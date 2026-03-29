Nagłe lądowanie samolotu ze Stambułu w Warszawie. Z maszyny wyniesiono jedną osobę
Niedzielny poranek przyniósł nieplanowane lądowanie na Lotnisku Chopina. Samolot linii Turkish Airlines, wykonujący rejs ze Stambułu do Moskwy, musiał przerwać podróż i skierować się na warszawskie Okęcie. Powodem był nagły i groźny incydent medyczny u jednego z pasażerów, który wymagał natychmiastowej interwencji lekarzy.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 29 marca 2026 roku. Maszyna tureckich linii lotniczych znajdowała się w polskiej przestrzeni powietrznej, gdy załoga zgłosiła potrzebę lądowania ze względów medycznych. Kapitan podjął decyzję o zejściu na najbliższe odpowiednio przygotowane lotnisko, jakim był w tym wypadku lotnisko Chopina w Warszawie.
Akcja medyczna na płycie lotniska
Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i przepisami o ruchu granicznym, operacja została przeprowadzona w sposób precyzyjny. Z pokładu wyprowadzono wyłącznie osobę wymagającą pomocy lekarskiej. Nikt inny nie opuścił samolotu. Pozostali podróżni czekali na pokładzie na zakończenie czynności medycznych i ponowne zatankowanie maszyny.
Szybka kontynuacja podróży
Cała procedura, od momentu lądowania do ponownego przygotowania maszyny do startu, przebiegła błyskawicznie. Załoga Turkish Airlines dopełniła niezbędnych formalności i sprawdziła stan techniczny samolotu po nieplanowanym manewrze.
Jeszcze przed godziną 11:00 samolot otrzymał zgodę na dalszy lot do punktu docelowego w Moskwie. Incydent, choć groźny dla jednego z pasażerów, nie spowodował perturbacji w niedzielnym rozkładzie lotów na Lotnisku Chopina.
Warszawskie lotnisko często służy jako punkt „awaryjny” dla lotów długodystansowych przecinających Europę Środkową, ze względu na doskonałe zaplecze medyczne i techniczne, a także idealne położenie w Europie środkowo-wschodniej.
