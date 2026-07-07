Wiemy kto najczęściej jeździ na gapę. Mazowsze na podium tej niechlubnej listy
Szkoły zamknięte, ulice miast cichsze, autobusy i tramwaje wreszcie pół puste – wakacje to dla komunikacji miejskiej sezon oddechu. Dla działów windykacji żadnego oddechu nie ma. W bazie dłużników BIG InfoMonitor widnieje dziś blisko 132 tysiące osób wpisanych tam za jazdę na gapę, a ich łączny dług sięga 206,7 mln zł – tyle kosztowałoby blisko 70 nowoczesnych autobusów elektrycznych, których w wielu miastach brakuje właśnie latem, gdy upał w rozgrzanym pojeździe bez klimatyzacji daje się we znaki najbardziej.
Łódzkie na czele, ale Mazowsze depcze mu po piętach
Mapa zaległości w Polsce nie jest równa. Zdecydowanym liderem pozostaje województwo łódzkie – ponad 42 tysiące dłużników i 76 mln zł zaległości, czyli ponad jedna trzecia całego krajowego długu skupiona w jednym regionie. Zaraz za nim plasuje się województwo mazowieckie: niemal 27 tysięcy osób z niezapłaconymi biletami wygenerowało tu blisko 40 mln zł długu. Podium zamyka Pomorskie z ponad 22,3 mln zł i 14,4 tysiąca gapowiczów.
Dla kontrastu, w opolskim i podkarpackim – regionalnych „zielonych wyspach” na tej mapie – dłużników jest zaledwie po 1,3 tysiąca, a łączna kwota zaległości w każdym z tych województw nie przekracza 2 mln zł. Różnica między Mazowszem a Podkarpaciem to nie tylko kwestia liczby pasażerów – to też różnica w tym, jak szybko i konsekwentnie lokalni przewoźnicy sięgają po narzędzia windykacyjne.
– Skala różnic między tymi regionami a województwami łódzkim i mazowieckim pokazuje, jak odmienne są etyczne standardy płatnicze, ale i podejście samych zarządzających transportem miejskim do odzyskiwania nieopłaconych kar za jazdę bez biletu. W praktyce bowiem nie chodzi wyłącznie o sam poziom zadłużenia czy skłonność pasażerów do regulowania opłat karnych, lecz o cały model zarządzania wierzytelnościami: od szybkości podejmowania działań, przez wykorzystanie narzędzi takich jak wysyłka wezwań do zapłaty, wpisy do rejestru dłużników, aż po stopień automatyzacji procesów i współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami takimi jak np. BIG InfoMonitor. Regiony osiągające lepsze wyniki odzysku zwykle stosują bardziej konsekwentne podejście, w którym działania informacyjne, prewencyjne i windykacyjne są spójne i rozpoczynają się na wczesnym etapie – podkreśla Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
Statystyczny gapowicz jest winien więcej niż mandat
Średni dług przypadający na jedną osobę w rejestrze to 1567 zł – kwota, która dawno przerosła wartość samej kary za brak biletu. Rekordziści są znowu w łódzkim, gdzie przeciętne zadłużenie sięga 1801 zł na osobę. Tuż za nimi ściana wschodnia: lubelskie z wynikiem 1697 zł i podlaskie z 1606 zł. Najniżej w tym zestawieniu plasują się warmińsko-mazurskie (1268 zł) i Dolny Śląsk (1311 zł).
– Utrzymywanie się średniego zadłużenia na tak wysokim poziomie to dowód na to, że pasażerowie wpadają w klasyczną pułapkę. Niezapłacona kara podstawowa błyskawicznie obrasta w odsetki ustawowe, koszty upomnień oraz opłaty windykacyjne. Dodatkowo istnieje ryzyko, że w domowych budżetach, w których często brakuje głębszych rezerw finansowych, tego typu zobowiązania mogą być odkładane na dno szuflady – wskazuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
To nie studenci – najliczniejszą grupą są ludzie w sile wieku
Wbrew stereotypowi gapowicza jako nastolatka czy studenta bez grosza, najliczniejszą grupą w rejestrze są osoby w wieku 35-44 lata – blisko 40 tysięcy wpisów. To ludzie dorośli, w większości aktywni zawodowo, dla których jazda bez biletu bywa świadomą, powtarzaną strategią oszczędzania na co dzień, nie jednorazowym wypadkiem przy pracy.
Jesień to moment, w którym dług wraca ze zdwojoną siłą
Od 2 lat BIG InfoMonitor obserwuje ten sam wzorzec: liczba dłużników i suma zaległości wyraźnie rosną w październiku i listopadzie, już po sezonie urlopowym. Mechanizm wpisu do rejestru jest przy tym precyzyjnie określony – najpierw musi zostać wysłane listem poleconym ustawowe wezwanie do zapłaty, a dopiero jeśli dług nie zostanie uregulowany w ciągu 30 dni od jego wysłania, zarządca transportu miejskiego może dokonać wpisu.
– Niesolidni dłużnicy nierzadko zakładają, że niezapłacone kary za przejazdy z czasem samoistnie znikną lub ulegną przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, że wpis w rejestrze pociąga za sobą realne konsekwencje. Dłużnik może spotkać się z odmową zakupu sprzętu na raty, odrzuceniem wniosku o abonament telekomunikacyjny czy kredyt w banku. Wakacje to dobry moment na weryfikację swoich zobowiązań w BIG i uregulowanie zapomnianych zaległości, by uniknąć jesienią przykrych niespodzianek – podsumowuje Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.
Wakacje to najlepszy moment na sprawdzenie siebie
Zaległy mandat za jazdę bez biletu sprzed miesięcy czy lat nie znika sam z siebie – rośnie o odsetki i koszty windykacji, aż w końcu trafia do rejestru dłużników, skąd wynika realny problem z zakupem sprzętu na raty, założeniem abonamentu czy wnioskiem kredytowym.
Sprawdzenie własnego wpisu w bazie BIG InfoMonitor zajmuje kilka minut przez internet i pozwala zamknąć sprawę zanim jesienią przyjdzie kolejne wezwanie z narosłymi odsetkami.
Mieszkańcy Mazowsza, drugiego najbardziej zadłużonego regionu w kraju, mają dodatkowy powód do tej weryfikacji – to tutaj, obok łódzkiego, koncentruje się największa część krajowego długu za przejazdy bez biletu, a lokalni przewoźnicy coraz sprawniej korzystają z rejestrów dłużników jako narzędzia odzyskiwania należności.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.