czołgów, samolotów i artylerii.
Państwa europejskie muszą liczyć się również z cyberatakami, sabotażem oraz próbami zakłócania funkcjonowania infrastruktury krytycznej.
Dotyczy to między innymi sieci energetycznych, systemów teleinformatycznych i usług, od których zależy codzienne życie mieszkańców.
W ocenie brytyjskiego rządu wzmacnianie zdolności obronnych ma przede wszystkim zniechęcić potencjalnego agresora do podjęcia ataku.
Pilne ostrzeżenie padło również w Warszawie
Sprawa nabrała dodatkowego znaczenia we wtorek, 27 października.
Podczas wizyty w Warszawie brytyjski minister obrony ponownie odniósł się do możliwości bezpośredniego konfliktu między Rosją a NATO.
Streeting ostrzegł, że Władimir Putin sprawdza determinację Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Podkreślił, że Wielka Brytania i pozostali sojusznicy muszą być przygotowani również na najpoważniejszy scenariusz, czyli wojnę z Rosją.
Jednocześnie zaznaczył, że NATO jest sojuszem obronnym i nie dąży do takiej konfrontacji.
Zdaniem ministra im lepiej przygotowane będą państwa NATO, tym mniejsze ryzyko, że do wojny rzeczywiście dojdzie.
To istotne rozróżnienie. Brytyjski rząd nie ogłosił, że wojna jest nieunikniona. Ostrzega natomiast, że brak odpowiednich przygotowań mógłby zwiększyć zagrożenie.
Polska, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Wspólne stanowisko ministrów obrony
26 października ministrowie obrony pięciu europejskich państw – Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch – przyjęli wspólne stanowisko dotyczące bezpieczeństwa.
W dokumencie podkreślono, że Rosja pozostaje najpoważniejszym długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i stabilności obszaru euroatlantyckiego.
Ministrowie zwrócili uwagę nie tylko na trwającą wojnę przeciwko Ukrainie, ale również na naruszenia przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych, akty sabotażu i działania hybrydowe.
Państwa zadeklarowały dalsze wzmacnianie zdolności obronnych, odporności infrastruktury oraz współpracy w ramach NATO.
Polska jest więc bezpośrednio zaangażowana w europejskie działania mające zwiększyć gotowość na potencjalne zagrożenia.
Nie oznacza to jednak ogłoszenia stanu wojny ani mobilizacji ludności cywilnej.
Brytyjski rząd apeluje do mieszkańców. Zapasy na 72 godziny
Równolegle z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa militarnego Wielka Brytania uruchomiła kampanię „Be Ready”.
Jej celem jest przygotowanie gospodarstw domowych na sytuacje kryzysowe, podczas których może dojść do przerw w dostawach prądu, zakłóceń w komunikacji lub problemów z dostępem do podstawowych usług.
Brytyjskie zalecenia obejmują zgromadzenie zapasów pozwalających przetrwać co najmniej trzy doby.
Wśród rekomendowanych rzeczy znajdują się:
- woda pitna – orientacyjnie 9 litrów na osobę na trzy dni;
- żywność o długim terminie przydatności;
- niezbędne leki;
- latarka i zapasowe baterie;
- radio zasilane bateriami;
- naładowany powerbank;
- niewielka ilość gotówki na wypadek problemów z płatnościami elektronicznymi.
Zalecenia nie oznaczają, że brytyjskie władze otrzymały informację o nieuchronnym ataku.
Przygotowanie gospodarstw domowych dotyczy różnych rodzajów zagrożeń, w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych, awarii i cyberataków.
Dlaczego właśnie rok 2030?
Rok 2030 pojawia się w wypowiedziach przedstawicieli europejskich resortów obrony jako jeden z możliwych horyzontów wzrostu rosyjskich zdolności militarnych.
Nie jest to jednak data, którą można uznać za przewidywany początek wojny.
Analizy bezpieczeństwa uwzględniają wiele zmiennych, w tym przebieg wojny w Ukrainie, tempo odbudowy rosyjskich sił zbrojnych, możliwości przemysłu zbrojeniowego oraz skuteczność odstraszania NATO.
Eksperci podkreślają, że scenariusze dotyczące potencjalnego konfliktu są warunkowe.
Przygotowania obronne mają ograniczyć ryzyko wojny, a nie potwierdzają, że do niej dojdzie.
Co to oznacza dla Polski?
Ostrzeżenie brytyjskiego ministra jest istotne również dla Polski, która należy do NATO i znajduje się na wschodniej flance Sojuszu.
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich kluczowe znaczenie mają wspólne zdolności obronne, współpraca wojskowa oraz odporność infrastruktury cywilnej.
Dla mieszkańców Polski nie oznacza to konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań w związku z samą wypowiedzią brytyjskiego ministra.
Warto natomiast znać podstawowe zasady postępowania podczas awarii prądu, zakłóceń łączności czy innych sytuacji kryzysowych.
Zgromadzenie niewielkich zapasów wody, żywności i leków jest rozwiązaniem przydatnym niezależnie od zagrożeń militarnych.
Czy wielka wojna w Europie naprawdę nadchodzi?
Na to pytanie nie ma dziś jednoznacznej odpowiedzi.
Brytyjski minister obrony ostrzegł przed możliwością konfliktu, ale nie ogłosił, że wojna wybuchnie za 1000 dni.
Jego wypowiedź jest wezwaniem do przyspieszenia przygotowań wojskowych i cywilnych w obliczu rosnących zagrożeń.
Jednocześnie państwa NATO podkreślają, że podstawowym celem wzmacniania obronności jest zapobieżenie wojnie poprzez skuteczne odstraszanie.
Najbliższe lata będą więc ważnym okresem dla bezpieczeństwa Europy. Nie dlatego, że termin konfliktu został ustalony, ale dlatego, że europejskie rządy chcą zdążyć ze wzmocnieniem swoich zdolności obronnych, zanim potencjalne zagrożenia jeszcze wzrosną.
Źródła: wypowiedzi brytyjskiego ministra obrony Wesa Streetinga dla „The Telegraph”, relacje LBC i Defence24 z 25–26 października 2026 roku, komunikat brytyjskiego Ministerstwa Obrony z 26 października oraz doniesienia z wizyty ministra w Warszawie 27 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.