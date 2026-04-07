Nadciąga silny wiatr i mróz! Przymrozki i wiatr uderzą w Polskę. Termometry pokażą -5 stopni.

7 kwietnia 2026 12:18 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Pogoda w Polsce gwałtownie się zmienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem oraz przymrozkami, które obejmą znaczną część kraju. Niebezpiecznie będzie szczególnie w nocy i nad ranem. Sprawdź szczegółowe prognozy dla swojego regionu, aby uniknąć strat w ogrodach i na drogach.

Dwustopniowe zagrożenie: Co nas czeka w najbliższych godzinach?

Zderzenie frontów przynosi dwa główne zagrożenia. Po pierwsze, silny wiatr, który w porywach może łamać gałęzie i uszkadzać linie energetyczne. Po drugie, nagły spadek temperatury przy gruncie, który jest szczególnie groźny dla roślinności w pełni okresu wegetacyjnego. Synoptycy wskazują konkretne obszary, gdzie warunki będą najtrudniejsze.

Zjawisko Parametry / Prędkość Obszar występowania
Silny wiatr Średnio 30-45 km/h (w porywach do 80 km/h) Północna Polska, pas nadmorski, woj. zachodniopomorskie
Przymrozki Spadek do -3°C (przy gruncie lokalnie -5°C) Województwa wschodnie, centralne i południowe
Kierunek wiatru Zachodni i północno-zachodni Cały kraj
Czas trwania Najbliższa noc i poranek Zmienność zależna od regionu
Faktyczne zagrożenia dla mieszkańców:IMGW przypomina o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych:

  • Dla kierowców: Silne podmuchy na otwartych przestrzeniach (mosty, wiadukty) mogą spychać pojazdy z toru jazdy.
  • Dla ogrodników: Spadek temperatury poniżej zera przy gruncie może trwale uszkodzić kwitnące drzewa owocowe i sadzonki.
  • Dla właścicieli posesji: Wiatr o prędkości 80 km/h jest wystarczająco silny, by unieść lekkie przedmioty pozostawione na balkonach.

Analiza sytuacji barycznej: Dlaczego pogoda się psuje?

Obecna sytuacja wynika z napływu chłodnego powietrza polarnego morskiego z północnego zachodu. Wiatr nasila się ze względu na duży gradient ciśnienia między ośrodkiem niskiego ciśnienia nad Skandynawią a wyżem znad Europy Zachodniej. Przejaśnienia w nocy sprzyjają z kolei radiacyjnemu wypromieniowaniu ciepła z gruntu, co bezpośrednio prowadzi do wystąpienia przymrozków, mimo dodatnich temperatur na wysokości dwóch metrów.

Warto śledzić komunikaty radarowe, ponieważ porywy wiatru mogą występować lokalnie z większą siłą, niż wskazują na to średnie wartości dla całych województw. Służby techniczne są w gotowości do usuwania ewentualnych awarii sieci energetycznych, a sadownicy przygotowują się do ochrony plonów. To typowe dla okresu przejściowego zjawiska, które jednak przy tej skali wymagają zachowania szczególnej ostrożności i śledzenia aktualizacji pogodowych na stronie IMGW-PIB.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnych komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) oraz Polskiej Agencji Prasowej (kwiecień 2026).

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl